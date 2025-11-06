Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

После провала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и отмены саммита Путина с Трампом, глава МИД Лавров потерял доверие Кремля.

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Лавров попал в немилость Кремля после провала переговоров с Рубио

Глава МИД РФ пропустил последнее заседание Совбеза

Вместо Лаврова на саммит G20 поедет назначенный Путиным Максим Орешкин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, известный своими украинофобскими высказываниями, вероятно, потерял благосклонность Кремля после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, приведшего к срыву запланированного саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщает The Moscow Times, после этого Лавров также лишился должности руководителя российской делегации на саммите G20.

76-летний дипломат, который более двух десятилетий возглавляет МИД РФ, не присутствовал на важном заседании Совета безопасности России 5 ноября, где Путин обсуждал возможное возобновление ядерных испытаний, прекращенных еще в 1990 году. По данным источника "Коммерсанта", отсутствие Лаврова было "согласованным", однако он стал единственным постоянным членом Совбеза, который пропустил эту ключевую встречу.

"Одновременно Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20. В этом году ее возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, сообщил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о назначении Орешкина принял Путин", - говорится в материале.

Таким образом российский диктатор и военный преступник снова избежал участия в саммите G20, который в этом году проходит в Южно-Африканской Республике - государстве, которое ратифицировало Римский статут и обязано арестовать Путина согласно ордеру Международного уголовного суда.

Из-за этого же ордера в 2025 году он не полетел и на саммит БРИКС в Бразилии, а в 2022 году пропустил встречу G20 на Бали. В обоих случаях российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров.

До этого Лавров 21 октября провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, во время которого должен был согласовать условия запланированного саммита Путина и Трампа в Будапеште. Однако после этого разговора Рубио посоветовал Трампу отказаться от встречи, что привело к отмене саммита и введению санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" - первых после возвращения Трампа в Белый дом.

Как сообщали источники Reuters, причиной провала переговоров стала жесткая позиция Кремля, который выдвигал чрезмерные требования и не соглашался на прекращение огня в Украине. После этого Лавров снова начал повторять пропагандистские тезисы о "нацистском режиме в Киеве", заявляя, что прекращение боевых действий якобы позволит украинским властям сохранить власть, а Запад продолжит поставлять оружие для атак на гражданскую инфраструктуру России.

Как писал Главред, в Вашингтоне все больше осознают, что попытки отдалить Россию от Китая не имеют перспектив, поэтому Соединенные Штаты постепенно меняют свою переговорную стратегию. Как отмечает политический и экономический эксперт Тарас Загородний, теперь США рассматривают Пекин как ключевого собеседника во всех вопросах, связанных с действиями Москвы. В то же время американцы, вероятно, еще будут пытаться поддерживать определенный уровень контактов с Россией, хотя подобные усилия все чаще признаются безрезультатными, ведь Кремль фактически действует как союзник и зависимый партнер Китая.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 октября стало известно, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште не состоится - подготовку саммита внезапно остановили. Об этом сообщил журналист Гарретт Хааке. Накануне государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, который, хоть и был конструктивным, показал, что стороны еще не готовы к переговорам.

Как пишет Financial Times, встречу отменили из-за чрезмерно жестких требований Кремля по Украине. Решение приняли после напряженного разговора на высоком дипломатическом уровне, в ходе которого позиция Москвы оказалась неприемлемой для Вашингтона.

Ранее запланированный саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске рассматривался как возможный шаг к урегулированию войны в Украине. Однако, по данным источников Financial Times, глава Кремля отверг все предложения и превратил встречу в своеобразную "историческую лекцию". Переговоры проходили в напряжённой атмосфере, и, по словам очевидцев, Трамп едва не покинул их досрочно - за закрытыми дверями его улыбку сменило откровенное разочарование.

Об источнике: The Moscow Times The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия. Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян. Как развивалось издание: В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.

В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.

В 2020 году запущена русскоязычная редакция.

В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.

В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.

В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".

В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией". Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

