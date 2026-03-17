Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

Как использовать кофейную гущу в саду

Обычная кофейная гуща может стать полезным и бесплатным удобрением для сада и огорода.

Вместо того чтобы выбрасывать остатки кофе, их можно использовать для подкормки растений, ведь они содержат важные вещества — азот, калий, фосфор и другие микроэлементы, которые способствуют росту и развитию культур, пишет Kräuterkeller.

Многие садоводы добавляют кофейную или чайную гущу в компост. Она привлекает дождевых червей и помогает улучшить структуру почвы. Также высушенные остатки можно вносить прямо в землю, смешивая их с грунтом, чтобы питательные вещества поступали к корням растений.

Перед использованием гущу обязательно нужно высушить. Если внести её во влажном виде, в почве может появиться плесень. Обычно её просто раскладывают тонким слоем на тарелке и оставляют высыхать на солнце или рядом с источником тепла.

Однако такое удобрение подходит не всем растениям. Лучше всего оно работает для культур, которые нормально переносят слегка кислую почву. К ним относятся, например:

помидоры;

огурцы;

кабачки;

тыква;

черника;

декоративные растения вроде гортензии и рододендрона.

В то же время некоторые растения реагируют на кофейную гущу хуже. Среди них — многие плодовые деревья и культуры, предпочитающие менее кислую или более бедную почву, например:

яблоня;

слива;

морковь;

капуста;

лаванда;

петрушка.

Поэтому перед использованием такого удобрения важно учитывать особенности конкретных растений.

Об источнике - Kräuterkeller Миссия проекта — поделиться древними знаниями и радостью сбора и открытия дикорастущих трав и лекарственных растений с как можно большим количеством людей. Ресурс предоставляет доступ к более 600 бесплатных статей.

