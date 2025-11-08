Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Города РФ погрузились в частичный блэкаут: горят НПЗ и обесточены целые районы

Даяна Швец
8 ноября 2025, 09:02
1503
В некоторых аэропортах России ввели план "Ковер" из-за угрозы БпЛА.
Путин, НПЗ, завод, взрыв, пожар
Дроны атаковали сразу несколько регионов России / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевое:

  • Россия подверглась массированной атаке беспилотников сразу в нескольких регионах
  • Дроны поразили объекты энергоинфраструктуры, что привело к частичному блэкауту

В ночь на 8 ноября на территории России произошла масштабная атака дронов. В социальных сетях массово сообщают о многочисленных взрывах в Саратовской области, а также о перебоях с электроснабжением в нескольких районах Волгоградской области.

Взрывы в Волгоградской области

По данным местных источников, в Волгоградской области беспилотники нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры. Эту информацию подтвердили ряд местных Telegram-каналов, которые ссылаются на официальный комментарий губернатора региона.

видео дня

Российские чиновники заявили, что системы противовоздушной обороны якобы смогли остановить атаку дронов. Однако после серии взрывов в нескольких населенных пунктах области пропал свет.

"Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах", - сообщил губернатор.

Взрывы в Саратовской области

В эту же ночь удары беспилотников зафиксировали и в Саратовской области. По сообщениям российских пабликов, жители слышали по меньшей мере десять мощных взрывов в районе Саратова и Энгельса.

Перед взрывами власти временно остановили работу Саратовского аэропорта из-за угрозы воздушной атаки. Подобные ограничения были введены и в Пензенской области, где российские службы ввели план "Ковер".

Мониторинговые ресурсы сообщают, что одним из возможных объектов удара стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Официальное подтверждение этой информации по состоянию на момент публикации отсутствует.

Указанный НПЗ в Саратове производит бензин, дизельное топливо, мазут, различные марки битума, техническую серу, вакуумный газойль и другие нефтепродукты, более двух десятков различных видов.

Также в Саратовской области расположен авиационный объект "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые Россия использует для осуществления ракетных атак по Украине.

Энгельс-2
Энгельс-2 / Главред - инфографика

Издание Известия, ссылаясь на местные власти, сообщило, что в результате ночной атаки на Саратовщине пострадал по меньшей мере один местный житель.

Взрывы в Курске и Рязани

Кроме этого, в вечерние часы 7 ноября взрывы были слышны в Курске, где также зафиксировали полет беспилотников.

В городе Рязань местные источники сообщили о возгорании в районе нефтеперерабатывающего завода, что произошло после появления дронов в небе над регионом.

Может ли произойти блэкаут в Москве - мнение эксперта

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная рассказала, что сценарий блэкаута в Москве исключать не стоит. По ее словам, Силы обороны Украины уже начали бить по подстанциям, которые запитывают российскую столицу.

"Мы видим, что, например, подстанция "Владимирская", которая была поражена на днях получает питание с "Ногинской", а "Ногинская" полностью имеет связь с Москвой. Кроме того, в этом районе размещены крупные промышленные предприятия с очень высоким уровнем энергопотребления (например, Липецкий металлургический комбинат), в том числе военные заводы. Поэтому главная задача ударов не в том, чтобы сделать блэкаут для жителей Москвы, как это пытаются сделать россияне в украинских городах, поскольку такие действия осуждаются протоколами Женевских конвенций, а в том, чтобы вывести из строя объекты военно-промышленного комплекса. Мы не воюем против гражданского населения, в отличие от россиян. Конечно, надо быть очень осторожными, чтобы потом нас не обвиняли в "зеркальных" действиях", - рассказала она в интервью Главреду.

Удары по целям россиян - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 6 ноября на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в российской Республике Башкортостан снова прогремел взрыв. Это предприятие уже подвергалось удару дронов в ночь на 4 ноября. По информации российского паблика Astra, причиной взрыва стало якобы падение обломков беспилотника.

Также в ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций (ССО) нанесли удар по логистическим объектам российских войск во временно оккупированном Крыму. Пресс-служба ССО сообщила, что дроны спецназовцев поразили нефтебазу "Гвардейская", расположенную вблизи поселка Гвардейское.

Главное управление разведки (ГУР) сообщило, что повстанческое движение "Свобода России", действующее на территории РФ, совершило серию диверсий против военной логистики. В результате этих действий уничтожены десятки локомотивов, которые использовались для перевозки вооружения, боеприпасов и техники для российской армии.

