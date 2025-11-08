Поезда задерживаются почти на 7 часов: последствия вражеских ударов по Украине

Курсирование определенными участками железной дороги возможны только тепловозами.

Из-за атаки РФ задерживаются поезда / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Что известно:

РФ атаковала Украину дронами и ракетами

В результате атаки есть перебои со светом

Из-за перебоев со светом задерживаются поезда

Россияне осуществили комбинированный обстрел Украины. Вследствие этого была повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд поездов сильно задерживается. Об этом сообщает Укрзализныця.

В Полтавской области на нескольких станциях отсутствует электроснабжение и повреждена контактная сеть. Из-за этого некоторые поезда задерживаются почти на 7 часов, ведь соответствующий участок можно проехать только тепловозами.

Задержка поездов:

№ 720 Киев - Харьков +6:30 ч;

№ 22/21 Харьков - Львов + 2:30 ч;

№ 111/112 Львов - Изюм + 5 ч;

№ 63/64 Львов - Харьков + 5 ч;

№ 103/104 Гусаровка - Львов +4 ч;

№ 17/18 Ужгород - Харьков +3:40 ч;

№ 227/228 Гусаровка - Ивано-Франковск +3:30 ч.

Задержка пригородный рейсов в Полтавской и Харьковской областях составляет 1,5-2 часа.

"Для пассажиров поездов №725 Харьков - Киев Интерсити+ будет организована посадка по Полтаве, куда их доставляем электропоездом. Соответственно, пассажиры поезда №720 Киев - Харьков Интерсити+ до конечной станции Харьков будут довезены из Полтавы электропоездом", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 8 ноября - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 8 ноября в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку. На кадрах было видно, что уничтожены несколько этажей и продолжался пожар.

Вскоре появились жуткие последствия ударов по Украине. Российские оккупанты атаковали украинские регионы ударными беспилотниками и ракетами. Под обстрелом были Харьковская, Полтавская, Киевская, Одесская, Днепропетровская области и Киев. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Из-за жестких перебоев со светом в городах нет света, воды и тепла. Укрэнерго ввело аварийные графики отключения света во многих областях. В результате вражеского обстрел Кременчуг остался без электроснабжения. Там ввели даже графики подачи воды.

