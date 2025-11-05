Укр
Заставили воевать: родственники участников так называемой "СВО" вышли на протест

Анна Косик
5 ноября 2025, 08:20
Родственники утверждают, что их мужей, сыновей и пап завербовали и отправили воевать за Россию на фронт против Украины обманом.
Родственники индийцев, воюющих на стороне России, вышли на протесты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • В Индии прошли протесты против вербовки граждан в армию РФ
  • Родственники участников так называемой "СВО" требуют, чтобы их мужей вернули домой

Семьи некоторых участников боевых действий в Украине, которые воюют на стороне страны-агрессора России, вышли на протест. Однако речь идет не о россиянах, а об индийцах, чьих близких завербовали в ряды армии РФ.

Как сообщает Firstpost, в Нью-Дели на площади Джантар Мантар десятки семей несколько дней назад вышли на протесты с требованием вернуть родных домой и наказать тех, кто их завербовал.

Как индийцев заманивали на войну против Украины

Индийцы говорят, что их близким агенты в России предлагали легальную работу охранников или работников складов с высокой зарплатой и проживанием. Однако когда человек соглашался на такие условия, его заставляли подписать контракт на русском языке, после чего отправляли на передовую с минимальной подготовкой.

Как отреагировало на вербовку граждан правительство Индии

МИД страны вышло с заявлением относительно требования к Москве прекратить вербовку граждан Индии в армию России. Об этом, как сообщало NDTV, даже лично говорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным премьер страны Нарендра Моди. Однако Кремль не предоставил никаких гарантий по возвращению индийцев.

Поэтому сейчас сотни семей в Индии остаются в неизвестности относительно того где и в каком состоянии их родные. Они призывают правительство "вернуть мужчин домой".

Привлечение РФ иностранцев для войны против Украины - что известно

Напомним, Главред писал, что с 2023 годана фронте со стороны России обнаруживали боевиков из Кубы. После обнаружения этой информации, правительство Кубы заявило о перекрытии каналов торговли людьми и перемещения наемников в Россию.

Летом 2025 года стало известно, что Северная Корея планирует значительно увеличить свое военное присутствие на стороне России в войне против Украины, отправив еще от 25 до 30 тысяч солдат.

Ранее аналитики сообщали, что в войне против Украины россияне активно используют иностранных наемников, преимущественно это добровольцы из бедных стран, таких, как африканские и страны Дальнего Востока.

Об источнике: Firstpost

Firstpost - индийский новостной веб-сайт, принадлежащий Network18 Group, которая также управляет CNN-News18 и CNBC TV18, пишет Википедия.

18:45

Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану

18:42

Германия выделит ВСУ дополнительные миллиарды евро: названа сумма

18:18

Европейские суды считают ВАКС и антикоррупционную вертикаль в Украине нарушителями фундаментальных принципов прав человека, – адвокат