Больше важных новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Курск ПВО Волгоград Саратов НПЗ Рязань взрыв в России война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрела

Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрела

10:32Война
В Украине жесткие перебои со светом: в городах нет света, воды и тепла

В Украине жесткие перебои со светом: в городах нет света, воды и тепла

09:30Украина
Города РФ погрузились в частичный блэкаут: горят НПЗ и обесточены целые районы

Города РФ погрузились в частичный блэкаут: горят НПЗ и обесточены целые районы

09:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется настоящая "белая полоса": кому внезапно повезет до конца года

Начнется настоящая "белая полоса": кому внезапно повезет до конца года

Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночь

Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночь

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Китайский гороскоп на завтра 8 ноября: Кроликам - обида, Обезьянам - угроза

Китайский гороскоп на завтра 8 ноября: Кроликам - обида, Обезьянам - угроза

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков

Последние новости

10:32

Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрела

10:12

От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни

09:54

Путин потирает руки: после встречи Трампа и Орбана у Москвы есть повод для радости

09:35

Выглядит шикарно: появились свежие фото увядающего Брюса Уиллиса

09:30

В Украине жесткие перебои со светом: в городах нет света, воды и тепла

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
09:02

Города РФ погрузились в частичный блэкаут: горят НПЗ и обесточены целые районы

07:59

Все в огне, есть погибшие, много пострадавших: жуткие последствия ударов по УкраинеФото

06:10

Как РФ позорится в войне в Украинемнение

05:58

Гороскоп на завтра 9 ноября: Овнам - судьбоносная встреча, Девам - потери

Реклама
05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со слоном за 29 секунд

05:15

Одной строчкой: предательница Ани Лорак внезапно вспомнила о матери

04:23

Поверхности заблестят чистотой: хитрый трюк, как отмыть жирные пятна на кухне

03:35

Три знака зодиака будут "купаться" в деньгах уже вот-вот: кто сказочно разбогатеет

02:32

Раскрыт секрет древнего мега-памятника майя: причина строительства поражает

01:45

Скупердяи и трудоголики: 5 мифов о Девах, в которые легко поверить

01:32

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

01:03

Прямое попадаиние: в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку

00:30

Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

00:27

Под строгим запретом: что нельзя подключать к повербанку

07 ноября, пятница
23:35

Россияне запусти Калибры и Кинжалы по Украине: куда летят

Реклама
23:26

В районе ЗАЭС введено прекращение огня, - МАГАТЕ

23:24

Как подготовить авто к зиме - семь вещей, которые нужно обязательно проверить

23:21

Кого Тарас Цимбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

22:54

Россияне атаковали Харьковскую область: КАБы ударили по АЗС, пострадали людиФото

22:23

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

22:19

Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал

22:17

Интернет станет скоростным: один трюк заставит Wi-Fi "летать" как ракетаВидео

21:50

Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на "пару проблем" ВенгрииВидео

21:46

Как страх перед магией превратился в сатиру: феномен "Конотопской ведьмы"

21:18

Психологический тест Люшера по цветам: чего именно вам больше всего не хватаетВидео

21:13

Орбан ответил Трампу, может ли Украина выиграть войну

21:12

"У нас в селе "такое" задавило курей": украинцы высмеяли страшное фото Лорак

21:02

Игнорировать нельзя: какой индикатор в авто сигнализирует о серьезной проблеме

20:55

Про грязь и запах можно забыть: гениальный способ быстрой очистки микроволновкиВидео

20:52

Карта Украины может измениться: какие области могут исчезнуть или появиться

20:49

Из посудомойки в диву: сумасшедшее перевоплощение 72-летней украинки

20:26

Как по-украински сказать "собутыльник" - правильные варианты знают единицыВидео

20:16

Зеленский ответил Лукашенко на его "приглашение" украинцев в Беларусь

20:11

Известный певец-путинист стал жертвой поддержки Путина

20:07

Выйдет ли евро за пределы 50 гривен: украинцам назвали курс валют с понедельника

Реклама
19:56

Лютый холод нипочем: один простой трюк согреет квартиру за копейкиВидео

19:48

Страсти накаляются: участницы "Холостяка" восстали против Дианы Зотовой

19:35

Один на все море: почему только Змеиный стал настоящим островом

19:11

Во всех областях Украины будут выключать свет: известны графики на 8 ноября

19:10

Зачем Орбан поехал на поклон к Трампумнение

19:04

"Ищем ботанов, а не тигров": Мадяр в видео оригинально призвал присоединяться к Силам Беспилотных Систем актуально

19:01

Секрет сантехников раскрыт: слив канализации прочистится за считанные секундыВидео

18:58

"На что мне жить?": из-за сбоя в ПриватБанке люди остались без денег

18:20

Билеты на рейсы в Украине тоже будут покупать через Дію: в УЗ назвали сроки

18:08

"Цель номер один": Зеленский назвал город, который РФ хочет взять любой ценойВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять