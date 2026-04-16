РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

Руслан Иваненко
16 апреля 2026, 02:02обновлено 16 апреля, 02:36
Оккупанты пытаются прорвать оборонительный пояс городов-крепостей на Донбассе, несмотря на значительные потери и сложный рельеф.
Темпы продвижения российских войск снижаются / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • РФ стремится захватить "пояс крепостей" Донбасса
  • Под контролем Украины 19% области
  • Наступление россиян замедляется

Россия пытается захватить так называемый"пояс городов-крепостей" на Донбассе, в который входят Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой области.

Эта линия остается ключевой основой обороны Украины на восточном направлении, отмечает Институт изучения войны (ISW). В то же время аналитики считают, что полностью захватить Донецкую область военным путем в 2026 году Россия не сможет, и на это есть ряд объективных причин.

По данным отчета, в настоящее время под контролем Украины находится около 19% территории Донецкой области. В течение последних 11 лет были направлены значительные ресурсы на развитие и укрепление оборонной инфраструктуры в этих городах и вокруг них.

По оценке ISW, эта система укреплений является одной из наиболее выгодных для обороны с точки зрения географии и рельефа. В то же время опыт боевых действий свидетельствует, что штурм городской застройки обходится российской армии чрезвычайно дорого.

"Высокие потери, которые Россия понесла в битве за Бахмут или в кампании по захвату Покровска, бледнеют по сравнению с теми потерями, которые ей придется понести, чтобы захватить города-крепости — если вообще предполагать, что российские силы добьются успеха", — утверждают в ISW.

Последствия возможного прорыва обороны

В случае потери контроля над этим поясом городов Украина была бы вынуждена создавать новые оборонительные рубежи на юге Харьковской и востоке Днепропетровской областей.

В то же время, как отмечается, особенности местности там менее благоприятны для эффективной обороны. В случае захвата ключевых городов Донецкой области российская армия получила бы выгодные позиции для дальнейшего продвижения.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Переговорные позиции РФ

В ISW также отмечают, что именно поэтому во время переговорных процессов Россия настаивает на передаче критически важных территорий без боевых действий. В то же время военным путем достичь таких целей в ближайшей перспективе РФ не сможет.

Даже при благоприятных условиях, по оценкам аналитиков, реализация подобного плана возможна не ранее 2027–2028 годов — при условии сохранения международной поддержки Украины.

Отдельно аналитики отмечают, что в 2025 году российские войска продвигались в среднем на 15 кв. км в день. В то же время за первые три месяца 2026 года темпы замедлились — до примерно 5,5 кв. км в сутки.

Ситуация на фронте — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали наступательные действия вдоль всего фронта, протяженностью примерно 1200 километров. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такая интенсивность связана, в частности, с изменением погодных условий, и боевые действия ведутся почти по всей линии соприкосновения.

Кроме того, в районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области российские оккупационные войска продвигаются и наращивают силы для полного захвата Мирнограда и прилегающих территорий. По данным аналитического проекта DeepState, противник сосредотачивает пехоту и технику, в частности на юге города.

Напомним, что оккупанты продолжают формировать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области, пытаясь закрепиться на местности и выявить уязвимые участки, отмечают аналитики DeepState.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

В Киеве прогремела серия мощных взрывов: столица под атакой баллистики

В Киеве прогремела серия мощных взрывов: столица под атакой баллистики

02:52Война
РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

02:02Фронт
ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

23:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языке

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Последние новости

03:30

Всего одна ложка в лунку: простая смесь увеличит урожай перца и томатов в разы

03:03

Цепная реакция уже началась: что будет с ценами на продукты и топливо в Украине

02:52

В Киеве прогремела серия мощных взрывов: столица под атакой баллистики

02:26

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

02:02

РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
01:07

Всего один полив весной: метод, который спасет клубнику от майского жука и гнилиВидео

15 апреля, среда
23:04

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

22:48

Как правильно по-украински — "ярмарок" или "ярмарка": ответ удивит многих

22:44

Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые деталиФото

Реклама
21:57

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речьВидео

21:44

Шахтер получил суровое наказание за нарушение закона Украины: в чём причина

21:36

Путь через океан в 214 ящиках: малоизвестная история появления Статуи Свободы

21:07

Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

20:14

Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошлоВидео

20:09

Гениальность или ошибка: почему у "Запорожца" двигатель сзади

20:09

Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, деталиФото

20:06

Черная плесень в ванной исчезнет за три простых шага: какие средства точно помогут

19:11

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

19:10

Почему не стоит паниковать из-за позиции Мадяра по отношению к Украине: Коваленко назвал причинумнение

19:09

Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

Реклама
19:02

"Вся жизнь в одной машине": история дедушки на "жигулях" в Киеве получила продолжениеВидео

19:02

В Житомирской области пойдет дождь и усилится ветер: когда погода резко ухудшится

18:58

Память или осквернение: разрешает ли церковь фотографироваться рядом с могилами

18:49

"Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой

18:43

Собака пропала на 5 лет и внезапно вернулась: где она была все время

18:30

Погода резко изменится: какой регион Украины накроют дожди с грозами и когда

18:26

"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

18:01

Потери РФ в войне достигли критического уровня: Федоров раскрыл цифры

17:45

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45

Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

17:28

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:26

Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

16:08

Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

Реклама
15:40

Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

15:08

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

15:01

Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

14:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

14:55

Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

14:55

Автополив огорода и сада своими руками: как сделать правильно

14:36

РФ подняла самолеты Ту-95 и запустила кучу "Шахедов": высокая угроза массированного удара

14:17

Дожди из Балтики идут на Львовщину: синоптики объявили высокий уровень опасности

14:16

Крутейший завтрак из зачерствевшей паски за 5 минут - рецепт

14:05

Второй президентский срок и главные опасения Путина: Зеленский удивил заявлением

