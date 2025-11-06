Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС

Российские заявления могут быть информационной атакой в ответ на заявления США о ядерных испытаниях, считает эксперт.

https://glavred.info/interview/rossiyane-ne-samoubiycy-im-nuzhna-celostnaya-stanciya-olga-kosharnaya-ob-ugrozah-kremlya-avariey-na-zaes-10712954.html Ссылка скопирована

Россия до сих пор не отказалась от подключения ЗАЭС к российской энергосистеме / Коллаж Главред

На фоне заявлений Вашингтона о возвращении к ядерным испытаниям власти страны-агрессора России пытаются прибегать к очередным угрозам применения ядерного оружия.

В частности, российская Служба внешней разведки распространила заявление о якобы подготовке аварии на Запорожской атомной электростанции странами Запада "с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов", чтобы она охватила не только Украину, но и страны ЕС. В ответ на это в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что такие обвинения могут свидетельствовать о подготовке самой России к провокации на ЗАЭС.

В интервью Главреду независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная рассказала, способна ли Россия осуществить провокацию на Запорожской АЭС, почему россияне сдались и снова подключили ЗАЭС к украинской энергосистеме, а также насколько реален сценарий блэкаута в Москве.

видео дня

В российской разведке заявили о том, что Запад якобы рассматривает вариант диверсии на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ядерных реакторов. Насколько это реально сделать?

Прежде всего, это очередная ложь, которая, по моему мнению, сейчас укладывается в парадигму так называемого ядерного вопроса. После того, как президент США Дональд Трамп заявил, что нужно возобновить испытания ядерного оружия, которые были запрещены уже много десятилетий назад, у Путина состоялось заседание Совета безопасности РФ. Там выступали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Белоусов, которые говорили о необходимости восстановить полигон для ядерных испытаний на Новой Земле, вспоминали об "Орешнике", "Посейдоне" и тому подобном.

Тяжелая авария с расплавлением активной зоны в свое время произошла на "Фукусиме". Тогда в результате землетрясения и цунами резервные дизель-генераторы, которые располагались на побережье, были затоплены. Из-за этого не удалось восстановить резервное электроснабжение для систем безопасности, которые обеспечивают прокачку воды в реакторах. На момент аварии реакторы уже были остановлены аварийной защитой из-за землетрясения, но в каждом из них были бассейны выдержки отработанного ядерного топлива.

В течение 72 часов без охлаждения начался процесс испарения воды из этих бассейнов. В результате расплавилась активная зона, и из-за высоких температур циркониевый сплав, из которого сделаны оболочки тепловыделяющих элементов, вступил в химическую реакцию с водой - выделялся водород. Именно из-за накопления водорода под крышей произошел взрыв, ведь уже 4% водорода в объеме воздуха создают взрывную смесь. Поэтому взрыв был не ядерным, не атомным, а именно водородным, и уже после этого взрыва произошел выход радиоактивных веществ.

На Запорожской АЭС уже более двух лет все реакторы находятся в состоянии холодной остановки. Температура в них значительно снижена, давление также минимальное. Например, станция около месяца работала на резервных дизель-генераторах (это было тогда, когда оккупанты планировали подключить ЗАЭС к российской энергосистеме), и никаких критических ситуаций не произошло. На тот момент работало 7 или 8 стационарных (как небольшие дома) дизель-генераторов из 20, еще 13 находились в режиме ожидания. Кроме того, есть еще 18-20 мобильных дизель-генераторов, которые Запорожская АЭС закупила после аварии на "Фукусиме".

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Тогда ничего не произошло, потому что система охлаждения работала - вода прокачивалась, и ее требовалось значительно меньше, чем во время работы реактора на мощности или при аварийной остановке. В таких случаях, когда реактор только останавливается, а его температура еще высокая, нужно немало времени, чтобы она снизилась.

