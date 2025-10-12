"Сейчас есть удачный момент" - полковник объяснил, как ВСУ может освободить Крым

Украина усиливает удары по военным объектам в Крыму, готовя почву для масштабной операции.

https://glavred.info/war/seychas-est-udachnyy-moment-polkovnik-obyasnil-kak-vsu-mozhet-osvobodit-krym-10705856.html Ссылка скопирована

Эксперт из Британии заявил, что Украина может освободить Крым при благоприятных условиях / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Кратко:

Украина системно атакует военные объекты в оккупированном Крыму

Эксперты предполагают подготовку масштабной операции по освобождению полуострова

Украина продолжает систематически наносить удары по военным объектам на временно оккупированном Крымском полуострове. На фоне этого появляются предположения, что Силы обороны могут готовить масштабную операцию по освобождению Крыма.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. Он убежден, что Украина имеет потенциал для освобождения полуострова, однако для этого необходимо, чтобы совпало много факторов.

видео дня

Маневровые возможности ВСУ

По словам британского военного, украинские Силы обороны уже "проредили" несколько важных радиолокационных зон в Крыму, что позволяет эффективнее маневрировать во время ударов по российским позициям.

Особое значение, по его словам, имеет Керченский мост - в случае его уничтожения полуостров окажется фактически в изоляции.

"Это возможно. Российская армия постепенно исчерпывает себя. Поэтому сейчас есть удачный момент, чтобы маневрировать и атаковать. Если Украина сможет сосредоточить достаточные силы на Крым, то это возможно достичь", - сказал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Крым / Инфографика: Главред

Условия для успешной операции против моста - мнение эксперта

Как писал Главред, генерал-майор запаса и бывший замглавы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун считает, что Крымский мост изначально имел для России стратегическое значение, поэтому в его защиту были вложены огромные ресурсы. Впрочем, полностью обезопасить этот объект оккупантам так и не удалось.

В комментарии Радио Свобода Ягун отметил, что Россия привлекла к обороне моста все имеющиеся силы и средства - от морских и противовоздушных до противоракетных. Однако, даже несмотря на такие масштабные меры, мост остается уязвимым.

"Там есть и морской компонент, и противовоздушный, и противоракетный. И были развернуты крупные подразделения. То есть мост, по их мнению, был действительно защищен", - подчеркнул эксперт.

По словам Ягуна, успешное поражение Крымского моста возможно, если операция будет тщательно спланирована и проведена в условиях строгой секретности.

Удары по Крыму - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Украина снова атаковала Крымский мост. Спецоперацию провела СБУ. В результате взрыва были существенно повреждены подпорки опор эстакады.

Напомним, что в аннексированном Крыму продолжается топливный кризис. Оккупационные власти ужесточили лимиты на продажу бензина, однако дефицит только обострился.

С 30 сентября на автозаправочных станциях (АЗС) разрешено отпускать не более 20 литров топлива в одни руки, при этом на большинстве заправок марки А-92 и А-95 отсутствуют уже более двух недель.

Кроме того, по словам Виктора Ягуна, генерал-майора запаса и бывшего заместителя главы СБУ (2014-2015 гг.), Крымский мост изначально был для России стратегическим объектом, в который были вложены значительные ресурсы для его защиты. Несмотря на это, обеспечить полную неуязвимость сооружения россиянам так и не удалось.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред