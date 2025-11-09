Почему Украине стало труднее сбивать российские ракеты - генерал назвал причину

Россияне изучают территории Украины в которых отсутствуют системы противовоздушной обороны, предупредил генерал.

https://glavred.info/war/pochemu-ukraine-stalo-trudnee-sbivat-rossiyskie-rakety-general-nazval-prichinu-10713752.html Ссылка скопирована

Почему Украине стало труднее сбивать российские ракеты / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Россия модернизирует ракеты типа "Искандер" и "Кинжал"

У Украины немного ЗРК, которые способны сбивать ракеты данного типа

Россия совершенствует свои воздушные средства поражения, в частности ракеты "Искандер" и "Кинжал", из-за чего силам ПВО Украины все сложнее их сбивать. Об этом заявил генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов), основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. в эфире Радио NV.

"Они (россияне, - ред.) модернизировали свои баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал", модифицировали программное обеспечение, что позволило выполнять задачи на маршрутах и маневры стали более эффективными, что значительно усложнило действия наших зенитно-ракетных комплексов", - рассказал он. видео дня

Он добавил, что у Украины немного соответствующих комплексов. За последнюю неделю Германия передала еще два, продолжаются переговоры с Францией.

Романенко напомнил об обещании президента США Дональда Трампа передать 18 батарей, но, по его словам, это может произойти не раньше весны 2026 года.

Также он отметил, что РФ изучает участки фронта, где у Украины отсутствуют средства противоракетной обороны, и именно там концентрирует баллистические удары. Кроме того, россияне чаще поднимают в воздух МиГ-31, вероятно, для обучения пилотов применению ракет - тогда как состояние их бомбардировщиков ухудшается из-за износа ресурсов и нехватки запчастей.

Откуда и какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

Какова новая тактика ударов РФ по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что Россия ограничена в ресурсах и поэтому проводит планомерные поэтапные удары по энергетике.

По его словам, россияне поочередно бьет по отдельным областям, выводит их энергосистемы из строя на неделю или месяц, затем переходит к следующим регионам, таким образом системно пытаясь истощить инфраструктуру и население Украины.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 8 ноября Россия осуществила масштабную атаку на Украину, нанеся удары по объектам энергетической и газовой инфраструктуры в нескольких регионах. Об этом сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Президент Владимир Зеленский после атаки подчеркнул, что Украина совместно с международными партнерами, в частности с Соединенными Штатами, работает над приобретением дополнительных систем противовоздушной обороны.

По данным МВД, во время ночного обстрела оккупанты применили дроны-камикадзе и ракеты различных типов. Взрывы прогремели во многих областях. Российские войска целенаправленно били по критической и гражданской инфраструктуре, в результате чего есть погибшие и раненые. Министр Игорь Клименко отметил, что основной целью атаки была именно энергетическая система страны.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред