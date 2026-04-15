Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

Кратко:
- Расширена эвакуация в Купянском районе
- 12 сел: 756 человек, из них 74 ребенка
- 11 сел: 34 семьи, 54 ребенка
В Купянском районе Харьковской области расширяют зону обязательной и принудительной эвакуации.
Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны области с участием представителей областной власти, военных, спасателей, силовых структур и руководителей районных военных администраций, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По словам чиновников, речь идет об эвакуации гражданского населения из населенных пунктов, которые находятся в зоне повышенной опасности из-за боевых действий.
В частности, принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 12 населенных пунктов Шевченковской общины. Всего планируется вывезти 756 человек, среди них 74 ребенка.
Дополнительные эвакуационные меры
Кроме того, вводится обязательная принудительная эвакуация семей с детьми еще из 11 населенных пунктов Великобурлукской общины. Речь идет о 34 семьях, в которых воспитывается 54 ребенка.
Отдельно во время заседания рассмотрели вопрос расширения сети безопасных образовательных сред. В общинах, где особенности рельефа затрудняют строительство полноценных защитных сооружений с противорадиационными функциями, прорабатываются альтернативные решения для обеспечения безопасности детей во время образовательного процесса.
Как сообщал Главред, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Ранее принудительную и обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в Запорожском районе. Жителей поселка Малокатериновка призвали немедленно эвакуироваться в более безопасное место.
Кроме того, из отдельных населенных пунктов Днепропетровской области также согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями.
