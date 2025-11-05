Сложная цель: в Воздушных Силах сообщили о проблемах со сбиванием ракет РФ

Эффективность сбития баллистических ракет системой Patriot снизилась по нескольким причинам.

Россия теперь чаще бьет по Украине баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Что сообщил Игнат:

Поразить "Искандер-М" системе Patriot тяжелее, чем другие воздушные цели

Россия начала применять больше баллистических ракет в этом году

Украинская противовоздушная оборона каждую ночь сбивает воздушные цели страны-агрессора России. Однако некоторые из них уничтожить гораздо труднее. В частности, речь идет о баллистических ракетах типа "Искандер-М".

Об этом РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, система Patriot, которую использует Украина, не всегда может сбить "Искандер-М".

Patriot / Инфографика: Главред

Почему Patriot не может сбить все "Искандеры-М"

Игнат объяснил, что система ПВО сбивает баллистические ракеты в автоматическом режиме. Из-за этого вычислить точно момент перехвата ракеты, которая маневрирует во время полета сложнее.

"Впрочем, Patriot продолжает работать, и результаты сбития как "Искандеров", так и "Кинжалов" есть", - подчеркнул он.

Как Россия усложняет сбитие "Искандеров"

Начальник управления коммуникации командования ВС отметил, что за последний год РФ существенно увеличила количество пусков "Искандеров-М". Теперь ракеты этого типа враг применяет и чаще и больше, при этом летят они с разных направлений, а также оккупанты сочетают их с другими средствами - беспилотниками и крылатыми ракетами.

"И это, в свою очередь, тоже усложняет их сбивание. Пропорция применения баллистических ракет к крылатым выросла по сравнению с предыдущими годами. Плюс, одна батарея Patriot во время атаки "смотрит" в определенном направлении - она не может видеть и поражать вражеские цели на 360 градусов", - отметил Игнат.

Где лучше прятаться во время атаки баллистических ракет

Главред писал, что по словам представителя ГСЧС Киева Павла Петрова, сейчас есть много оружия, которое легко пробивает не только две стены, но и разрушает целые подъезды, частные дома и другие сооружения.

Поэтому укрытие, паркинг или метро - лучшие места, где можно спастись от российских обстрелов. Если же поблизости вышеуказанных вариантов нет, то стоит обратить внимание на подземный переход или подземные торговые центры.

Опасность российских ракет - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия провела модернизацию баллистических ракет, что повлияло на эффективность работы систем Patriot, которые способны сбивать такого типа оружие.

Накануне в Воздушных Силах заявили, что особенность "Искандера-К" заключается в том, что она не менее опасна, чем баллистическая ракета "Искандер-М", потому что время подлета небольшое.

Ранее сообщалось, что оккупанты оснастили новыми помехозащищенными спутниковыми антеннами ракеты "Искандер-К". Увеличение количества элементов в антеннах значительно повысило ее устойчивость к воздействию систем радиоэлектронной борьбы.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

