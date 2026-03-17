Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

Обычная кофейная гуща может стать полезным и бесплатным удобрением для сада и огорода.
Вместо того чтобы выбрасывать остатки кофе, их можно использовать для подкормки растений, ведь они содержат важные вещества — азот, калий, фосфор и другие микроэлементы, которые способствуют росту и развитию культур, пишет Kräuterkeller.
Многие садоводы добавляют кофейную или чайную гущу в компост. Она привлекает дождевых червей и помогает улучшить структуру почвы. Также высушенные остатки можно вносить прямо в землю, смешивая их с грунтом, чтобы питательные вещества поступали к корням растений.
Перед использованием гущу обязательно нужно высушить. Если внести её во влажном виде, в почве может появиться плесень. Обычно её просто раскладывают тонким слоем на тарелке и оставляют высыхать на солнце или рядом с источником тепла.
Однако такое удобрение подходит не всем растениям. Лучше всего оно работает для культур, которые нормально переносят слегка кислую почву. К ним относятся, например:
- помидоры;
- огурцы;
- кабачки;
- тыква;
- черника;
- декоративные растения вроде гортензии и рододендрона.
В то же время некоторые растения реагируют на кофейную гущу хуже. Среди них — многие плодовые деревья и культуры, предпочитающие менее кислую или более бедную почву, например:
- яблоня;
- слива;
- морковь;
- капуста;
- лаванда;
- петрушка.
Поэтому перед использованием такого удобрения важно учитывать особенности конкретных растений.
Об источнике - Kräuterkeller
Миссия проекта — поделиться древними знаниями и радостью сбора и открытия дикорастущих трав и лекарственных растений с как можно большим количеством людей. Ресурс предоставляет доступ к более 600 бесплатных статей.
