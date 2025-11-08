Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

В результате ударов дронов были уничтожены стратегически важные объекты РФ.

Детали операции ССО в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили в ССО:

В результате специальных действий в Крыму уничтожены элемент ПВО и склад боеприпасов

Вместе с ССО в операции участвовали представители Движения сопротивления

Воины поразили комплекс, который враг использует для ударов по Украине

Движение сопротивления Сил специальных операций во взаимодействии с подразделениями Deep strike Сил специальных операций нанесли поражения по вражеским объектам на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщили в ССО, финальная фаза операции состоялась еще 6 октября текущего года, однако о ней не разглашали из соображений оперативной безопасности.

Что удалось уничтожить в Крыму

Представители Движения сопротивления ССО получили разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18-й армии РФ в селе Удачное, вблизи Симферополя. Дальнейшая специальная разведка подтвердила размещение вражеского арсенала.

Поэтому уже в ночь на 6 октября этот склад поразили дроны ССО. В этот же день украинские подразделения уничтожили пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

С-400 / Инфографика: Главред

"Объект ПВО располагался в селе Уютное вблизи Евпатории. С-400 предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей на большом расстоянии; также враг использует этот комплекс для ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.

Какие трудности возникают у РФ после ударов по Крыму

Главред писал, что в последнее время украинские силы чаще уничтожают в Крыму системы ПВО. Из-за этого оккупантам приходится стягивать в спешке на полуостров все новые установки, которых в РФ и без того мало.

Ярким примером этого является то, что в ночь на 2 ноября украинские разведчики уничтожили объекты противовоздушной обороны России во временно оккупированном Крыму. А уже 5 ноября россияне перебросили в Крым новый ЗРГК.

Накануне, как писал Главред, украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Ранее также стало известно, что подразделения Сил специальных операций поразили логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым, в частности речь идет о нефтебазе "Гвардейская".

Напомним, два дня назад в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. В районе Битумного начался сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горело предприятие "Крымнафтосбыт".

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

