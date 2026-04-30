Наступление РФ и зачистка ВСУ: как изменилась линия фронта — DeepState

Кратко:
- РФ продвинулась в районе Родинского и Никаноровки
- ВСУ провели зачистки в Родинском и возле Вольного
- Бои продолжаются на севере Донецкой области
Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области и добиваются частичных успехов вблизи отдельных населенных пунктов.
В то же время Силы обороны Украины наносят ответные удары и сдерживают противника. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.
"Враг продвинулся в Родинском и вблизи Никаноровки. Силы обороны Украины провели зачистку в Родинском и вблизи Вольного", — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, город Родинское расположен к северу от Покровска и Мирнограда и является одним из направлений, где фиксируется активность российских подразделений. Никаноровка Краматорского района, которая на карте DeepState обозначена как оккупированная, находится к северо-востоку от Родинского.
В то же время украинские военные провели успешные зачистки в районе Родинского, а также вблизи села Вольное, расположенного к востоку от Доброполья. Ситуация на этом участке фронта остается напряженной.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, Россия стягивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перетягивает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.
Кроме того, страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.
Напомним, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что корпус планирует убрать с передовой линии треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
