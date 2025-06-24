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Про ванную и коридор можно забыть: почему правило "двух стен" больше не спасает

Марина Фурман
24 июня 2025, 12:40
930
Принцип "двух стен", который уже не один год считали базовым советом во время воздушной тревоги, сейчас уже не гарантирует безопасности.
ракета, шахед, удар по Киеву
Почему правило "двух стен" больше не спасает / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Вы узнаете:

  • Что такое правило "двух стен" и как оно действует
  • Почему во время новых обстрелов базовый совет не является гарантом безопасности
  • Как защититься во время обстрела

С начала полномасштабного вторжения многие украинцы придерживаются правила "двух стен", чтобы уберечься во время массированных российских атак. Однако, в условиях, когда Россия меняет тактику ударов, базовый совет уже не гарантирует безопасности. Главред выяснил, как работает правило "двух стен" и где лучше прятаться во время российских обстрелов.

Что такое правило "двух стен"

Правило "двух стен" - это принцип, по которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было минимум 2 стены. Ведь во время ракетного удара одна стена, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и тому подобное. Соответственно, спрятавшись за ней, человек сможет сохранить себе жизнь.

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Чаще всего правило "двух стен" действует в ванной комнате, коридоре или кладовке.

Почему правило "двух стен" больше не является гарантом безопасности

Правило "двух стен" прекрасно работало в начале полномасштабного вторжения. Однако в нынешних обстоятельствах, когда Россия все активнее совершенствует оружие и меняет тактику ракетных ударов по Украине, совет о "двух стенах" перестает быть эффективным.

Представитель ГСЧС Киева Павел Петров, как передает РБК-Украина, сказал, что сейчас есть много оружия, которое легко пробивает не только две стены, но и разрушает целые подъезды, частные дома и другие сооружения.

"Люди до сих пор считают, что пересидеть и переждать дома - это панацея. Однако враг не только увеличивает количество ударных беспилотников, но и усиливает их боевую часть", - подчеркнул Петров.

По его словам, при прямом попадании "Шахеда" в дом, жилые помещения могут выгореть за считанные минуты. К тому же, спасатели не смогут быстро потушить пожар из-за очень высокой температуры.

Если же россияне применят против Украины высокоточное оружие, например ракеты типа "Искандер" или "Калибр", то прямое попадание в дом может разрушить его от 9 до 1 этажа. И все, кто находится в доме или подвале - оказываются под обломками.

Кроме того, россияне те же "Шахеды" начиняют различными гвоздями или мелкими боеприпасами, чтобы как можно больше гражданских людей получили ранения. Это касается и ракет с кассетными боеприпасами. Человек, который находится даже за несколькими стенами, может получить ранения, если крыша или окна взрываются над ним.

Как защититься во время обстрела

Укрытие, паркинг или метро - лучшее место, где можно спастись от российских обстрелов.

Если же поблизости выше указанных вариантов нет, то стоит обратить внимание на подземный переход или подземные торговые центры. Это в разы лучше, чем обычный коридор панельного дома.

Если нет возможности спуститься в укрытие, альтернативным решением может быть пребывание на внутренних лестничных клетках. Особенно в панельных домах безопаснее прятаться возле шахты лифта - там уровень защиты выше, чем в ванной комнате.

Если вы живете на окраине, за городом или рядом с парком или лесополосой - это также может быть относительно безопасным вариантом, если нужно переждать российский обстрел.

Находиться на природе менее рискованно, чем возле жилых зданий или внутри них. Самое главное в открытом пространстве - сразу лечь на землю. Это снижает вероятность поражения обломками в 10 раз.

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Что такое ГСЧС?

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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