Поэтому все эти разговоры о "72 часах" - это некорректное объяснение. Если представить гипотетическую ситуацию, что откажут абсолютно все генераторы - и стационарные, и мобильные (то есть 38 единиц), - то даже в таком случае до наступления тяжелой аварии пройдет не 72 часа, а ориентировочно до 100 дней, по оценкам специалистов-атомщиков.Поэтому сейчас, если и ждать опасности, то не с технической стороны, а скорее со стороны каких-то российских провокаций - условно говоря, "подлости", как это у них часто бывает.

Кстати, в таких условиях что вообще россияне могут там сделать?

Я думаю, что это может быть только информационная атака - в рамках той же парадигмы ядерных угроз. Потому что, во-первых, они не самоубийцы. Они не пойдут на действия, которые могут привести к катастрофе. Во-вторых, у них так и не получилось присоединить станцию к своей энергосистеме. Они же восстановили линию электропередач, которая, по их словам, была повреждена на их территории - примерно в полутора километрах от ЗАЭС.

А потому, что с 6 на 7 октября (кстати, в день рождения Путина) по той линии нанесли удар неизвестные дроны. Попали именно в подстанции на новой линии, которую они строили еще с декабря 2024 года в направлении Энергодара. Попали настолько точно, что после нескольких дней "раздумий" россияне решили: проще восстановить старую линию - ту, что соединяет станцию с украинской энергосистемой.

Судя по всему, россияне, наверное, до сих пор не отказались от планов подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме...

Да, они, безусловно, не отказались. Но неизвестными беспилотниками были повреждены трансформаторы в Молочанске и Мелитополе еще в июне, когда Greenpeace опубликовала первые спутниковые снимки. И сейчас, похоже, они оценили масштабы повреждений. Ведь после тех ударов россияне не сразу решили восстанавливать линию, соединяющую станцию с украинской энергосистемой на 750 кВ. Очевидно, они сначала проверили, что именно разрушено, и пришли к выводу: ремонт будет длиться долго.

Какие именно повреждения - доподлинно неизвестно. Но, судя по сообщениям украинского Генштаба, там действительно "поработали" очень эффективно. Пострадали не только подстанции в Молочанске и Мелитополе - там, кстати, была подстанция "Южная Донбасская" на 750 кВ, через которую ранее осуществлялся основной отпуск мощности Запорожской АЭС до большой войны. Также были поражены объекты в районе оккупированного Геническа. То есть, действительно, работа выполнена качественно. Вот, собственно, и есть санкции, которые реально действуют.

То есть, фактически, все это сводится к тому, что, насколько я поняла из ваших слов, россияне сейчас просто не способны на те действия, о которых сами пишут?

Нет, не способны. Это скорее информационная атака. Как всегда - повышение градуса истерии.

А с какой целью они это делают? Чтобы просто перебить американскую информационную повестку дня о возобновлении ядерных испытаний?

Да, я думаю, именно так. Во-первых, это попытка сместить внимание. А во-вторых, ВСУ очень удачно попадают - не только по нефтеперерабатывающим заводам, базам и складам горюче-смазочных материалов, но и по крупным трансформаторным подстанциям, ключевым - на 500 и 750 кВ.

Если посмотреть на логику ударов и карты, то видно, что идея такова: вывести из строя крупные подстанции, которые связаны с Волжским каскадом ГЭС. Именно через них передаются маневровые мощности в Московский регион и на европейскую часть России.

Насколько, по вашему мнению, сейчас реален блэкаут в Москве?

Думаю, что вполне реален. Хотя у них очень разветвленная энергосеть - вокруг Москвы расположено несколько колец энергоснабжения и систем ПВО, поскольку россияне стянули к Москве все, что возможно. Поэтому пробить эту защиту пока проблематично.

Но мы видим, что, например, подстанция "Владимирская", которая была поражена на днях, получает питание с "Ногинской", а "Ногинская" стопроцентно имеет связь с Москвой.Кроме того, в этом районе размещены крупные промышленные предприятия с очень высоким уровнем энергопотребления (например, Липецкий металлургический комбинат), в том числе военные заводы. Поэтому главная задача ударов не в том, чтобы сделать блэкаут для жителей Москвы, как это пытаются сделать россияне в украинских городах, поскольку такие действия осуждаются протоколами Женевских конвенций, а в том, чтобы вывести из строя объекты военно-промышленного комплекса. Мы не воюем против гражданского населения, в отличие от россиян. Конечно, надо быть очень осторожными, чтобы потом нас не обвиняли в "зеркальных" действиях.

