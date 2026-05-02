В ближайшее время может начаться битва за ещё один город — лейтенант

О чем говорит лейтенант:
- РФ отправляет в штурм большое количество пехоты
- Россияне хотят захватить Родинское
- В ближайшее время может начаться битва за Доброполье
Ситуация на фронте сложная. В ближайшее время может начаться битва за Доброполье в Донецкой области. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Российские оккупанты продолжают "мясорубные" штурмы, отправляя большое количество живой силы в атаку.
Враг пытается продвигаться с фланга — со стороны населенного пункта Гришино. Оккупанты хотят отрезать группировку войск Сил обороны Украины в Родинском, чтобы захватить населенный пункт.
"Вместе с ним падут и такие села, как Черниговка, Светлое и Доброполье, которые находятся к югу от одноименного города, что открывает дорогу на Доброполье. Такое развитие событий вполне возможно, исходя из того, что россияне значительно активизируются на этом направлении", — заявил "Алекс".
Как сообщал Главред, российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области и достигают частичных успехов вблизи отдельных населенных пунктов.
Кроме того, Россия стягивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перетягивает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.
Напомним, что страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.
Читайте также:
- Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил
- "Впереди очень непростые времена": в DeepState предупредили об обострении на фронте
- ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали
