Ситуация остается напряженной: в Генштабе рассказали последние новости с фронта

Украинские силы обороны продолжают удерживать позиции, несмотря на многочисленные попытки прорыва.

Украинские войска отражают атаки российских сил / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

За день более 140 боевых столкновений и 3,5 тыс. обстрелов

Россия применила ракеты, авиаудары и 3 тыс. дронов-камикадзе

В течение 4 ноября украинские войска продолжали активную оборону и остановили ряд наступательных действий российских сил. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в Фейсбуке, оперативная информация по состоянию на 22:00 вторника, 4 ноября, свидетельствует о сложной боевой обстановке.

За день зафиксировано более 140 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 35 авиаударов, использовали шесть ракет и сбросили 57 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили более 3 тысяч дронов-камикадзе и совершили более 3,5 тысячи обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

Действия украинских сил на ключевых направлениях

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили семь атак в районах Волчанска, Синельниково и Двуречанского. На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться вблизи Песчаного, Боровской Андреевки и Петропавловки.

Самые активные бои продолжались на Донецком направлении: зафиксировано десять атак возле Грековки, Новоселовки, Корового Яра, Дробышево и Лимана, одна из которых продолжается до сих пор. Кроме того, силы обороны отбили 13 наступлений в районах Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и Дроновки.

"На Покровском направлении российские войска совершили 49 атак, пять из которых еще продолжаются. Украинские защитники сообщают об уничтожении 107 оккупантов, 21 дрона, четырех единиц специальной техники, нескольких автомобильных машин и пунктов управления беспилотниками", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Похожая ситуация наблюдается на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях: враг пытался прорвать оборону, однако все попытки были неудачными. В других районах фронта существенных изменений не зафиксировано.

"Ситуация на фронтах остается напряженной, украинские войска продолжают удерживать позиции и давать отпор противнику", - отмечают в Генштабе.

Купянск / Инфографика: Главред

Экспертное мнение о Купянском районе

По словам Павла Лакийчука, руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", для российских сил в Купянском районе ключевым является не сам Купянск, а Купянск-Узловой.

"Россиянам нужен Купянск прежде всего для того, чтобы перерезать украинскую логистику на Лиманском направлении, которая сейчас имеет критическое значение. Но главное - контроль над городом дает им преимущество в использовании рокадной железной дороги", - объясняет эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в Покровске на Донетчине продолжаются ожесточенные городские бои. Ситуация остается динамичной - враг активно применяет артиллерию, дроны и управляемые авиационные бомбы.

Напомним, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело беспрецедентную спасательную операцию с применением наземного роботизированного комплекса (НРК). Благодаря технологиям удалось эвакуировать украинского военнослужащего из населенного пункта, находящегося под контролем российских войск.

Также в Купянске в Харьковской области проходит военная операция. Ее цель - зачистить город и перерезать логистику противника. Об этом рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире Еспресо.

