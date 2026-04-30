Зеленский сделал важное заявление о фронте и ударах по РФ: что сказал

Россия не побеждает, а Украина находится в лучшей позиции.

Украина усилила позиции на поле боя

Главное:

Позиции Украины на фронте улучшились за последние 9–10 месяцев

Россия не находится в сильной позиции и не побеждает на поле боя

Украина продолжит наносить ответные удары, если РФ не прекратит атаки

За последние месяцы у Украины улучшилось положение на поле боя. Однако Киев все равно хочет остановить войну. В то же время, если оккупанты будут продолжать атаки - ВСУ продолжат бить в ответ, в том числе и по энергетической инфраструктуре РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленскиий в интервью Newsmax.

По его словам, оккупационная армия не находится в сильной позиции.

"Кстати, Россия, они не в сильной позиции. Они не побеждают. Мы же в лучшем положении за последние 9-10 месяцев, если говорить о поле боя, но в любом случае, лучше остановить войну", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина сопротивляется давлению со стороны партнеров с целью сокращения ударов против российской энергетической инфраструктуры из-за глобальных энергетических проблем, связанных с Ближним Востоком.

Зеленский подчеркнул: никто не предлагал Украине энергетическое перемирие.

"Мы получили сообщения от партнеров о том, что из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать некоторые объекты инфраструктуры, в том числе энергетической, в России. И, конечно же, я сказал: нет, мы ответим… никто не предлагал нам энергетическое перемирие. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим любым способом", — сказал он.

Об источнике: Newsmax Newsmax — это американское новостное и медиа-издание. Было основано в 1998 году Кристофером Радди. Включает: сайт (newsmax.com);

телеканал Newsmax TV;

журналы и цифровые продукты. Издание считается консервативным / правым (right-wing). Делает акцент на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией. Часто конкурирует с другими правыми медиа (например, Fox News). Анонсировалось, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель – усилить информационную связь между Киевом и Вашингтоном. Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на которой присутствовали представители украинской власти, пишет Детектор Медиа.

