Почему не удается сбивать все ракеты 'Искандер-К': Игнат назвал реальную причину

Игнат подчеркнул, что все ракеты являются опасными.

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Почему ракеты "Искандер-К" трудно сбить / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/yuriy.ignat

Ключевые тезисы:

Сегодня РФ запустила по Киеву восемь крылатых ракет "Искандер-К"

Из них ПВО удалось сбить только три

Все потому, что время подлета небольшое

Этой ночью страна-агрессор Россия запустила по Киеву восемь крылатых ракет "Искандер-К", из которых было сбито только три. Об этом сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, враг использует особенности рельефа и сверхнизкие высоты в свою пользу.

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"Надо понимать, что все ракеты опасны. Есть ракеты, которые сбиваются с большим показателем эффективности, какие-то - с меньшим. Сегодня Киев атаковали крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". Также одни из самых популярных ракет, которыми обстреливает Россия, это "Х-101" и "Калибры". По классу это одинаковые ракеты, но есть особенности по их сбиванию", - подчеркнул он.

Игнат рассказал, что лучшие показатели по сбиванию - это ракеты "Х-101" и "Калибры", только на третьем месте - "Искандер-К".

Он отметил, что особенность "Искандера-К" заключается в том, что она не менее опасна, чем баллистическая ракета "Искандер-М" потому что время подлета небольшое.

Военный также напомнил, что в этот раз россияне выпускали ракеты из Курской области (РФ) и это совсем недалеко от Киева.

"То есть времени на обнаружение и реагирование довольно мало. Еще одна особенность, которую используют россияне, - сверхнизкие высоты и рельеф местности. Ракета прижимается низко к земле и становится мало заметной для нашей противовоздушной обороны. Таким образом противник применяет эти ракеты не впервые. И сегодня только три из 8 удалось поразить", - подытожил он.

Сколько ракет и дронов РФ запустила по Украине

В Воздушных силах ВСУ говорили, что этой ночью россияне запустили по Украине 317 средств воздушного нападения. Из них 309 дронов и 8 крылатых ракет.

Там отметили, что сбить удалось 291 средство воздушного нападения - 288 ударных дронов и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российская армия нанесла ракетно-дроновой удар по Киеву, БПЛА заходили в столицу с разных сторон. Позже оккупанты ударили еще и ракетами. Известно о попадании в жилую многоэтажку в Святошинском районе.

Также известно, что последствия российских ударов были зафиксированы в Шевченковском и Святошинском районах. Под удар попала жилая застройка. В результате ракетного удара в Голосеевском районе горел дом и авто.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что от ударов РФ также пострадали Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская области. Известно о десятках пострадавших людей.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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