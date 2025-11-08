'Очень наглый удар': Зеленский принял важное решение после обстрела Украины

Президент заявил, что Украина ведет переговоры с США.

Зеленский сделал заявление по воздушной обороне страны / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Главное из обращения Зеленского:

Украина ведет переговоры с США о приобретении новых систем ППЩ Patriot

РФ атаковала Украину ракетами и более 450 беспилотниками различных типов

Основные цели атак - украинские города и энергетическая инфраструктура

В субботу, 8 ноября, под атакой РФ оказались украинские города, энергетическая инфраструктура и гражданские люди. Украина работает с партнерами, в частности США, над закупкой дополнительных систем ПВО. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Массированный был удар, много баллистики - не менее 25 баллистических ракет было, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников различных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный", - заявил глава государства. видео дня

Зеленский подчеркнул, что уровень международного давления на Россию остается недостаточным, а любое ослабление санкций лишь стимулирует агрессора к новым атакам.

"Слабость реагирования на российскую наглость дает мотив России продолжать войну. Нужно столько санкций, столько давления, столько поддержки жизни, чтобы у России не остались средств к существованию в условиях войны", - подчеркнул он.

Основными целями удара стали украинские города, энергетическая инфраструктура и мирные жители. В Днепре дрон попал в жилой дом, там погибли по меньшей мере три человека. Также есть погибший в Харькове. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Задействованы все службы. С ночи я на связи со всеми ответственными должностными лицами, и они должны максимально оперативно восстановить поставки электричества, поставки воды, тепла в тех городах, где были повреждения", - рассказал президент.

По его словам, за ночь украинские Силы обороны сбили более 400 дронов и часть ракет. Зеленский также подчеркнул эффективность систем РЭБ.

"Часть ракет также удалось сбить, и очень сложно, конечно, противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам. Лишь немногие системы в мире могут сбивать такие ракеты, эффективно сбивать, и, чтобы закрыть всю нашу территорию, нужно значительно больше систем, значительно больше ракет к этим системам. Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные "петриоты", очень рассчитываем на поддержку. Я благодарю каждого лидера, я благодарю каждого нашего друга в Европе, в Америке, в Азии, кто нам помогает, кто пытается помочь. Решения будут", - добавил он.

Последствия атаки в Днепре, Кременчуге и на Полтавщине

Аварийно-спасательные работы в Днепре продолжаются. По состоянию на 16:25 известно о 2 погибших и 11 пострадавших, среди которых 2 детей.

Также спасатели достали из-под завалов 9-этажки собаку. Хозяйка йоркширского терьера по имени Мишель сейчас находится в больнице из-за полученных травм после российского обстрела, поэтому собаку заберут знакомые.

На Полтавщине пожарные ликвидировали все пожары, возникшие в результате российской атаки. На местах ударов продолжаются восстановительные работы.

По данным ГСЧС, в городе Кременчуг продолжается восстановление электро-, водо- и теплоснабжения. Для поддержки населения развернуты стационарные и мобильные "Пункты несокрушимости", где пострадавшие могут согреться, зарядить гаджеты и выпить горячие напитки.

Атака РФ по Украине 8 ноября - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 8 ноября в Днепре россияне ударили БПЛА "Шахед" по многоэтажке. В результате атаки разрушено несколько этажей, есть погибшие.

Также российские оккупанты атаковали Харьковскую, Полтавскую, Киевскую, Одесскую, Днепропетровскую области и Киев. В результате атак есть погибшие и раненые.

Из-за сильных перебоев с электроснабжением в городах нет света, воды и тепла. Укрэнерго ввело аварийные графики отключения света во многих областях.

