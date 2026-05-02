В ближайшее время может начаться битва за ещё один город — лейтенант

Российские оккупанты пытаются штурмовать, задействовав большое количество живой силы.

https://glavred.info/front/v-blizhayshee-vremya-mozhet-nachatsya-bitva-za-eshche-odin-gorod-leytenant-10761401.html Ссылка скопирована

Возможно, начнется битва за Доброполье

О чем говорит лейтенант:

РФ отправляет в штурм большое количество пехоты

Россияне хотят захватить Родинское

В ближайшее время может начаться битва за Доброполье

Ситуация на фронте сложная. В ближайшее время может начаться битва за Доброполье в Донецкой области. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Российские оккупанты продолжают "мясорубные" штурмы, отправляя большое количество живой силы в атаку.

видео дня

Враг пытается продвигаться с фланга — со стороны населенного пункта Гришино. Оккупанты хотят отрезать группировку войск Сил обороны Украины в Родинском, чтобы захватить населенный пункт.

Доброполье / Инфографика: Главред

"Вместе с ним падут и такие села, как Черниговка, Светлое и Доброполье, которые находятся к югу от одноименного города, что открывает дорогу на Доброполье. Такое развитие событий вполне возможно, исходя из того, что россияне значительно активизируются на этом направлении", — заявил "Алекс".

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области и достигают частичных успехов вблизи отдельных населенных пунктов.

Кроме того, Россия стягивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перетягивает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Напомним, что страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред