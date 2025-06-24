Про ванную и коридор можно забыть: почему правило "двух стен" больше не спасает

Принцип "двух стен", который уже не один год считали базовым советом во время воздушной тревоги, сейчас уже не гарантирует безопасности.

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Почему правило "двух стен" больше не спасает / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Вы узнаете:

Что такое правило "двух стен" и как оно действует

Почему во время новых обстрелов базовый совет не является гарантом безопасности

Как защититься во время обстрела

С начала полномасштабного вторжения многие украинцы придерживаются правила "двух стен", чтобы уберечься во время массированных российских атак. Однако, в условиях, когда Россия меняет тактику ударов, базовый совет уже не гарантирует безопасности. Главред выяснил, как работает правило "двух стен" и где лучше прятаться во время российских обстрелов.

Что такое правило "двух стен"

Правило "двух стен" - это принцип, по которому нужно спрятаться так, чтобы между вами и открытым пространством было минимум 2 стены. Ведь во время ракетного удара одна стена, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и тому подобное. Соответственно, спрятавшись за ней, человек сможет сохранить себе жизнь.

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Чаще всего правило "двух стен" действует в ванной комнате, коридоре или кладовке.

Почему правило "двух стен" больше не является гарантом безопасности

Правило "двух стен" прекрасно работало в начале полномасштабного вторжения. Однако в нынешних обстоятельствах, когда Россия все активнее совершенствует оружие и меняет тактику ракетных ударов по Украине, совет о "двух стенах" перестает быть эффективным.

Представитель ГСЧС Киева Павел Петров, как передает РБК-Украина, сказал, что сейчас есть много оружия, которое легко пробивает не только две стены, но и разрушает целые подъезды, частные дома и другие сооружения.

"Люди до сих пор считают, что пересидеть и переждать дома - это панацея. Однако враг не только увеличивает количество ударных беспилотников, но и усиливает их боевую часть", - подчеркнул Петров.

По его словам, при прямом попадании "Шахеда" в дом, жилые помещения могут выгореть за считанные минуты. К тому же, спасатели не смогут быстро потушить пожар из-за очень высокой температуры.

Если же россияне применят против Украины высокоточное оружие, например ракеты типа "Искандер" или "Калибр", то прямое попадание в дом может разрушить его от 9 до 1 этажа. И все, кто находится в доме или подвале - оказываются под обломками.

Кроме того, россияне те же "Шахеды" начиняют различными гвоздями или мелкими боеприпасами, чтобы как можно больше гражданских людей получили ранения. Это касается и ракет с кассетными боеприпасами. Человек, который находится даже за несколькими стенами, может получить ранения, если крыша или окна взрываются над ним.

Как защититься во время обстрела

Укрытие, паркинг или метро - лучшее место, где можно спастись от российских обстрелов.

Если же поблизости выше указанных вариантов нет, то стоит обратить внимание на подземный переход или подземные торговые центры. Это в разы лучше, чем обычный коридор панельного дома.

Если нет возможности спуститься в укрытие, альтернативным решением может быть пребывание на внутренних лестничных клетках. Особенно в панельных домах безопаснее прятаться возле шахты лифта - там уровень защиты выше, чем в ванной комнате.

Если вы живете на окраине, за городом или рядом с парком или лесополосой - это также может быть относительно безопасным вариантом, если нужно переждать российский обстрел.

Находиться на природе менее рискованно, чем возле жилых зданий или внутри них. Самое главное в открытом пространстве - сразу лечь на землю. Это снижает вероятность поражения обломками в 10 раз.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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