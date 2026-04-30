Наступление РФ и зачистка ВСУ: как изменилась линия фронта — DeepState

Оккупанты пытаются закрепиться и расширить линию боевого соприкосновения.

Украинские защитники проводят зачистки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

РФ продвинулась в районе Родинского и Никаноровки

ВСУ провели зачистки в Родинском и возле Вольного

Бои продолжаются на севере Донецкой области

Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области и добиваются частичных успехов вблизи отдельных населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины наносят ответные удары и сдерживают противника. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся в Родинском и вблизи Никаноровки. Силы обороны Украины провели зачистку в Родинском и вблизи Вольного", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, город Родинское расположен к северу от Покровска и Мирнограда и является одним из направлений, где фиксируется активность российских подразделений. Никаноровка Краматорского района, которая на карте DeepState обозначена как оккупированная, находится к северо-востоку от Родинского.

В то же время украинские военные провели успешные зачистки в районе Родинского, а также вблизи села Вольное, расположенного к востоку от Доброполья. Ситуация на этом участке фронта остается напряженной.

DeepState / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, Россия стягивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перетягивает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Кроме того, страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.

Напомним, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что корпус планирует убрать с передовой линии треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

