Мощные пожары сразу на двух нефтебазах: дроны наделали шума в Крыму

Новый пожар на НПЗ виден уже даже из космоса.

https://glavred.info/front/moshchnye-pozhary-srazu-na-dvuh-neftebazah-drony-nadelali-shuma-v-krymu-10710467.html Ссылка скопирована

Атака дронов в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Коротко:

Утром в Крыму раздавались взрывы из-за атаки дронов

В результате атаки снова загорелась нефтебаза ATAN

Также горит нефтебаза в Симферополе

Утром, 29 октября, в разных уголках временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Под ударом была по меньшей мере одна нефтебаза и, вероятно, военный объект. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Отмечается, что в Гвардейске в 06:46 был мощный прилет. В результате атаки снова загорелась нефтебаза ATAN, которую ранее атаковали и она горела несколько суток.

видео дня

Через несколько часов мониторинговая группа сообщила, что новый пожар на НПЗ видно уже даже из космоса.

Кроме того, оккупанты жаловались, что наблюдается мощный пожар в районе ГРЭС в Симферополе. Как стало известно позже, горит не ТЭЦ, а расположенная рядом нефтебаза.

"На нефтебазу в Симферополе, которая сейчас горит, вчера активно заезжали/выезжали военные бензовозы в маскировочных сетках и с защитой от дронов. Эта нефтебаза активно используется для снабжения российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

Также аудитория Telegram-канала писала, что вероятно есть прилет недалеко от села Крыловка рядом с поселком Мирный. Отмечается, что в Мирном на бывшем аэродроме расположены склады военной техники, а рядом - позиции российской ПВО.

В то же время, так называемый "губернатор" Крыма Сергей Аксенов официально подтвердил атаку неизвестных дронов. У себя в соцсетях он написал, что в Симферополе дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами, из-за чего начался пожар.

Взрывы в Крыму - видео:

Удары по Крыму

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан говорил, что давить на Крым и военные объекты там вполне возможно.

По его словам, по Крыму могут работать беспилотники, причем при любой системе ПВО, ведь заходят они со стороны моря.

"Россиянам приходится использовать противоракеты или поднимать авиацию, а авиацию сейчас сбивают наши комплексы Магура", - подчеркнул он.

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, 26 октября во временно оккупированном Крыму украинские разведчики поразили три радиолокационные станции РФ, также поражен вражеский десантный катер.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Силы обороны Украины сделают все, чтобы уничтожить российские военные объекты и инфраструктуру в оккупированном Крыму.

В ночь на 17 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Поселок Гвардейское атаковали БПЛА. В результате загорелась нефтебаза.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред