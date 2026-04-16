РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

Оккупанты пытаются прорвать оборонительный пояс городов-крепостей на Донбассе, несмотря на значительные потери и сложный рельеф.

Темпы продвижения российских войск снижаются

Кратко:

РФ стремится захватить "пояс крепостей" Донбасса

Под контролем Украины 19% области

Наступление россиян замедляется

Россия пытается захватить так называемый"пояс городов-крепостей" на Донбассе, в который входят Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой области.

Эта линия остается ключевой основой обороны Украины на восточном направлении, отмечает Институт изучения войны (ISW). В то же время аналитики считают, что полностью захватить Донецкую область военным путем в 2026 году Россия не сможет, и на это есть ряд объективных причин.

По данным отчета, в настоящее время под контролем Украины находится около 19% территории Донецкой области. В течение последних 11 лет были направлены значительные ресурсы на развитие и укрепление оборонной инфраструктуры в этих городах и вокруг них.

По оценке ISW, эта система укреплений является одной из наиболее выгодных для обороны с точки зрения географии и рельефа. В то же время опыт боевых действий свидетельствует, что штурм городской застройки обходится российской армии чрезвычайно дорого.

"Высокие потери, которые Россия понесла в битве за Бахмут или в кампании по захвату Покровска, бледнеют по сравнению с теми потерями, которые ей придется понести, чтобы захватить города-крепости — если вообще предполагать, что российские силы добьются успеха", — утверждают в ISW.

Последствия возможного прорыва обороны

В случае потери контроля над этим поясом городов Украина была бы вынуждена создавать новые оборонительные рубежи на юге Харьковской и востоке Днепропетровской областей.

В то же время, как отмечается, особенности местности там менее благоприятны для эффективной обороны. В случае захвата ключевых городов Донецкой области российская армия получила бы выгодные позиции для дальнейшего продвижения.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Переговорные позиции РФ

В ISW также отмечают, что именно поэтому во время переговорных процессов Россия настаивает на передаче критически важных территорий без боевых действий. В то же время военным путем достичь таких целей в ближайшей перспективе РФ не сможет.

Даже при благоприятных условиях, по оценкам аналитиков, реализация подобного плана возможна не ранее 2027–2028 годов — при условии сохранения международной поддержки Украины.

Отдельно аналитики отмечают, что в 2025 году российские войска продвигались в среднем на 15 кв. км в день. В то же время за первые три месяца 2026 года темпы замедлились — до примерно 5,5 кв. км в сутки.

Как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали наступательные действия вдоль всего фронта, протяженностью примерно 1200 километров. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такая интенсивность связана, в частности, с изменением погодных условий, и боевые действия ведутся почти по всей линии соприкосновения.

Кроме того, в районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области российские оккупационные войска продвигаются и наращивают силы для полного захвата Мирнограда и прилегающих территорий. По данным аналитического проекта DeepState, противник сосредотачивает пехоту и технику, в частности на юге города.

Напомним, что оккупанты продолжают формировать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области, пытаясь закрепиться на местности и выявить уязвимые участки, отмечают аналитики DeepState.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

