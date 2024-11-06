'Правило двух стен не спасет': РФ опасно модернизировала 'Шахеды' - что известно

Россия модернизировала ударные БпЛА типа "Шахед", уменьшив дальность полета дрона, но увеличив боевую часть, отмечает эксперт.

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РФ опасно модернизировала "Шахеды" - что изменилось / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

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РФ модернизировала "Шахеды", в частности начала использовать термобарические заряды

Разрушительный эффект от таких боеприпасов очень значительный

Россияне поняли, что с максимальной дальностью в 2500 км дроны-"Шахеды" оказываются неэффективными, поэтому решили адаптировать их для украинских условий. Это привело к уменьшению объема топливного бака и увеличению боевой части. Об этом в комментарии Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По словам эксперта, теперь некоторые "Шахеды" оснащены боевой частью массой до 80 кг, а около полугода назад начали использоваться и термобарические заряды.

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"Термобарическая боевая часть состоит из двух частей и трех детонаторов. Одна из них - это взрывная аэрозольная смесь различных газов, жидкостей и т.д., а вторая - поджигатель. Идея в том, что первый детонатор разбивает капсулу с аэрозольной смесью, которая немного тяжелее воздуха и распространяется по всем помещениям. Затем, когда она распространилась, срабатывают второй или третий детонаторы на капсуле с поджигателем. Когда происходит подрыв аэрозольной смеси, то в центре этого подрыва создается вакуум. Поэтому разрушительный эффект от таких боеприпасов очень значительный - фугас такого сделать не может, как эта термобарическая бомба", - указывает эксперт.

Он добавляет, что основной удар наносит ударная волна, которая вызывает значительные разрушения и с которой не справляется правило двух стен.

Эксперт также отметил необходимость обновления системы защиты, чтобы перехватывать такие дроны еще до того, как они приближаются к городам.

Что известно об ударном БпЛА типа "Shahed" / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Удары "Шахедами" по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне применяют новую тактику ударов дронами "Шахед" по Киеву, направляя их на очень низкой высоте, рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов.

Россия активно работает над повышением устойчивости дронов-камикадзе "Шахед" к действию украинских систем радиоэлектронной борьбы, сообщил авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям КБ "Антонов" Константин Криволап. Он отметил, что это может объяснить частые случаи полетов российских дронов по кругу.

Также во время последних атак по Украине российские силы применили обновленные дроны-камикадзе "Шахед" с термобарической боевой частью. Эту информацию подтвердили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

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