Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Руслан Иваненко
9 ноября 2025, 20:55
5047
Координационный штаб организует работу транзитных центров и рассматривает открытие дополнительных в безопасных областях.
Эвакуация
Эвакуация проводится из Днепропетровской и Запорожской областей / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, t.me/BiletskyAndriy

О главном:

  • Родителей и опекунов призывают срочно вывезти детей
  • Эвакуация подопечных из учреждений ухода вблизи линии боевого соприкосновения
  • Транзитные центры оказывают комплексную гуманитарную и социальную помощь

Из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в Telegram.

Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения призывает родителей и законных опекунов срочно вывезти детей из указанных общин. Эвакуация будет проходить с учетом требований безопасности, медицинских показаний и надлежащего сопровождения.

видео дня

"Решение принято по итогам заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий, которое провел заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин", - говорится в сообщении.

Перечень и условия эвакуации

В министерстве отмечают, что перечень конкретных населенных пунктов пока не обнародован. Кроме того, принято решение об эвакуации подопечных из учреждений институционального ухода в Запорожской области, расположенных примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения.

Во время заседания также обсуждали работу транзитных центров для эвакуированных и возможность открытия дополнительного центра в Харьковской области.

Статистика эвакуации

Министерство сообщает, что с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины эвакуировано почти 124 тысячи человек, среди которых более 14,5 тысяч детей и более 4 тысяч людей с ограниченной мобильностью.

Данные по эвакуации по областям:

  • Донецкая область - более 85,4 тыс. человек, из них почти 9,3 тыс. детей и более 600 маломобильных лиц;
  • Днепропетровская область - более 24,6 тыс. человек, из них более 4 тыс. детей и почти 1 тыс. маломобильных лиц;
  • Сумская область - более 4,1 тыс. человек, из них более 350 детей и более 700 маломобильных лиц;
  • Херсонская область - более 3,5 тыс. человек, из них более 300 детей и почти 230 маломобильных лиц;
  • Харьковская область - более 5,4 тыс. человек, из них почти 350 детей и более 1,6 тыс. маломобильных лиц;
  • Запорожская область - более 800 человек, из них более 80 детей и почти 20 маломобильных лиц.

В транзитных центрах эвакуированные получают комплексную помощь: гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную. "Людям помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также получить финансовую поддержку от государства и гуманитарных организаций", - отмечает Министерство.

Ситуация на Днепропетровском направлении - экспертное мнение

Как писал Главред, российские оккупанты пытаются полностью контролировать Донецкую область и осуществить прорыв в Днепропетровскую область. По словам Сергея Филимонова, командира батальона "Волки Да Винчи", сейчас существует серьезная угроза для региона, поскольку враг уже демонстрирует тактический успех.

"Враг создает новые угрозы для Сил обороны Украины на юге Днепропетровской области. Год назад наши войска удерживали позиции в населенном пункте Украинка в Донецкой области, сейчас бойцы ВСУ пытаются сохранить контроль на границе области", - отмечает эксперт.

По мнению военного, ситуация требует слаженной оборонительной стратегии и усиления позиций на ключевых направлениях, чтобы предотвратить прорыв противника и минимизировать угрозу для населенных пунктов области.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит заявил, что военное командование РФ прилагает максимум усилий и использует все возможные ресурсы, чтобы захватить Покровск. В то же время украинские военные внутри города постоянно отражают атаки РФ.

Крым того, Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Об этом говорится в материале DW.

В то же время аналитики Института изучения войны сообщили, что наступление российских оккупантов на Покровском направлении замедлилось, однако это, скорее всего, не продлится долго.

Читайте также:

Об источнике: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития)

Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) - действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Именуемое "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья новости Днепропетровска эвакуация новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:33Украина
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:55Война
Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

Последние новости

22:10

Положите это на картофель: простой способ сохранить овощ на балконе до весны

21:36

Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

21:33

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:20

Загадочный "крик из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана

20:55

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
20:46

Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

20:18

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:14

Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

19:47

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

Реклама
19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

18:53

Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

18:52

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

18:35

Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины "Ш" во дворах и куда исчезлиВидео

18:28

Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредительФото

18:26

Плата за доставку газа в Украине: существует ли льгота для пенсионеров

18:01

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

17:48

"Не мог просто забыть": Андриенко вспомнил детство и заговорил о верности себе

Реклама
17:28

Банки не будут работать: сколько наличных стоит подготовить украинцам на случай блэкаута

17:26

Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

16:26

Блэкауты ударят по кошелькам украинцев: какой привычный продукт может стать роскошью

16:17

Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многихВидео

15:52

Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицыВидео

15:40

Украина ввела санкции против посланника Путина и экс-главы КСУ

15:21

Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:02

США остановили поставки американского оружия для Украины - какая причина

14:56

"Они не отказались": названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС

14:37

Россия изменила тактику ударов по энергетике - в каких областях ситуация хуже всего

14:22

"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

14:08

Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

13:49

"За счет России": может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США

13:30

Главный продукт украинцев подорожает: когда цена пересечет психологическую черту

13:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

13:20

Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

12:53

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:42

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

12:41

Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

12:38

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

Реклама
12:27

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

12:12

Почему Украине стало труднее сбивать российские ракеты - генерал назвал причину

11:43

Без улыбки не выговоришь: украинская фамилия, которая звучит как мат

11:38

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

11:33

Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком

10:55

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

10:46

Анджелина Джоли рассказала об опасном моменте во время визита в Украину: что произошло

10:38

Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФВидео

10:24

Невеста Дмитрия Кулебы посветила обручальным колечком от политика

10:24

Коварный Гундяев обрек Медведева на мукимнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять