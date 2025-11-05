Россияне срочно стягивают ПВО в Крым: к чему готовится враг

На временно оккупированном полуострове зафиксировали интересное перемещение системы противовоздушной обороны.

Россияне, вероятнее всего, готовят защиту из-за страха новой атаки Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, скриншот с карты DeepState

Основное:

В Крым после уничтожения объектов ПВО завозят новый ЗРГК

Панцирь-С1 перемещают в сторону Симферополя

В ночь на 2 ноября украинские разведчики уничтожили объекты противовоздушной обороны страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму. А уже сегодня, 5 ноября, россияне в спешке перебросили в Крым новый ЗРГК.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер". Один из его подписчиков заметил систему противовоздушной обороны на одной из трасс оккупированного полуострова.

Куда оккупанты перевозят ЗРГК

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 зафиксировали на трассе "Таврида" по направлению от Керчи до Симферополя. Скорее всего, оккупанты перемещают его в экстренном порядке на место ранее уничтоженного комплекса ПВО, чтобы иметь возможность защитить военные объекты в Крыму от будущих украинских атак.

"Как правило, такие комплексы перебрасывают из России в Крым на замену выведенным из строя или уничтоженным", - говорится в сообщении.

Что известно о комплексе, который перемещают россияне

Панцирь-С1 - это российский самоходный ЗРГК ближнего действия. Он предназначен именно для прикрытия военных и гражданских объектов от воздушных угроз, таких как самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Комплекс сочетает две 30-мм пушки и 12 зенитных ракет, а также может обнаруживать цели на расстоянии до 36 километров и поражать их на расстоянии до 20 километров.

Панцирь-С1 / Инфографика: Главред

Зачем Украина бьет по ПВО и другим стратегическим объектам РФ в Крыму

Главред писал, что по мнению полковника армии Великобритании в отставке Гэмиша де Бреттон-Гордона, Украина продолжает систематически наносить удары по военным объектам на временно оккупированном Крымском полуострове не только для того, чтобы ослабить врага.

На фоне этого появляются предположения, что Силы обороны могут готовить масштабную операцию по освобождению Крыма. Полковник убежден, что Украина имеет потенциал для освобождения полуострова, однако для этого необходимо, чтобы совпало много факторов.

Ситуация в Крыму - последние новости

Накануне, 29 октября, в разных уголках временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Под ударом была по меньшей мере одна нефтебаза и, вероятно, военный объект.

Напомним, Главред писал, что в октябре россияне сбили собственный военный самолет во время работы противовоздушной обороны по дронам во временно оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что в Севастополе, что во временно оккупированном Крыму, оккупационные войска страны-агрессора России разбирают списанные автомобили для восстановления потерь в технике на фронте.

О персоне: Хэмиш де Бреттон-Гордон Хэмиш де Бреттон-Гордон - эксперт по химическому оружию. Он был офицером британской армии в течение 23 лет и командовал объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Великобритании и батальоном быстрого реагирования НАТО по ХБРЯ. Он является приглашенным лектором по борьбе со стихийными бедствиями в Борнмутском университете, пишет Википедия.

