РФ может прекратить ежедневные атаки 'Шахедами' по Украине: что для этого нужно

Удары "Шахедами" по территории Украины могут прекратиться при условии уничтожения инфраструктуры по их производству и хранению, отметил президент.

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Ежедневные атаки "Шахедами" могут остановиться только при 1 условии / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

О чем сказал Зеленский:

2 ноября Россия нанесла масштабный удар по Украине

Нужно уничтожать всю инфраструктуру по производству и хранению "Шахедов"

Российские оккупанты могут прекратить наносить ежедневные удары по территории Украины с применением ударных БпЛА типа "Шахед". Для этого нужно уничтожать инфраструктуру по их производству и базы хранения дронов на территории России. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, постоянные террористические обстрелы украинских городов свидетельствуют о недостаточном давлении на Россию и ее союзников.

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"Сегодня с четырех утра продолжалась воздушная тревога в городах Украины. Из-за атаки российских беспилотников, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева", - написал он.

Удары также были зафиксированы в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Зеленский выразил благодарность украинским силам ПВО, которые каждую ночь сбивают "шахеды", которые почти ежедневно угрожают украинским городам. Эти ударные дроны, предоставленные России Ираном, стали одним из главных средств российского террора против Украины.

Зеленский подчеркнул, что необходимо усилить давление на способность России производить такое оружие.

"Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", - резюмировал президент Украины.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что дипломатическое и экономическое давление на Россию со стороны западных партнеров недостаточно для того, чтобы остановить ежедневные удары дронами по Украине.

"Должны уничтожать производства и базы хранения шахедов. Экономическое и дипломатическое давление наших партнеров на РФ недостаточно для того, чтобы прекратить этот ежедневный террор другими способами", - написал он в Telegram.

Что известно об ударном БпЛА типа "Shahed" / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 ноября российские оккупанты атаковали Киев дронами "Шахед". В результате удара по Святошинскому району частично разрушены 15-й и 16-й этажи многоэтажки, произошло возгорание. По информации ГСЧС Украины, спасатели проводят эвакуацию жильцов дома.

В то же утро российские силы повторно ударили по Киеву дронами: обломки одного из них попали в офисное здание в Шевченковском районе, сообщил мэр города Виталий Кличко. На месте происшествия работают экстренные службы.

Вечером 1 ноября российские военные также атаковали Сумы с помощью дронов "Шахед". Один из них попал в девятиэтажный жилой дом в Ковпаковском районе города, в результате чего по меньшей мере пять человек получили ранения, сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

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