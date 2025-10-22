Укр
На ослах не вывезешь: Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму

Виталий Кирсанов
22 октября 2025, 14:57
По мнению спикера, доставка топлива на полуостров значительно сложнее, чем на оккупированные участки востока или юга Украины.
Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму
Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, Радио Свобода

Кратко:

  • Горючее и производные от него - это кровь войны
  • Возгорания в Крыму, как правило, не тушат полностью
  • Приоритет для ВСУ - усложнить российскую логистику

Силы обороны Украины сделают все, чтобы уничтожить российские военные объекты и инфраструктуру в оккупированном Крыму. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя ряд ударов ВСУ по нефтебазам во временно оккупированном полуострове.

По его словам, уже вторая локация для хранения горюче-смазочных материалов пылает на полуострове. Удар вызвал сильный и длительный пожар на новом горюче-складском участке. Он добавил, что такие возгорания, как правило, не тушат полностью - их локализуют и охлаждают емкости рядом, чтобы огонь не перекинулся на них.

"Враг начал уделять больше внимания защите самих таких инфраструктурных объектов, особенно учитывая то, что это полуостров", - отметил спикер.

В контексте с предыдущими ударами по нефтебазе в Феодосии - 29 сентября, 6 и 13 октября, он констатировал, что задача украинских сил заключается в максимальном усложнении поставок горючего к оккупантам.

"Горючее и производные от него - это кровь войны", - подчеркнул спикер.

Он пояснил, что без горючего не передвигаются танки, не летают самолеты и вертолеты, не подвозятся боеприпасы, не эвакуируются раненые. Поэтому поражение нефтебаз на полуострове имеет первоочередное тактическое значение.

"Россияне порой используют ослов, это факт, но на ослах не вывезешь современную войну, которая идет у нас", - акцентировал военный.

Плетенчук добавил, что локальную нехватку топлива испытывает и гражданское население, но многие украинцы, которые ждут ВСУ в Крыму, могут "потерпеть", а что чувствуют "ждуны" - никого не интересует. В то же время приоритет для ВСУ - усложнить российскую логистику. По мнению спикера, доставка топлива на полуостров значительно сложнее, чем на оккупированные участки востока или юга Украины, поэтому действовать в этом направлении стратегически оправдано.

Он также напомнил о масштабной военно-морской инфраструктуре России в Крыму, построенной с 2014 года: склады, пункты управления, стоянки, пять аэродромов, где формируются и тренируются соответствующие подразделения РФ.

"Там они формируются, тренируются, там их склады, пункты управления, места стоянок, пять аэродромов - инфраструктура строилась с 2014 года очень ударными темпами, и она потребляет горючее в большом количестве. А мы сделаем все, чтобы эта история не заканчивалась, пока россияне реально не пересядут на гужевой транспорт", - резюмировал Плетенчук.

Удары по целям РФ: что говорят в Раде

Украина вправе наносить удары по Керченскому мосту, связывающему временно оккупированный Крым с материковой Россией, - сказал председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко. По его мнению, мост возведён незаконно, и существуют как юридические, так и международно-правовые основания для его уничтожения; остаются лишь вопросы времени и наличия необходимых средств.

Удары по НПЗ в Феодосии

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате на объекте возник масштабный пожар, пламя от которого было видно за несколько километров.

Ранее сообщалось о том, что нефтебаза в Феодоссии горела несколько дней. Шлейф дыма растянулся на 26 километров в западном направлении.

Как писал Главред, спутниковые снимки подтверждают серьёзные разрушения на нефтеперерабатывающем заводе в Феодосии в оккупированном РФ Крыму. В результате двух украинских ударов, нанесённых 7 и 13 октября, были полностью уничтожены 11 топливных резервуаров.

О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

