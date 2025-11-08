Города РФ погрузились в частичный блэкаут: горят НПЗ и обесточены целые районы

В некоторых аэропортах России ввели план "Ковер" из-за угрозы БпЛА.

Дроны атаковали сразу несколько регионов России / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевое:

Россия подверглась массированной атаке беспилотников сразу в нескольких регионах

Дроны поразили объекты энергоинфраструктуры, что привело к частичному блэкауту

В ночь на 8 ноября на территории России произошла масштабная атака дронов. В социальных сетях массово сообщают о многочисленных взрывах в Саратовской области, а также о перебоях с электроснабжением в нескольких районах Волгоградской области.

Взрывы в Волгоградской области

По данным местных источников, в Волгоградской области беспилотники нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. Эту информацию подтвердили ряд местных Telegram-каналов, которые ссылаются на официальный комментарий губернатора региона.

Российские чиновники заявили, что системы противовоздушной обороны якобы смогли остановить атаку дронов. Однако после серии взрывов в нескольких населенных пунктах области пропал свет.

"Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах", - сообщил губернатор.

Взрывы в Саратовской области

В эту же ночь удары беспилотников зафиксировали и в Саратовской области. По сообщениям российских пабликов, жители слышали по меньшей мере десять мощных взрывов в районе Саратова и Энгельса.

Перед взрывами власти временно остановили работу Саратовского аэропорта из-за угрозы воздушной атаки. Подобные ограничения были введены и в Пензенской области, где российские службы ввели план "Ковер".

Мониторинговые ресурсы сообщают, что одним из возможных объектов удара стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Официальное подтверждение этой информации по состоянию на момент публикации отсутствует.

Указанный НПЗ в Саратове производит бензин, дизельное топливо, мазут, различные марки битума, техническую серу, вакуумный газойль и другие нефтепродукты, более двух десятков различных видов.

Также в Саратовской области расположен авиационный объект "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые Россия использует для осуществления ракетных атак по Украине.

Энгельс-2 / Главред - инфографика

Издание Известия, ссылаясь на местные власти, сообщило, что в результате ночной атаки на Саратовщине пострадал по меньшей мере один местный житель.

Взрывы в Курске и Рязани

Кроме этого, в вечерние часы 7 ноября взрывы были слышны в Курске, где также зафиксировали полет беспилотников.

В городе Рязань местные источники сообщили о возгорании в районе нефтеперерабатывающего завода, что произошло после появления дронов в небе над регионом.

Может ли произойти блэкаут в Москве - мнение эксперта

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная рассказала, что сценарий блэкаута в Москве исключать не стоит. По ее словам, Силы обороны Украины уже начали бить по подстанциям, которые запитывают российскую столицу.

"Мы видим, что, например, подстанция "Владимирская", которая была поражена на днях получает питание с "Ногинской", а "Ногинская" полностью имеет связь с Москвой. Кроме того, в этом районе размещены крупные промышленные предприятия с очень высоким уровнем энергопотребления (например, Липецкий металлургический комбинат), в том числе военные заводы. Поэтому главная задача ударов не в том, чтобы сделать блэкаут для жителей Москвы, как это пытаются сделать россияне в украинских городах, поскольку такие действия осуждаются протоколами Женевских конвенций, а в том, чтобы вывести из строя объекты военно-промышленного комплекса. Мы не воюем против гражданского населения, в отличие от россиян. Конечно, надо быть очень осторожными, чтобы потом нас не обвиняли в "зеркальных" действиях", - рассказала она в интервью Главреду.

Удары по целям россиян - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 6 ноября на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в российской Республике Башкортостан снова прогремел взрыв. Это предприятие уже подвергалось удару дронов в ночь на 4 ноября. По информации российского паблика Astra, причиной взрыва стало якобы падение обломков беспилотника.

Также в ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций (ССО) нанесли удар по логистическим объектам российских войск во временно оккупированном Крыму. Пресс-служба ССО сообщила, что дроны спецназовцев поразили нефтебазу "Гвардейская", расположенную вблизи поселка Гвардейское.

Главное управление разведки (ГУР) сообщило, что повстанческое движение "Свобода России", действующее на территории РФ, совершило серию диверсий против военной логистики. В результате этих действий уничтожены десятки локомотивов, которые использовались для перевозки вооружения, боеприпасов и техники для российской армии.

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

