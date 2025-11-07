Огненная ночь в Крыму: ССО уничтожили вражеские резервуары и поезда с топливом

Под удар украинских военных попала нефтебаза "Гвардейская".

https://glavred.info/war/ognennaya-noch-v-krymu-sso-unichtozhili-vrazheskie-rezervuary-i-poezda-s-toplivom-10713131.html Ссылка скопирована

ССО Украины ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

ССО нанесли удары по логистическим объектам РФ в Крыму

Основная цель — нефтебаза "Гвардейская"

Уничтожен резервуар РВС-400, поражены два поезда с цистернами

В ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций поразили логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым.

Дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская", вблизи поселка Гвардейск, сообщает пресс-служба спецподразделения.

видео дня

"Был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен", - говорится в сообщении.

В этом же районе были поражены два поезда с цистернами на ливне-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.

Дроны атаковали объекты РФ в Крыму / скриншот

Украинские силы поразили логистические объекты РФ / скриншот

Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестности, поселок Битумное. Уничтожены объекты резервуарного парка. Зафиксированы многочисленные возгорания.

Смотрите видео - ССО выжигает нефтебазы врага во временно оккупированном Крыму:

Удары по Крыму - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. В районе с начался сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горит предприятие "Крымнефтесбыт".

Нефтебаза, связанная с компанией ООО "Крымнефтесбыт", является важным элементом топливной инфраструктуры в районе Симферополя. Предприятие находится в поселке Битумное на южной окраине Симферополя.

Компания занимается оптовой торговлей различными видами топлива, нефтепродуктами, газом и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

В ночь на 2 ноября украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Утром 29 октября в разных уголках временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Под ударом была по меньшей мере одна нефтебаза и, вероятно, военный объект.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред