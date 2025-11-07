Укр
Огненная ночь в Крыму: ССО уничтожили вражеские резервуары и поезда с топливом

Анна Ярославская
7 ноября 2025, 09:28
830
Под удар украинских военных попала нефтебаза "Гвардейская".
ССО Украины ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
ССО Украины ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму

Кратко:

  • ССО нанесли удары по логистическим объектам РФ в Крыму
  • Основная цель — нефтебаза "Гвардейская"
  • Уничтожен резервуар РВС-400, поражены два поезда с цистернами

В ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций поразили логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым.

Дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская", вблизи поселка Гвардейск, сообщает пресс-служба спецподразделения.

видео дня

"Был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен", - говорится в сообщении.

В этом же районе были поражены два поезда с цистернами на ливне-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.

Дроны атаковали объекты РФ в Крыму
Дроны атаковали объекты РФ в Крыму / скриншот
Украинские силы поразили логистические объекты РФ
Украинские силы поразили логистические объекты РФ / скриншот

Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестности, поселок Битумное. Уничтожены объекты резервуарного парка. Зафиксированы многочисленные возгорания.

Смотрите видео - ССО выжигает нефтебазы врага во временно оккупированном Крыму:

Скриншот

Удары по Крыму - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. В районе с начался сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горит предприятие "Крымнефтесбыт".

Нефтебаза, связанная с компанией ООО "Крымнефтесбыт", является важным элементом топливной инфраструктуры в районе Симферополя. Предприятие находится в поселке Битумное на южной окраине Симферополя.

Компания занимается оптовой торговлей различными видами топлива, нефтепродуктами, газом и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

В ночь на 2 ноября украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Утром 29 октября в разных уголках временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Под ударом была по меньшей мере одна нефтебаза и, вероятно, военный объект.

Другие новости:

Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

