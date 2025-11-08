Укр
Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

Сергей Кущ
8 ноября 2025, 01:32
По распоряжению Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии.
После массированного ракетного обстрела 8 ноября в ряде областей начались экстренные отключения света.

Так, в Киеве, Черкасской и Кировоградской областях по распоряжению Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии.

Отключения света Черкасская область

В Черкассыоблэнерго заявили, что по команде Укрэнерго 27 октября с 08:53 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО).

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отключения света Кировоградская область

По команде Укрэнерго 27 октября с 09:10 введен в действие график аварийных отключений (ГАО) и в Кировоградской области.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в пресс-службе Укрэнерго говорили, что в периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

