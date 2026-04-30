Зеленский сделал важное заявление о фронте и ударах по РФ: что сказал

Главное:
- Позиции Украины на фронте улучшились за последние 9–10 месяцев
- Россия не находится в сильной позиции и не побеждает на поле боя
- Украина продолжит наносить ответные удары, если РФ не прекратит атаки
За последние месяцы у Украины улучшилось положение на поле боя. Однако Киев все равно хочет остановить войну. В то же время, если оккупанты будут продолжать атаки - ВСУ продолжат бить в ответ, в том числе и по энергетической инфраструктуре РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленскиий в интервью Newsmax.
По его словам, оккупационная армия не находится в сильной позиции.
"Кстати, Россия, они не в сильной позиции. Они не побеждают. Мы же в лучшем положении за последние 9-10 месяцев, если говорить о поле боя, но в любом случае, лучше остановить войну", — сказал Зеленский.
По его словам, Украина сопротивляется давлению со стороны партнеров с целью сокращения ударов против российской энергетической инфраструктуры из-за глобальных энергетических проблем, связанных с Ближним Востоком.
Зеленский подчеркнул: никто не предлагал Украине энергетическое перемирие.
"Мы получили сообщения от партнеров о том, что из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать некоторые объекты инфраструктуры, в том числе энергетической, в России. И, конечно же, я сказал: нет, мы ответим… никто не предлагал нам энергетическое перемирие. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим любым способом", — сказал он.
Что происходит на фронте - последние новости
Как писал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения.
Страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.
Российские оккупационные войска пытаются восстановить контроль над Купянском. Пехотные группы пытаются проникнуть в город через неработающий газопровод. Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов
После ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре Крыма у оккупационных войск страны-агрессора России на Херсонском направлении начались серьезные проблемы. Партизанское движение "Атеш" сообщило, что российские подразделения в районе Голой Пристани столкнулись с острой нехваткой горюче-смазочных материалов.
Об источнике: Newsmax
Newsmax — это американское новостное и медиа-издание.
Было основано в 1998 году Кристофером Радди.
Включает:
- сайт (newsmax.com);
- телеканал Newsmax TV;
- журналы и цифровые продукты.
Издание считается консервативным / правым (right-wing).
Делает акцент на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией.
Часто конкурирует с другими правыми медиа (например, Fox News).
Анонсировалось, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель – усилить информационную связь между Киевом и Вашингтоном.
Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на которой присутствовали представители украинской власти, пишет Детектор Медиа.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред