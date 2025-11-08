Прямое попадаиние: в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку

Россияне нанесли удар по Днепру - Шахед попал в многоэтажку, оставив в ней дыру.
Как сообщают местные паблики, информации о пострадавших пока нет.
На опубликованных кадрах видно, что уничтожены несколько этажей и продолжается пожар.
Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Враг уже поднял в воздух стратегическую авиацию.
Взрывы слышали в Киевской и Полтавской областях. Днепр же атаковали шахеды.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в субботу страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев.
В ночь на 4 октября Россия атаковала Черниговскую и Днепропетровскую области. В частности, российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Чернигове. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.
Известно, что Силы противовоздушной обороны обезвредили минувшей ночью 73 из 109 вражеских БпЛА, которые атаковали территорию Украины.
Вам может быть интересно:
- Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналиста
- "Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве
- Сложная цель: в Воздушных Силах сообщили о проблемах со сбиванием ракет РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред