Огненная ночь в Крыму: ССО уничтожили вражеские резервуары и поезда с топливом

Кратко:
- ССО нанесли удары по логистическим объектам РФ в Крыму
- Основная цель — нефтебаза "Гвардейская"
- Уничтожен резервуар РВС-400, поражены два поезда с цистернами
В ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций поразили логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым.
Дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская", вблизи поселка Гвардейск, сообщает пресс-служба спецподразделения.
"Был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен", - говорится в сообщении.
В этом же районе были поражены два поезда с цистернами на ливне-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.
Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестности, поселок Битумное. Уничтожены объекты резервуарного парка. Зафиксированы многочисленные возгорания.
Смотрите видео - ССО выжигает нефтебазы врага во временно оккупированном Крыму:
Удары по Крыму - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. В районе с начался сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горит предприятие "Крымнефтесбыт".
Нефтебаза, связанная с компанией ООО "Крымнефтесбыт", является важным элементом топливной инфраструктуры в районе Симферополя. Предприятие находится в поселке Битумное на южной окраине Симферополя.
Компания занимается оптовой торговлей различными видами топлива, нефтепродуктами, газом и горюче-смазочными материалами (ГСМ).
В ночь на 2 ноября украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Утром 29 октября в разных уголках временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Под ударом была по меньшей мере одна нефтебаза и, вероятно, военный объект.
