Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

Россия может готовить провокации против Украины и стран ЕС, анонсируя диверсии на Запорожской атомной электростанции, отметили в ЦПД.

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Россия обвинила Украину и страны Европы в подготовке диверсии на ЗАЭС

Враг пытается запугать граждан Украины и европейских стран и готовит информационный фон для собственных операций

Российская пропаганда запустила очередную выдумку о якобы подготовке Украиной совместно со странами НАТО диверсии на Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией РФ. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ, которую цитируют российские пропагандистские СМИ.

По версии российской Службы внешней разведки, целью этой якобы операции является изменение хода войны в Украине.

"Данные специально проведенного компьютерного моделирования показали, что с учетом роз ветров и движения воздушных масс в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы", - цинично сообщили в российской разведке.

Пропагандистские ресурсы утверждают, что основной проблемой для "организаторов" является то, как переложить ответственность за возможную катастрофу на Россию, а информационное освещение планируют подать так, чтобы Запад поддержал Киев.

Также российская разведка бездоказательно обвинила Британский Королевский институт международных отношений (Chatham House), объявленный в РФ "нежелательной организацией", в причастности к вымышленному плану. По их словам, страны НАТО якобы побуждают Украину изменить "негативный для Запада ход конфликта" и повлиять на его восприятие мировым сообществом.

Реакция Украины

В Центре противодействия дезинформации при СНБОУ отметили, что Служба внешней разведки РФ распространяет утверждение, что Запад готовит обвинения Москвы в возможной аварии на Запорожской АЭС и якобы призывает НАТО заставить Киев осуществить диверсию с жертвами среди украинцев и граждан ЕС.

В ведомстве указывают, что такие обвинения не соответствуют действительности и могут сигнализировать о подготовке провокации самой Россией и имеют целью напугать население Украины и европейские страны.

"Российские спецслужбы регулярно заранее распространяли фейковые "предупреждения" - обвиняют Украину или Запад в подготовке терактов, чтобы в случае собственного преступления переложить ответственность и сформировать нужный информационный фон. Подобные "пророчества" СВР РФ уже делала - о диверсиях на трубопроводах, терактах в Европе или атаках на объекты критической инфраструктуры. Ни одно из них не оправдалось. Именно россия несет полную ответственность за безопасность ЗАЭС, ведь именно она оккупировала станцию, разместила на ее территории военную технику и осуществляет давление на персонал", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Может ли РФ подключить ЗАЭС к своей энергосистеме - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия технически способна подключить Запорожскую атомную электростанцию к собственной энергосистеме. Об этом сообщила независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная.

Она пояснила, что возможность реализации этого плана зависит от того, смогут ли россияне завершить строительство последних участков линии до Энергодара. Единственной силой, которая может этому помешать, остаются Вооруженные силы Украины. В случае попадания работы придется восстанавливать, а если этого не произойдет - технически подключение не является сложной операцией. Кошарная также напомнила, что после ударов по ТЭЦ в Белгороде стало очевидно, что поражение таких объектов вполне возможно.

ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, диктатор и военный преступник Владимир Путин пригрозил нанести удары по украинским атомным электростанциям в ответ на якобы атаки ВСУ по Запорожской АЭС.

19 сентября 2025 года Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию, которой требует от России вернуть Запорожскую атомную станцию под контроль Украины. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Как отмечается в свежем отчете МАГАТЭ, экспертные команды агентства продолжают работу на нескольких украинских атомных станциях, однако в последнее время уровень угрозы вокруг этих объектов существенно вырос.

