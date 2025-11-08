В РФ 'гудят' об отставке Лаврова: в CNN раскрыли детали конфликта с Путиным

Сергей Лавров является одним из древнейших соратников Путина и символом конфронтационной дипломатии России.

В России ищут причины отсутствия Лаврова / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

Куда делся Лавров и почему Кремль вынужден оправдываться

Готовит ли Кремль новую рокировку после исчезновения Лаврова

Отсутствие главы российского МИД Сергея Лаврова на последнем заседании Совета безопасности РФ вызвало настоящий информационный взрыв в Москве. Волна слухов и предположений в Сети оказалась настолько масштабной, что Кремль был вынужден публично реагировать, сообщает CNN.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил успокоить и заверить журналистов, что "Лавров, конечно, продолжает занимать должность министра иностранных дел" и назвал все заявления о его возможной отставке "ложными".

Откуда взялись слухи об отставке Лаврова?

Толчком для спекуляций стало неожиданное отсутствие главного дипломата РФ на совещании Совета безопасности, состоявшемся в среду. Во время заседания Путин обсуждал вопросы, связанные с потенциальным возобновлением ядерных испытаний. Лавров оказался единственным постоянным участником Совета, который проигнорировал встречу. Российские пропагандистские ресурсы объяснили это тем, что он "отсутствовал по договоренности", но это не сделало ситуацию лучше, а лишь усилило подозрения.

Интригу добавил и тот факт, что Лавров не возглавит делегацию России на саммите G20 в Йоханнесбурге. Вместо него Путин поручил представлять страну своему советнику, заместителю руководителя Администрации президента Максиму Орешкину.

Что известно о напряжении между Лавровым и Кремлем?

Политические обозреватели сразу предположили, что между Лавровым и Кремлем возникли напряженность и разногласия. Особенно после неудачной попытки организовать встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Лавров якобы играл ключевую роль в этих переговорах, но после его контактов с госсекретарем США Марко Рубио инициатива была фактически "заморожена".

Несмотря на все, официальная Москва настаивает, что ситуация не выходит за пределы нормы. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова подтвердила, что Лавров действительно не присутствовал на заседании, однако успокоила общественность словами: "Такое случается".

Что известно о Сергее Лаврове?

Сергей Лавров, который возглавляет российское внешнеполитическое ведомство с 2004 года, остается одним из древнейших соратников Путина. Его имя ассоциируется с агрессивной, конфронтационной дипломатией Кремля - от войны в Грузии в 2008 году до полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м.

Несмотря на многочисленные провалы во внешней политике, Путин, кажется, не склонен к резким увольнениям в своем окружении. Как и в случае с Сергеем Шойгу, который после отстранения с должности министра обороны получил новое кресло секретаря Совета безопасности, российский лидер, похоже, просто "переставляет фигуры на доске", а не проводит настоящие кадровые чистки.

Слухи об увольнении Лаврова - что известно

Как сообщал Главред, The Moscow Times ранее заявляло, что причиной ухудшения отношений между Путиным и Лавровым стал неудачный разговор последнего с госсекретарем США Марко Рубио.

По данным издания, после этого разговора Вашингтон ввел новые санкции против крупных нефтяных компаний РФ и отменил запланированную встречу российского президента с Трампом.

Впоследствии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков публично опроверг слухи о якобы конфликте между президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Его комментарий касался публикации в издании The Moscow Times, где сообщалось, что Лавров "попал в немилость" российского лидера.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

