Путин на Аляске разозлил Трампа: тот сорвался на крик и хотел уйти - FT

В FT подчеркнули, что именно саммит на Аляске стал низшей точкой в отношениях между Трампом и Путиным.

Путин рассказывал Трампу, что Украина и Россия якобы - "одна нация"

Путин рассказывал Трампу, что Украина и Россия якобы - "одна нация"

Трамп еще не выполнил все свои угрозы в отношении РФ

Визит Зеленского в Вашингтон может стать результативным

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске обещала стать значительным шагом в урегулировании войны в Украине. Вместо этого глава Кремля категорически отверг все предложения и выдал длинную "историческую лекцию".

Как рассказали источники Financial Times, этот саммит прошел довольно напряженно, а американский лидер едва не покинул его досрочно. По их словам, за закрытыми дверями широкую улыбку Трампа заменило разочарование.

Более того, в издании поделились, что Путин в присутствии лишь нескольких советников отклонил предложение президента США об отмене санкций в обмен на прекращение огня. Тогда он настоял на том, что прекратит агрессию против Украины, только если она капитулирует и уступит территории.

По словам источников, после этого Путин произнес бессвязную речь об "истории", в которой упомянул средневековых князей, таких как Рюрик Новгородский и Ярослав Мудрый, а также не забыл и про Богдана Хмельницкого, продвигая миф о том, что Украина и Россия якобы - "одна нация".

Источники добавили, что Трамп был ошеломлен речью Путина и даже несколько раз повысил голос и в какой-то момент даже пригрозил уйти. Они отметили, что в итоге президент США сократил встречу и отменил запланированный обед, на котором американская и российская делегации должны были обсудить экономические связи и сотрудничество между странами.

В издании подчеркнули, что именно саммит на Аляске стал низшей точкой в отношениях между Трампом и Путиным. Собеседники издания заявили, что именно результат этой встречи вызвал сдвиг в позиции США в пользу Украины.

Позиция США в отношении России

В издании напомнили, что Трамп еще не выполнил все свои угрозы в отношении России. В частности, США еще не ввели санкции против экспорта российских энергоносителей. Журналисты не исключают, что причиной может быть попытка оставить президенту США пространство для маневра в качестве потенциального посредника в мирном процессе.

Тем не менее в издании считают, что основная направленность политики США в отношении Украины и РФ изменилась. Теперь Вашингтон хочет заставить Путина вернуться за стол переговоров.

В издании напомнили, что в начале августа специальный посланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву, чтобы попытаться возобновить мирные переговоры. Его встреча с Путиным продлилась три часа, а американские чиновники сразу сообщили союзникам, что сделка вдруг стала возможной.

Как выяснилось, территориальные "уступки" России, как их представил Уиткофф, сводились к согласию на замораживание линии фронта в некоторых регионах Украины. Один из собеседников издания подчеркнул, что спецпосланник Трампа неправильно понял все, что Путин сказал ему о возможном соглашении.

В издании не исключают, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября может стать результативным. Вероятнее всего, главными темами для обсуждения станут помощь разведки США и поставки Украине ракет Tomahawk, которые могут стать сильными сигналом Путину.

Кроме того, администрация США оказывает давление на европейских союзников, чтобы они перестали импортировать российские энергоносители и использовали замороженные активы РФ для оказания помощи Украине. Также в издании напомнили, что Вашингтон призывает Европейский Союз ввести дополнительные пошлины на импорт китайской нефти из России.

Трамп все еще может изменить свою позицию

Недавно Трамп объявил о новой встрече с Путиным в Будапеште после разговора с российским диктатором. В издании отметили, что нет гарантии, что американский лидер не изменит своего мнения относительно российско-украинской войны после этого саммита.

"С Трампом это постоянная игра в перетягивание каната. Вы разговариваете с ним, помогаете ему понять, что Путин - это проблема, а потом вы переходите к другим вопросам, и он снова сдвигается в сторону позиции Путина. Поэтому приходится разговаривать снова. Так и продолжается, снова и снова", - рассказал журналистам европейский чиновник.

Другой высокопоставленный европейский чиновник заявил в разговоре с журналистам, что для Путина война против Украины - это не вопрос денег. По его словам, кремлевский диктатор хочет войти в историю как лучший российский правитель со времен Петра Великого.

Более того, по словам двух человек, знакомых с ситуацией, военные и спецслужбы Путина регулярно предоставляют ему отчеты, в которых восхваляются тактические успехи России, а также утверждается то, что Украина якобы несет огромные потери, в отличие от Москвы.

Встреча Трампа с Путиным и переговоры с Зеленским - новости по теме

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как сообщил Трамп, беседа была "очень продуктивной" и касалась прекращения войны России против Украины.

По его словам, на следующей неделе должны состояться переговоры советников высокого уровня под руководством госсекретаря Марко Рубио, после которых планируется встреча Трампа и Путина в Будапеште.

Также 16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где проведет встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США. Трамп сообщал, что обсудит с Зеленским результаты разговора с Путиным.

Как сообщал Главред, президент США на пресс-конференции заявил, что способен завершить войну России против Украины и не допустит ее перерастания в глобальный конфликт. Встреча с Путиным в Венгрии нужна, чтобы "найти пути прекращения войны".

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

