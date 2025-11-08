РФ изменила тактику ударов по Украине: Игнат назвал главную особенность

Под ударом РФ оказалась энергетика и газовая промышленность, рассказал Юрий Игнат.

РФ бьет по Украине ракетами и дронами / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Главное:

Под ударом РФ - энергетика и газовая промышленность

Особенностью стало большое число баллистических и аэробаллистических ракет

В ходе ночного обстрела страны-агрессора РФ под ударом оказались объекты энергетической и газовой инфраструктуры в нескольких регионах Украины, рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"К сожалению, очередная террористическая атака на наши города. Под ударом - энергетика и газовая промышленность. Враг хочет оставить нас без света и тепла", - сообщил он в эфире канала "Киев24"

Представитель ВСУ отметил, что главными направлениями российского удара стали Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина, хотя повреждения получили и другие регионы.

В чем особенность ударов РФ по Украине

По его словам, особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.

"Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, которые атаковали по баллистической траектории", - пояснил спикер.

Украинский офицер обратил внимание на то, что в этом году Россия значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку именно на их скорость и сложность перехвата.

Вместе с тем он также отметил, что противник применял и крылатые ракеты - как морского, так и наземного базирования, а также массово запускал ударные беспилотники.

"Всего было более 450 дронов-камикадзе, как уже сообщал президент", - добавил Игнат.

Новый удар РФ - мнение эксперта

Военный аналитик Олег Жданов заявил, что риск масштабного ракетно-дронового удара по территории Украины по-прежнему остаётся высоким — подобная атака может начаться в любое время. По словам эксперта, Россия находится в состоянии полной боевой готовности. Он подчеркнул, что на вооружении у противника постоянно имеется от 300 до 400 ударных беспилотников, а временами их количество увеличивается до 500 единиц.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

