Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

Юрий Берендий
6 ноября 2025, 16:58
301
После провала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и отмены саммита Путина с Трампом, глава МИД Лавров потерял доверие Кремля.
Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит
Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Лавров попал в немилость Кремля после провала переговоров с Рубио
  • Глава МИД РФ пропустил последнее заседание Совбеза
  • Вместо Лаврова на саммит G20 поедет назначенный Путиным Максим Орешкин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, известный своими украинофобскими высказываниями, вероятно, потерял благосклонность Кремля после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, приведшего к срыву запланированного саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщает The Moscow Times, после этого Лавров также лишился должности руководителя российской делегации на саммите G20.

76-летний дипломат, который более двух десятилетий возглавляет МИД РФ, не присутствовал на важном заседании Совета безопасности России 5 ноября, где Путин обсуждал возможное возобновление ядерных испытаний, прекращенных еще в 1990 году. По данным источника "Коммерсанта", отсутствие Лаврова было "согласованным", однако он стал единственным постоянным членом Совбеза, который пропустил эту ключевую встречу.

видео дня

"Одновременно Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20. В этом году ее возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, сообщил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о назначении Орешкина принял Путин", - говорится в материале.

Таким образом российский диктатор и военный преступник снова избежал участия в саммите G20, который в этом году проходит в Южно-Африканской Республике - государстве, которое ратифицировало Римский статут и обязано арестовать Путина согласно ордеру Международного уголовного суда.

Из-за этого же ордера в 2025 году он не полетел и на саммит БРИКС в Бразилии, а в 2022 году пропустил встречу G20 на Бали. В обоих случаях российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров.

До этого Лавров 21 октября провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, во время которого должен был согласовать условия запланированного саммита Путина и Трампа в Будапеште. Однако после этого разговора Рубио посоветовал Трампу отказаться от встречи, что привело к отмене саммита и введению санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" - первых после возвращения Трампа в Белый дом.

Как сообщали источники Reuters, причиной провала переговоров стала жесткая позиция Кремля, который выдвигал чрезмерные требования и не соглашался на прекращение огня в Украине. После этого Лавров снова начал повторять пропагандистские тезисы о "нацистском режиме в Киеве", заявляя, что прекращение боевых действий якобы позволит украинским властям сохранить власть, а Запад продолжит поставлять оружие для атак на гражданскую инфраструктуру России.

Как США изменили тактику переговоров - мнение эксперта

Как писал Главред, в Вашингтоне все больше осознают, что попытки отдалить Россию от Китая не имеют перспектив, поэтому Соединенные Штаты постепенно меняют свою переговорную стратегию. Как отмечает политический и экономический эксперт Тарас Загородний, теперь США рассматривают Пекин как ключевого собеседника во всех вопросах, связанных с действиями Москвы. В то же время американцы, вероятно, еще будут пытаться поддерживать определенный уровень контактов с Россией, хотя подобные усилия все чаще признаются безрезультатными, ведь Кремль фактически действует как союзник и зависимый партнер Китая.

Переговоры США и России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 октября стало известно, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште не состоится - подготовку саммита внезапно остановили. Об этом сообщил журналист Гарретт Хааке. Накануне государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, который, хоть и был конструктивным, показал, что стороны еще не готовы к переговорам.

Как пишет Financial Times, встречу отменили из-за чрезмерно жестких требований Кремля по Украине. Решение приняли после напряженного разговора на высоком дипломатическом уровне, в ходе которого позиция Москвы оказалась неприемлемой для Вашингтона.

Ранее запланированный саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске рассматривался как возможный шаг к урегулированию войны в Украине. Однако, по данным источников Financial Times, глава Кремля отверг все предложения и превратил встречу в своеобразную "историческую лекцию". Переговоры проходили в напряжённой атмосфере, и, по словам очевидцев, Трамп едва не покинул их досрочно - за закрытыми дверями его улыбку сменило откровенное разочарование.

Другие новости:

Об источнике: The Moscow Times

The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.

Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.

