Прямое попадаиние: в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку

Сергей Кущ
8 ноября 2025, 01:03
8 ноября российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами
В Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку
В Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку

Россияне нанесли удар по Днепру - Шахед попал в многоэтажку, оставив в ней дыру.

Как сообщают местные паблики, информации о пострадавших пока нет.

На опубликованных кадрах видно, что уничтожены несколько этажей и продолжается пожар.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Враг уже поднял в воздух стратегическую авиацию.

Взрывы слышали в Киевской и Полтавской областях. Днепр же атаковали шахеды.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев.

В ночь на 4 октября Россия атаковала Черниговскую и Днепропетровскую области. В частности, российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.

Известно, что Силы противовоздушной обороны обезвредили минувшей ночью 73 из 109 вражеских БпЛА, которые атаковали территорию Украины.

новости Днепра война в Украине
17:54

Рекордные потери РФ, успехи ВСУ и ответ Орбану - главные заявления ЗеленскогоВидео

17:54

Защита от дронов: Зеленский анонсировал важную программу

17:31

"Никогда не видели такого": чем украинский картофель удивлял англичан 300 лет назадВидео

17:27

ВСУ продвинулись на Донетчине: Сырский заявил об усилении давления на РФ

17:17

"Затишье" в Покровске: военные сказали о возможном ударе РФ по другому городу

16:53

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

16:52

Визит Джоли в Херсон: скандал с ТЦК разозлил киевских чиновников – Telegraph

16:47

Встретили у поезда: Анджелина Джоли получила особенный подарок в УкраинеВидео

16:39

Один способ очистки нержавейки покорил Сеть: холодильник блестит, как зеркалоВидео

16:35

Цена стремительно "летит" в пропасть: в Украине неожиданно подешевел популярный овощ

16:33

Россияне с дрона обстреляли маршрутку на Херсонщине: есть погибший и раненые

16:20

Течет ли в ваших жилах восточная кровь: фамилии украинцев с турецким прошлым

