Почему не удается сбивать все ракеты 'Искандер-К': Игнат назвал реальную причину

Ключевые тезисы:
- Сегодня РФ запустила по Киеву восемь крылатых ракет "Искандер-К"
- Из них ПВО удалось сбить только три
- Все потому, что время подлета небольшое
Этой ночью страна-агрессор Россия запустила по Киеву восемь крылатых ракет "Искандер-К", из которых было сбито только три. Об этом сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, враг использует особенности рельефа и сверхнизкие высоты в свою пользу.
"Надо понимать, что все ракеты опасны. Есть ракеты, которые сбиваются с большим показателем эффективности, какие-то - с меньшим. Сегодня Киев атаковали крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". Также одни из самых популярных ракет, которыми обстреливает Россия, это "Х-101" и "Калибры". По классу это одинаковые ракеты, но есть особенности по их сбиванию", - подчеркнул он.
Игнат рассказал, что лучшие показатели по сбиванию - это ракеты "Х-101" и "Калибры", только на третьем месте - "Искандер-К".
Он отметил, что особенность "Искандера-К" заключается в том, что она не менее опасна, чем баллистическая ракета "Искандер-М" потому что время подлета небольшое.
Военный также напомнил, что в этот раз россияне выпускали ракеты из Курской области (РФ) и это совсем недалеко от Киева.
"То есть времени на обнаружение и реагирование довольно мало. Еще одна особенность, которую используют россияне, - сверхнизкие высоты и рельеф местности. Ракета прижимается низко к земле и становится мало заметной для нашей противовоздушной обороны. Таким образом противник применяет эти ракеты не впервые. И сегодня только три из 8 удалось поразить", - подытожил он.
Сколько ракет и дронов РФ запустила по Украине
В Воздушных силах ВСУ говорили, что этой ночью россияне запустили по Украине 317 средств воздушного нападения. Из них 309 дронов и 8 крылатых ракет.
Там отметили, что сбить удалось 291 средство воздушного нападения - 288 ударных дронов и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российская армия нанесла ракетно-дроновой удар по Киеву, БПЛА заходили в столицу с разных сторон. Позже оккупанты ударили еще и ракетами. Известно о попадании в жилую многоэтажку в Святошинском районе.
Также известно, что последствия российских ударов были зафиксированы в Шевченковском и Святошинском районах. Под удар попала жилая застройка. В результате ракетного удара в Голосеевском районе горел дом и авто.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что от ударов РФ также пострадали Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская области. Известно о десятках пострадавших людей.
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О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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