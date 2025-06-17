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"Искандер-К" получил "глаза", видящие сквозь РЭБ: СМИ раскрыли детали обновления

Руслан Иваненко
17 июня 2025, 19:41
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Оккупанты увеличили количество элементов в "Комета-М", чтобы повысить устойчивость ракет к системам РЭБ.
Искандер
Россия модернизировала ракеты "Искандер-К", установив защищенные CRPA-антенны спутниковой навигации / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны России

Кратко:

  • Россия применила "Искандер-К" с антеннами "Комета-М" на 16 элементов
  • Такие антенны ранее не использовались на этих ракетах
  • Установка повышает защиту навигации от средств РЭБ

Во время одной из последних атак по Киеву Россия применила крылатые ракеты "Искандер-К", оснащенные новыми помехозащищенными спутниковыми антеннами "Комета-М" на 16 элементов. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ранее с 2022 года использовались версии этих антенн только на 4 элемента. Основной системой наведения в "Искандер-К" остается TERCOM, которая использует навигацию по рельефу местности, а спутниковая навигация служит вспомогательным инструментом.

видео дня

В Defense Express отмечают:

"Искандер-К" среди всех российских крылатых ракет демонстрировала высокую точность.

Увеличение количества элементов в антенне "Комета-М" значительно повышает ее устойчивость к воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Издание объясняет:

"Такая антенна фактически является цифровой антенной решеткой, которая позволяет отсеивать помехи РЭБ. Для ее подавления необходимо такое же количество источников помех".

По информации источников, ранее подобные антенны устанавливались в основном на средства, где спутниковая навигация является единственным средством ориентирования. В Defense Express считают, что теперь россияне могут делать ставку именно на спутниковые системы:

"Ее использование в "Искандер-К" может свидетельствовать о том, что россияне сделали ставку на спутниковые системы навигации".

Искандер инфографика
Искандер / Инфографика: Главред

Антенны CRPA - дорогостоящие, их цена может достигать десятков тысяч долларов. Несмотря на это, как отмечает издание, РФ активно устанавливает их на все свои дальнобойные средства поражения.

Кроме того, в арсенал россиян входят и китайские многоэлементные CRPA-антенны, которые уже фиксировали на дронах, в частности на "Шахедах".

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В столице Украины есть разрушения. Оккупанты били по жилым домам. Спасателей и медиков вызвали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полутора-двух этажей.

Кроме того, под удар РФ попала и Одесса - на рассвете в городе прогремели взрывы. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное. По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.

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