Как развивалось издание:

  • В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
  • В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
  • В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
  • В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
  • В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
  • В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
  • В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".

Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Сергей Лавров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

17:42Фронт
Евро безумно прыгнул вверх: курс валют на 7 ноября

Евро безумно прыгнул вверх: курс валют на 7 ноября

17:40Экономика
Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

16:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

Последние новости

17:49

Головоломка для людей с острым зрением: найдите зефир среди тюленей за 11 секунд

17:42

Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

17:40

Евро безумно прыгнул вверх: курс валют на 7 ноября

17:30

О запотевших окнах можно забыть: один хитрый трюк полностью устранит конденсатВидео

17:02

Безумный ценопад: впервые за месяцы один продукт стал значительно дешевле

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
17:01

Забрал более 16 миллионов и сбежал: полиция задержала подозреваемого правоохранителяВидео

17:01

В России раздаются взрывы: неизвестные дроны уже второй раз атаковали российский НПЗ

16:58

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

16:48

Оккупанты атаковали автобус в Херсоне: среди раненых - 14-летняя девочка

Реклама
16:24

Удар США по режиму Мадуро сыграет на руку Путину: названа главная причина

16:21

Почему 7 ноября нельзя работать допоздна: какой церковный праздник

16:17

Штрафов точно не будет: где водителям можно ездить с любой скоростью

16:10

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

15:40

Ситуация на Покровском направлении: враг штурмует по всей линии обороны

15:38

"Считал странной": Анна Саливанчук призналась, почему ушла от нардепа Божкова

15:36

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

15:33

От кражи обуви до тумаков жениху: самые необычные свадебные традиции мира

15:31

США меняют тактику переговоров с Россией - чего ждать теперь

15:30

Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов

15:02

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Реклама
14:46

Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орехВидео

14:32

Заводы останавливают производство популярного продукта - что происходит с ценами

14:29

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:23

Более 2,5 тыс. горняков под землей: удар РФ обесточил шахты на Днепропетровщине

14:18

Как выглядит Рианна после третьих родов: первое публичное появление

14:17

День, когда нужно вспоминать умерших: строгие приметы в праздник 7 ноября

14:08

Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

14:01

Россия снова ударила по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация

13:55

Говорить "б/у" - грубая ошибка: как правильно на украинском называть такие вещиВидео

13:55

Как продлить жизнь старому дереву: советы опытных садоводов

13:30

"Удалось отбросить россиян": ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске

13:24

Пылают десятки локомотивов: ГУР рассказало о дерзкой диверсии в РФВидео

13:10

Оказался водителем: стала известна личность мужчины из кортежа Джоли после скандала с ТЦК

13:09

Сергей Танчинец тайно женился на своей пиарщице

12:44

Не спешите покупать доллары: эксперты назвали оптимальную валюту для сбережений

12:40

Как не потерять 6500 грн зимней поддержки: украинцев предупредили о мошеннической схеме

12:17

Учёные нашли "пещеру ужаса" с гигантской паутиной и десятками тысяч пауков

12:15

Куча ударов и много раненых: Зеленский резко отреагировал на вражеские ударыФото

12:07

Меган Маркл приняла шокирующее решение: Гарри отреагировал

12:03

Почему магазинные цветы чахнут дома: весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцыВидео

Реклама
11:48

Святослав Вакарчук впервые рассекретил жену и показал детей - детали

11:47

Как по-украински называется "безымянный" палец - ответ мало кто знаетВидео

11:42

Как эффективно прочистить трубы: простое средство, которое работает лучше любых химикатов

11:19

Командир прошел сквозь ад и пережил обстрелы фосфором: дети остались без папыЭксклюзив

11:07

Меньше воробья в 6 раз и летает как бабочка: в Ивано-Франковске заметили украинскую колибри

10:59

Разрушенные дома, много пострадавших: Россия массированно атаковала Днепропетровскую областьФото

10:55

Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии: в чем причина

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

10:50

Шесть самых ревнивых знаков зодиака, с которыми нужно быть начеку

10:37

В Британии назвали человека, который может посадить Путина за стол переговоров

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять