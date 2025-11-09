Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Координационный штаб организует работу транзитных центров и рассматривает открытие дополнительных в безопасных областях.

Эвакуация проводится из Днепропетровской и Запорожской областей / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, t.me/BiletskyAndriy

О главном:

Родителей и опекунов призывают срочно вывезти детей

Эвакуация подопечных из учреждений ухода вблизи линии боевого соприкосновения

Транзитные центры оказывают комплексную гуманитарную и социальную помощь

Из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в Telegram.

Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения призывает родителей и законных опекунов срочно вывезти детей из указанных общин. Эвакуация будет проходить с учетом требований безопасности, медицинских показаний и надлежащего сопровождения.

"Решение принято по итогам заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий, которое провел заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин", - говорится в сообщении.

Перечень и условия эвакуации

В министерстве отмечают, что перечень конкретных населенных пунктов пока не обнародован. Кроме того, принято решение об эвакуации подопечных из учреждений институционального ухода в Запорожской области, расположенных примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения.

Во время заседания также обсуждали работу транзитных центров для эвакуированных и возможность открытия дополнительного центра в Харьковской области.

Статистика эвакуации

Министерство сообщает, что с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины эвакуировано почти 124 тысячи человек, среди которых более 14,5 тысяч детей и более 4 тысяч людей с ограниченной мобильностью.

Данные по эвакуации по областям:

Донецкая область - более 85,4 тыс. человек, из них почти 9,3 тыс. детей и более 600 маломобильных лиц;

Днепропетровская область - более 24,6 тыс. человек, из них более 4 тыс. детей и почти 1 тыс. маломобильных лиц;

Сумская область - более 4,1 тыс. человек, из них более 350 детей и более 700 маломобильных лиц;

Херсонская область - более 3,5 тыс. человек, из них более 300 детей и почти 230 маломобильных лиц;

Харьковская область - более 5,4 тыс. человек, из них почти 350 детей и более 1,6 тыс. маломобильных лиц;

Запорожская область - более 800 человек, из них более 80 детей и почти 20 маломобильных лиц.

В транзитных центрах эвакуированные получают комплексную помощь: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. "Людям помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также получить финансовую поддержку от государства и гуманитарных организаций", - отмечает Министерство.

Ситуация на Днепропетровском направлении - экспертное мнение

Как писал Главред, российские оккупанты пытаются полностью контролировать Донецкую область и осуществить прорыв в Днепропетровскую область. По словам Сергея Филимонова, командира батальона "Волки Да Винчи", сейчас существует серьезная угроза для региона, поскольку враг уже демонстрирует тактический успех.

"Враг создает новые угрозы для Сил обороны Украины на юге Днепропетровской области. Год назад наши войска удерживали позиции в населенном пункте Украинка в Донецкой области, сейчас бойцы ВСУ пытаются сохранить контроль на границе области", - отмечает эксперт.

По мнению военного, ситуация требует слаженной оборонительной стратегии и усиления позиций на ключевых направлениях, чтобы предотвратить прорыв противника и минимизировать угрозу для населенных пунктов области.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит заявил, что военное командование РФ прилагает максимум усилий и использует все возможные ресурсы, чтобы захватить Покровск. В то же время украинские военные внутри города постоянно отражают атаки РФ.

Крым того, Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Об этом говорится в материале DW.

В то же время аналитики Института изучения войны сообщили, что наступление российских оккупантов на Покровском направлении замедлилось, однако это, скорее всего, не продлится долго.

Об источнике: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) - действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Именуемое "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.

