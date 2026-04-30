Сырский заявил о важных изменениях в ВСУ, приказ подписан - подробности

Главнокомандующий принял соответствующее решение с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Ротация на фронте теперь будет проходить по-другому

Что сообщил Сырский:

Военные будут находиться на передовой не более 2 месяцев

Выполнение приказа будет находиться под постоянным контролем

За несоблюдение требований командиров будут привлекать к ответственности

На фронте из-за доминирования дронов меняется логика ведения боевых действий. Теперь понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков трансформировались. Из-за этого усложнилась логистика и перемещение военных.

Поэтому главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о важных изменениях. Он подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой, чтобы сохранить как можно больше жизней украинских защитников.

"Командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца. Ротации наших воинов должны планироваться заранее, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств", — отметил он.

Кроме того, приказом определены другие обязательные требования, а именно:

прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, завершившим выполнение боевых задач;

своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях.

То, как командиры будут соблюдать требования приказа, будет жестко контролироваться. За нарушение будет неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВС Украины.

"Своевременная ротация — это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и устойчивости обороны. Приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на передовой", — добавил Сырский.

Напомним, Главред писал , что Третий армейский корпус планирует убрать с передовой треть пехоты и заменить ее наземными беспилотными системами уже в этом году.

Ранее сообщалось, что украинские военные на Покровском направлении фиксируют активное перемещение российских подразделений между смежными участками фронта. По их данным, оккупанты пытаются перебросить ближе к Покровску более боеспособные силы для продолжения наступательных действий.

Накануне стало известно, что Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут.

О личности: Александр Сырский Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

