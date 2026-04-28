В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

Зеленский, сославшись на документы российского Генштаба, предупредил, что Россия готовится к новым наступательным операциям и расширению мобилизации.

Зеленский сообщил со ссылкой на данные разведки о новых целях Кремля

О чем идет речь в материале:

Доля безвозвратных потерь в армии РФ приближается к 60%

Россия готовит новые наступательные операции

Враг планирует усилить мобилизационные меры внутри РФ

Страна-агрессор Россия готовит усиление мобилизационных мер и новые наступательные операции в войне против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

Зеленский сообщил, что ГУР удалось получить документы российского Генштаба, которые свидетельствуют о том, что сами оккупационные войска признают свою неспособность выполнить поставленные политическим руководством задачи.

​В то же время Силы обороны Украины продолжают уничтожать наступательный потенциал противника, а доля безвозвратных потерь среди оккупантов уже приближается к 60% от общего количества потерь.

"Несмотря на это, российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России", — указал он.

Президент подчеркнул, что дальнейшая задача Украины заключается в увеличении уровня безвозвратных потерь врага, усилении применения дронов на линии фронта и расширении дальнобойных ограничений, направленных против российского военного производства и нефтяной отрасли.

"Проинформируем наших партнеров и о дальнейшей проработке в Москве планов по операциям против стран НАТО, а также о попытках более активного вовлечения Беларуси в реализацию российских задач", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на фронте. В частности, российские войска продвинулись вблизи двух важных городов в Донецкой области.

В то же время Украина приступила к строительству масштабной оборонительной линии, призванной предотвратить возможное новое наступление России. Система укреплений должна простираться от Киевского водохранилища до Сум, сообщил начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко.

Современные методы ведения войны существенно влияют на динамику фронта. Массовое использование мин, ударных беспилотников и роботизированных систем привело к расширению так называемой "килзоны", которая сейчас достигает 10–20 км и продолжает увеличиваться, отметил заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

О личности: Олег Иващенко Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969) — начальник ГУР МО, член Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.

