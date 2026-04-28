Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

Юрий Берендий
28 апреля 2026, 18:44
Зеленский, сославшись на документы российского Генштаба, предупредил, что Россия готовится к новым наступательным операциям и расширению мобилизации.
Зеленский сообщил со ссылкой на данные разведки о новых целях Кремля

О чем идет речь в материале:

  • Доля безвозвратных потерь в армии РФ приближается к 60%
  • Россия готовит новые наступательные операции
  • Враг планирует усилить мобилизационные меры внутри РФ

Страна-агрессор Россия готовит усиление мобилизационных мер и новые наступательные операции в войне против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

Зеленский сообщил, что ГУР удалось получить документы российского Генштаба, которые свидетельствуют о том, что сами оккупационные войска признают свою неспособность выполнить поставленные политическим руководством задачи.

ГУР МО

​В то же время Силы обороны Украины продолжают уничтожать наступательный потенциал противника, а доля безвозвратных потерь среди оккупантов уже приближается к 60% от общего количества потерь.

"Несмотря на это, российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России", — указал он.

Президент подчеркнул, что дальнейшая задача Украины заключается в увеличении уровня безвозвратных потерь врага, усилении применения дронов на линии фронта и расширении дальнобойных ограничений, направленных против российского военного производства и нефтяной отрасли.

Сообщение президента Украины Зеленского

"Проинформируем наших партнеров и о дальнейшей проработке в Москве планов по операциям против стран НАТО, а также о попытках более активного вовлечения Беларуси в реализацию российских задач", — резюмирует он.

Армия Беларуси

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на фронте. В частности, российские войска продвинулись вблизи двух важных городов в Донецкой области.

В то же время Украина приступила к строительству масштабной оборонительной линии, призванной предотвратить возможное новое наступление России. Система укреплений должна простираться от Киевского водохранилища до Сум, сообщил начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко.

Современные методы ведения войны существенно влияют на динамику фронта. Массовое использование мин, ударных беспилотников и роботизированных систем привело к расширению так называемой "килзоны", которая сейчас достигает 10–20 км и продолжает увеличиваться, отметил заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

Другие новости:

О личности: Олег Иващенко

Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969) — начальник ГУР МО, член Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине СВР Владимир Зеленский ГУР новости Украины Мобилизация в России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства

18:55Экономика
В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

18:44Война
РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

18:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Последние новости

20:22

Украинский VR-фильм о войне стал победителем премии The Webby Awards-2026

20:05

"Крестница" Путина поблагодарила его, что не сидит в тюрьме - громкое заявление Собчак

19:43

Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

19:42

Чтобы клубника не гнила: как правильно обработать и хранить ягоды в холодильнике

19:36

Самые дорогие города мира: что можно купить за миллион долларов

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:28

Могут ли снять санкции с РФ: появился неожиданный прогнозВидео

19:10

Что стоит за ударами по Крыму и информационной паузой: Коваленко назвал причинумнение

19:03

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает всеВидео

18:55

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства

Реклама
18:51

В солнце и в дождь: стильные образы на капризную весну 2026

18:45

Химия больше не нужна: один продукт из холодильника спасёт розы от чёрного грибкаВидео

18:44

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

18:42

Действительно ли рассыпанная соль предвещает беду: объяснение древнего суеверия

18:38

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

18:36

Эвакуация в Туапсе: после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города

18:30

"Килзона" расширяется: ВСУ готовят новую линию обороны, что происходит на фронте

18:21

Таргариены раздали жару: вышел эпичный трейлер 3 сезона "Дома Дракона"Видео

18:08

Дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

18:02

Совместное управление Запорожской АЭС с россиянами — Зеленский сделал заявление

17:46

"Скучает по дому": Тодоренко взвыла за Украиной и решилась на риск

Реклама
17:35

Лаванда будет пышно цвести годами: опытные садоводы раскрыли секрет полива 8:8:8

17:31

Смерть Роксоланы была непростой: что на самом деле случилось с женой СулейманаВидео

17:16

Как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд: самый эффективный лайфхак

17:06

"Помогут" соперники: как "Шахтер" может выйти в Лигу чемпионов без очереди

17:06

Трамп раскрыл королю Великобритании реальные цели Путина в войне - The Sun

16:58

На дне озера нашли идеально сохраненный город: как он выглядитВидео

16:54

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке трех детей за 15 с

16:50

Снег и заморозки накроют Ровенскую область: синоптики предупреждают о непогоде

16:46

Кухонные ящики будут оставаться чистыми месяцами: поможет простой трюк с фольгой

16:41

Главный конкурент LELEKA указал ее место на Евровидении 2026: "Желаю быть сильной"

16:39

Цены на популярное мясо в Украине выросли: сколько будет стоить килограмм

16:19

Ударят аномальный холод и грозы: синоптики предупредили о непогоде Черкасской области

16:14

Избегают отца: дочки Кидман и Урбана жестко отреагировали на их развод

16:12

На Житомирщине ударят заморозки, однако синоптики предупреждают об еще одной опасности

16:00

Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

15:49

В Полтавскую область возвращается тепло: когда температура повысится

15:45

Такого не было 66 лет: на Львовщину налетела волна холода с заморозками

15:14

Трем знакам зодиака уготован мощный приток денег: кому повезет

15:09

Китайский гороскоп на май 2026: Петухам - расходы, Собакам - встреча

15:00

Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисойВидео

Реклама
14:54

Спасенная собака поняла, что у нее есть дом: ее реакция довела до слезВидео

14:41

Взрослая дочь Мэттью Макконахи удивила блестящей красотой

14:40

Православный календарь на май 2026: когда Вознесение и Троица

14:37

В Киеве прогремели взрывы, поднялся дым: есть пострадавшие и разрушенияФото

14:30

Враг продвинулся сразу возле двух ключевых городов: в DeepState раскрыли детали

14:26

На севере Украины строят гигантскую линию обороны - есть ли угроза наступления РФ

14:20

Бюджетная намазка на хлеб из 5 ингредиентов: рецепт за 10 минут

14:17

"Кто ты вообще": блогерша пожаловалась на Славу Демина

14:12

"В грубой форме о россиянах": Марченко жестко наехала на Кондратюка

14:11

Путин бросил целый город: россияне в панике из-за ситуации в Туапсе

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять