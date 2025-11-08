Прямое попадаиние: в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку

8 ноября российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами

https://glavred.info/war/pryamoe-popadainie-v-dnepre-rossiyane-udarili-shahedom-v-mnogoetazhku-10713452.html Ссылка скопирована

В Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку / Коллаж Главред, фото: соцсети

Россияне нанесли удар по Днепру - Шахед попал в многоэтажку, оставив в ней дыру.

Как сообщают местные паблики, информации о пострадавших пока нет.

На опубликованных кадрах видно, что уничтожены несколько этажей и продолжается пожар.

видео дня

Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Враг уже поднял в воздух стратегическую авиацию.

Взрывы слышали в Киевской и Полтавской областях. Днепр же атаковали шахеды.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев.

В ночь на 4 октября Россия атаковала Черниговскую и Днепропетровскую области. В частности, российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.

Известно, что Силы противовоздушной обороны обезвредили минувшей ночью 73 из 109 вражеских БпЛА, которые атаковали территорию Украины.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред