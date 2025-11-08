Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрела

Россияне атаковали жилые дома и энергетические объекты Украины.

Последствия ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Днепропетровская ОГА

Что известно:

РФ атаковала Украину дронами и ракетами

В результате атаки разрушены дома

Россияне убили мирных людей

Россияне атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Враг прицельно ударил даже по жилому дому. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел.

Россияне запустили более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов. Под ударами были жилые дома, энергетика и инфраструктура.

В Днепре россияне ударили по жилому дому, уже известно о по меньшей мере одном погибшем человеке, еще 11 ранены.

"Мои соболезнования родным, близким. Десятки людей удалось спасти. К сожалению, один человек погиб на Харьковщине, есть пострадавшие на Киевщине и Полтавщине. Также били по Днепровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской областях. С вечера атаковали Одесскую область", - отметил президент.

Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость усилить санкции, чтобы лишить РФ возможности продолжать войну.

"Ценим все шаги, которые партнеры уже сделали, но российские удары показывают, что давление должно быть сильнее. Обязательно должно быть европейское решение по российским замороженным активам, дополнительные санкции, поддержка и усиление защиты Украины. И на каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить обычным людям перед зимой, должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений", - отметил Зеленский.

До сих пор не были введены санкции против атомной энергетики России. Российский ВПК имеет доступ к западной микроэлектронике.

"Больше давления должно быть и по торговле нефтью и газом. Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран "семерки". Спасибо всем, кто готов помогать и действовать ради того, чтобы защитить жизнь", - подчеркнул президент.

Сколько РФ запустила ракет и дронов

В Воздушных силах ВСУ отметили, что российские оккупанты запустили 503 воздушные цели: 45 ракет (32 баллистические ракеты) и 458 дронов. Известно, что враг запускал дроны с разных направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Гвардейское.

Россияне запускали баллистические ракеты из Курской, Воронежской, Ростовской областей, ракеты "Кинжал - из Тамбовской области, а "Калибры" - из акватории Черного моря. Основными направлениями удара были Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.

РФ запустила более 500 воздушных целей / фото: Воздушные силы ВСУ

Украинские силы уничтожили или подавили 415 воздушных целей: 406 дронов и 9 ракет. Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных дронов на 25 локациях.

Обстрел Украины 8 ноября - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 8 ноября в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку. На кадрах было видно, что уничтожены несколько этажей и продолжался пожар.

Вскоре появились жуткие последствия ударов по Украине. Российские оккупанты атаковали украинские регионы ударными беспилотниками и ракетами. Под обстрелом были Харьковская, Полтавская, Киевская, Одесская, Днепропетровская области и Киев. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Из-за жестких перебоев со светом в городах нет света, воды и тепла. Укрэнерго ввело аварийные графики отключения света во многих областях. В результате вражеского обстрел Кременчуг остался без электроснабжения. Там ввели даже графики подачи воды.

