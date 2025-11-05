Оккупантов уже подвинули: в ISW сообщили о важных контратаках ВСУ на Донетчине

Что сообщили аналитики:
- Украинские военные контратакуют врага в Донецкой области
- ВСУ удалось продвинуться вперед возле нескольких населенных пунктов
В тактическом районе Константиновка-Дружковка украинские военные совершили ряд успешных контратак. Об этом в новом отчете сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).
Они отметили, что украинские силы имеют успех как минимум в районе двух населенных пунктов на этом участке фронта и одновременно сдерживают атаки армии страны-агрессора России.
Где зафиксировано продвижение украинских сил
Недавно ВСУ прорвались к югу от Предтечино и к югу от Александро-Шультино. Также Силы обороны сохраняют свое присутствие на юго-восток от Константиновки, где якобы раньше были россияне.
Кроме этого, согласно подтверждению российских источников, успехи ВСУ имеют и в районе населенных пунктов Шахово, Новое Шахово и Заповедное.
Какая цель россиян в Донецкой области - мнение нардепа
Главред писал, что народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко предупредил о намерении оккупационных войск РФ реализовать задачу кремлевского диктатора Владимира Путина по оккупации всего Донбасса.
Именно поэтому города Покровск и Константиновка в Донецкой области сейчас оказались на пути российских войск.
Ситуация в Донецкой области - последние новости
Напомним, один из украинских военных сообщил, что в Покровске продолжаются ожесточенные городские бои. Ситуация остается динамичной - враг активно применяет артиллерию, дроны и управляемые авиационные бомбы.
Ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что лично для Владимира Путина Покровско-Мирноградское направление сейчас является одним из главных приоритетов.
Накануне, как писал Главред, стало известно, что по информации журналиста немецкого издания Bild Юлиана Репке, российские оккупанты захватили 85% Покровска.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
