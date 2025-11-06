Укр
Зарево видно издалека: в Крыму после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе

Анна Ярославская
6 ноября 2025, 06:52
Ночью беспилотники фиксировали вдоль всего южного берега Крыма – от Керчи до Севастополя.
В Крыму горит нефтебаза
В Крыму горит нефтебаза / Коллаж: Главред. фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

  • Крым атаковали дроны
  • Горит нефтебаза в поселке Битумное

В ночь на 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. В районе с начался сильный пожар на нефтебазе. По предварительным данным, горит предприятие "Крымнефтесбыт".

Как сообщает мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер, пожар на территории нефтебазы в Симферопольском районе начался около 02:30 ночи. Перед этим над оккупированным полуостровом фиксировали пролет дронов.

видео дня

Оккупационные власти пока не комментировали атаку БПЛА и пожар, который возник после налета дронов на Крым.

В Крыму - пожар
В Крыму - пожар / t.me/Crimeanwind
Зарево в Крыму видно издалека
Зарево в Крыму видно издалека / t.me/Crimeanwind

Пропагандистские ресурсы РФ ночью писали, что ночью беспилотники фиксировали вдоль всего южного берега Крыма – от Керчи до Севастополя.

Отметим, нефтебаза, связанная с компанией ООО "Крымнефтесбыт", является важным элементом топливной инфраструктуры в районе Симферополя. Предприятие находится в поселке Битумное на южной окраине Симферополя.

Компания занимается оптовой торговлей различными видами топлива, нефтепродуктами, газом и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Горит предприятие Крымнефтесбыт
Горит предприятие Крымнефтесбыт / t.me/Crimeanwind

Россияне стягивают ПВО в Крым

Как писал Главред, в ночь на 2 ноября украинские разведчики уничтожили объекты противовоздушной обороны страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму. В частности, разведчики ударили по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф".

5 ноября россияне в спешке перебросили в Крым новый ЗРГК.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 зафиксировали на трассе "Таврида" по направлению от Керчи до Симферополя. Скорее всего, оккупанты перемещают его в экстренном порядке на место ранее уничтоженного комплекса ПВО, чтобы иметь возможность защитить военные объекты в Крыму от будущих украинских атак.

Могут ли ВСУ прорваться в Крым: мнение эксперта

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что на данный момент возможность высадки крупного десанта на берег временно оккупированного Крыма маловероятна.

"Когда мы говорим о массированном морском десанте, у которого будет задача захватить какой-то город в Крыму, и удерживать его - у нас, пока, таких ресурсов нет", - сказал он в эфире на Радио NV.

По его словам, для реализации такого плана нужны большие десантные корабли и возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации.

Эксперт считает, что Крымский мост будет приоритетной целью для ударов, пока не будет уничтожен. Впрочем, реализовать удар по мосту очень сложно.

Другие новости:

