Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

Совет обороны Харьковской области официально усиливает меры безопасности и эвакуирует жителей из опасных районов.

Областные власти совместно со спасателями готовят логистику для эвакуации сотен людей

Кратко:

Расширена эвакуация в Купянском районе

12 сел: 756 человек, из них 74 ребенка

11 сел: 34 семьи, 54 ребенка

В Купянском районе Харьковской области расширяют зону обязательной и принудительной эвакуации.

Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны области с участием представителей областной власти, военных, спасателей, силовых структур и руководителей районных военных администраций, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам чиновников, речь идет об эвакуации гражданского населения из населенных пунктов, которые находятся в зоне повышенной опасности из-за боевых действий.

В частности, принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 12 населенных пунктов Шевченковской общины. Всего планируется вывезти 756 человек, среди них 74 ребенка.

Дополнительные эвакуационные меры

Кроме того, вводится обязательная принудительная эвакуация семей с детьми еще из 11 населенных пунктов Великобурлукской общины. Речь идет о 34 семьях, в которых воспитывается 54 ребенка.

Отдельно во время заседания рассмотрели вопрос расширения сети безопасных образовательных сред. В общинах, где особенности рельефа затрудняют строительство полноценных защитных сооружений с противорадиационными функциями, прорабатываются альтернативные решения для обеспечения безопасности детей во время образовательного процесса.

в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями.

Принудительную и обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в Запорожском районе. Жителей поселка Малокатериновка призвали немедленно эвакуироваться в более безопасное место.

Из отдельных населенных пунктов Днепропетровской области также согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями.

