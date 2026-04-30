Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский сделал важное заявление о фронте и ударах по РФ: что сказал

Анна Ярославская
30 апреля 2026, 07:47обновлено 30 апреля, 08:18
Россия не побеждает, а Украина находится в лучшей позиции.
Зеленский, ВСУ
Украина усилила позиции на поле боя / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • Позиции Украины на фронте улучшились за последние 9–10 месяцев
  • Россия не находится в сильной позиции и не побеждает на поле боя
  • Украина продолжит наносить ответные удары, если РФ не прекратит атаки

За последние месяцы у Украины улучшилось положение на поле боя. Однако Киев все равно хочет остановить войну. В то же время, если оккупанты будут продолжать атаки - ВСУ продолжат бить в ответ, в том числе и по энергетической инфраструктуре РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленскиий в интервью Newsmax.

По его словам, оккупационная армия не находится в сильной позиции.

видео дня

"Кстати, Россия, они не в сильной позиции. Они не побеждают. Мы же в лучшем положении за последние 9-10 месяцев, если говорить о поле боя, но в любом случае, лучше остановить войну", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина сопротивляется давлению со стороны партнеров с целью сокращения ударов против российской энергетической инфраструктуры из-за глобальных энергетических проблем, связанных с Ближним Востоком.

Зеленский подчеркнул: никто не предлагал Украине энергетическое перемирие.

"Мы получили сообщения от партнеров о том, что из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать некоторые объекты инфраструктуры, в том числе энергетической, в России. И, конечно же, я сказал: нет, мы ответим… никто не предлагал нам энергетическое перемирие. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим любым способом", — сказал он.

Что происходит на фронте - последние новости

Как писал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения.

Страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Российские оккупационные войска пытаются восстановить контроль над Купянском. Пехотные группы пытаются проникнуть в город через неработающий газопровод. Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов

После ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре Крыма у оккупационных войск страны-агрессора России на Херсонском направлении начались серьезные проблемы. Партизанское движение "Атеш" сообщило, что российские подразделения в районе Голой Пристани столкнулись с острой нехваткой горюче-смазочных материалов.

Другие новости:

Об источнике: Newsmax

Newsmax — это американское новостное и медиа-издание.

Было основано в 1998 году Кристофером Радди.

Включает:

  • сайт (newsmax.com);
  • телеканал Newsmax TV;
  • журналы и цифровые продукты.

Издание считается консервативным / правым (right-wing).

Делает акцент на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией.

Часто конкурирует с другими правыми медиа (например, Fox News).

Анонсировалось, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель – усилить информационную связь между Киевом и Вашингтоном.

Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на которой присутствовали представители украинской власти, пишет Детектор Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
09:43Фронт
09:00Война
Зеленский сделал важное заявление о фронте и ударах по РФ: что сказал

Зеленский сделал важное заявление о фронте и ударах по РФ: что сказал

07:47Украина
Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять