Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск, чтобы использовать его как плацдарм для нового наступления.

Россияне пытаются прорваться в Днепропетровскую область / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, facebook.com/GeneralStaff

О чем говорит военный:

РФ пытается сделать Покровск плацдармом для нового наступления

За месяц россияне продвинулись на 20 км

Днепропетровская область находиться под угрозой

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и прорваться в Днепропетровскую. Сейчас есть серьезная угроза для этого региона, ведь враг уже имеет тактический успех. Об этом заявил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью Radio NV.

Враг сформировал новые угрозы для Сил обороны Украины на юге Днепропетровской области. Военный акцентировал внимание на том, что год назад наши войска удерживали позиции в населенном пункте Украинка в Донецкой области, а сейчас бойцы ВСУ стараются удержать позиции на границе Днепропетровской области.

Филимонов утверждает, что россияне имеют тактический успех не только в Донецкой области, но также у границы Днепропетровской и Запорожской областей. Лишь за последний месяц россияне продвинулись на 20-25 километров.

"Там есть населенный пункт Покровское (Днепропетровщина - Ред.), очень созвучно с Покровском. Там тоже у врага есть успех. По моей информации, продвижение врага останавливают, но прорыв был существенный. За последний месяц, по разным оценкам, 20-25 километров. Это угроза - то, что происходит на полгода", - говорит Филимонов.

Под угрозой оккупации находится поселок Межевая в Днепропетровской области. В случае захвата Покровска россияне будут двигаться именно в этом направлении. Сам же Покровск россияне используют как плацдарм для подготовки к новому наступлению.

"Покровск будет для него (врага - Ред.) чрезвычайно хорошим плацдармом, чтобы и продолжить наступление на Донецкую область, в сторону Доброполья, Краматорска, Константиновки. И также откроет ему возможность наступать в сторону Павлограда", - предупредил Филимонов.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Зачем России Покровск - мнение эксперта

Главред писал, что по мнению научного сотрудника Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Кремль пытается всеми силами оккупировать Покровск, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу "неспособность" Украины сдерживать российское наступление.

Белесков считает, что в голове Путина захват Покровска должен быть именно тем, что "убедит" президента США в "неизбежности" российской победы.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит заявил, что военное командование РФ прилагает максимум усилий и использует все возможные ресурсы, чтобы захватить Покровск. В то же время украинские военные внутри города постоянно отражают атаки РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс. В городе сейчас находятся 314 российских военных.

Накануне главком Сирский заявил, что на Добропольском выступлении украинские штурмовики продвинулись вперед. Увеличение давления на этом направлении заставляет РФ распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.

О персоне: Сергей Филимонов Сергей Филимонов - украинский военный и общественный деятель, ветеран "Азова", лидер неформального молодежного движения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского корпуса Азов" и киевской ячейки партии "Национальный корпус", организатор и участник активистских инициатив против застройки, в поддержку политических заключенных и жертв политических преступлений. Сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". С 2022 года - командир роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