Возвращаясь к ситуации на ЗАЭС, возможны ли определенные российские провокации в ближайшее время? Ведь россияне, вероятно, своими сообщениями пытаются подготовить информационное пространство к таким действиям.

Ну, во-первых, они, как всегда, могут написать, что "украинские дроны" якобы попали куда-то - в "учебный центр" или даже "в градирню". Но надо понимать, что на станции сейчас находится большое количество российских военных. И это не войска радиационной или химической защиты. Там есть "кадыровцы" и другие подразделения ЦОТ, и это зафиксировано - даже постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене публиковало соответствующие видео.

Поэтому любые украинские диверсии там просто невозможны. У нас прекрасно осознают, что рядом живут люди, и главная задача - сохранить станцию в целостности. Украинские силы не обстреливают территорию вокруг ЗАЭС, потому что все вокруг заминировано, и любое попадание может привести к детонации. Конечно, россияне могут обстрелять что-то показательно, но не настолько, чтобы это создало реальную угрозу ядерной безопасности. То есть такие действия скорее информационные.

Тем более, что обстрелы там уже случались - например, по цистернам с дизельным топливом. Но это не представляет угрозы реакторам или системам безопасности.

То есть к масштабным аварийным последствиям такие обстрелы не могут привести?

Именно так. Они тоже это понимают. Вот, например, когда первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко 4 сентября проводил производственное совещание на Запорожской АЭС, тогда как раз готовили блоки к переходу в режим генерации. И уже 23 сентября они повредили линию электропередач, потому что подключали открытое распределительное устройство ЗАЭС к своей системе 330 кВ.

Энергодар уже запитан к российской энергосистеме, поэтому они, конечно, будут пытаться сохранить станцию, ведь пока и город Энергодар, и сама ЗАЭС финансируются не из государственного бюджета РФ, а непосредственно из бюджета "Росатома".

По открытым источникам информации убытки не публикуют, но известно, что за 2023 год они составили около 12 миллиардов рублей. Итак, россияне заинтересованы хотя бы частично восстановить работу одного энергоблока - не на полную мощность, но достаточно, чтобы покрывать дефицит электроэнергии на оккупированных территориях материковой Украины и Крыма, а также в Краснодарском крае.

Для "Росатома" настоящим шоком стал подрыв Каховской ГЭС - российские военные сделали это без согласования с "Росатомом", который планировал производство электроэнергии именно через эту систему. Они тогда неделю были в шоке и не знали, что писать и как реагировать. Это показывает, что военные и "Росатом" действуют отдельно, без координации. А куратором всех этих процессов является Кириенко.

Тем не менее, россияне, в частности Нарышкин и подконтрольная ему структура СВР, на этом фоне снова пугают возможностью большой зоны поражения в случае аварии. Насколько это вообще реально?

Во-первых, гипотетически такие сценарии уже рассматривали украинские специалисты еще летом 2023 года - сразу после подрыва Каховской ГЭС. В Украине есть система моделирования распространения радионуклидов в случае тяжелой аварии с расплавлением активной зоны - это система RODOS. Она работает на базе Укргидрометцентра, Госатомрегулирования и ГНТЦ ЯРБ.

Специалисты даже создавали карты возможного распространения радиации в зависимости от погодных условий и направления ветра для каждого энергоблока. То есть все это регулярно моделируется - не знаю, ежедневно ли, но постоянно, как часть системы аварийного реагирования. Это прописано в официальных документах, поэтому паниковать не стоит. Все возможные сценарии учтены, и такие заявления россиян - это просто очередные "страшилки" для информационного давления.

О персоне: Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред