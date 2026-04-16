У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны

Руслана Заклинская
16 апреля 2026, 13:01
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что Москва продвигает законы, которые позволят легализовать агрессию против НАТО.
У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны
В Кремле рассматривают как минимум три сценария развития событий в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 22-я отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Коваленко:

  • У РФ есть три сценария развития войны
  • Среди них — продолжение боевых действий до 2028 года или замораживание войны
  • Третий вариант — продолжение войны с переходом к гибридной войне против НАТО

В РФ рассматривают как минимум три варианта развития войны против Украины. Планы Москвы варьируются от попыток постепенного замораживания до перехода к гибридной войне со странами НАТО. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Первым сценарием врага является продолжение боевых действий как минимум до 2028 года. Россияне делают главную ставку на весенне-летнюю кампанию 2026 года, планируя масштабные штурмовые действия.

"Сам сценарий войны до 2028 года не является реальным без мобилизации в РФ в будущем", - подчеркнул Коваленко.

Второй вариант, по его словам, предусматривает постепенное прекращение огня и замораживание фронта. Для этого российская пропаганда уже начала готовить почву.

"Пропагандисты уже формируют нарратив, согласно которому диктатор Путин был плохо информирован о ситуации на фронте, а война "зашла в тупик из-за действий генералов, которые лгали", - отметил руководитель ЦПД.

Наиболее агрессивный план предусматривает продолжение войны против Украины с одновременным переходом к гибридному противостоянию с НАТО ближе к 2028 году. Коваленко предположил, что это могут быть агрессивные действия против стран Балтии. В России уже проталкивают законопроект об использовании армии за рубежом для "защиты граждан РФ".

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

"В случае со странами Балтии Кремль может пойти на атаки дронами и привлечение небольших ДРГ по 20 человек, которые будут проникать на территории этих государств для определенных операций. Также в этой связи в информационном поле уже поднимается тема военных заводов на территории стран НАТО, которые "представляют угрозу РФ", - добавил он.

В то же время Коваленко отметил, что это лишь отдельные планы, которые могут быть далеки от реальных обстоятельств как на поле боя, так и в геополитике.

Напомним, Украина фиксирует высокие темпы потерь российских войск на фронте. По словам министра обороны Михаила Федорова, РФ в среднем теряет около 254 военных на каждый квадратный километр боевых действий, а в Донецкой области этот показатель достигает 428.

Также президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в скором достижении договоренностей о прекращении войны в Украине. Он подчеркнул свой опыт урегулирования международных конфликтов и заявил: "Я урегулировал восемь войн, девятая на подходе".

Как сообщал Главред, несмотря на значительные потери, российские войска не снижают интенсивности боевых действий и готовятся к новым наступательным операциям. Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал, что РФ проводит перегруппировку и накапливает ресурсы для продолжения весенне-летней кампании.

О личности: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

