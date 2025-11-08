"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

Несмотря на привлечение максимума ресурсов врагу до сих пор не удалось захватить город.

https://glavred.info/front/im-ne-udaetsya-polkovnik-ssha-ocenil-shansy-okkupantov-na-uspeh-v-pokrovske-10713509.html Ссылка скопирована

Полковник оценил бои в Покровске / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Что сказал Мир:

Оккупанты пытаются проникнуть в Покровск малыми группами

Украинские военные не дают врагу окружить себя

Украина имеет шанс на удержание контроля над Покровском

Армия страны-агрессора России пытается продолжать мощное наступление в Донецкой области и сейчас главной целью оккупантов стал захват Покровска.

На этом направлении враг якобы сосредоточил около 170-тысячное войско. Полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит оценил в комментарии 24 каналу положение оккупантов и украинских сил в городе.

видео дня

Покровск / Инфографика: Главред

Почему бои за Покровск зашли в тупик

Военное командование РФ прилагает максимум усилий и использует все возможные ресурсы, чтобы захватить Покровск. В то же время украинские военные внутри города постоянно отражают атаки РФ.

"Они (россияне - Главред) не наступают на город механизированной техникой и не проводят штурмовых действий. Они продвигаются, проникая в Покровск небольшими группами, а после этого окопаются и занимают оборонительные позиции", - объясняет тактику врага Свит.

Россияне действуют согласно такому плану, потому что понимают, что им надо удержаться в городе. Кроме этого они пытаются перерезать украинскую логистику, но захватить Покровск им все еще не удается.

"Россияне пытаются закрепиться на местности и расширять свое присутствие (в Покровске - Главред) изнутри. Украина эффективно отражает эти попытки", - отметил полковник США.

Свит отметил, что кроме постоянного отражения вражеских штурмов, украинским военным приходится прилагать усилия, чтобы не оказаться в окружении россиян. При этом украинские силы пользуются действенной тактикой ударов беспилотников по россиянам, когда те перемещают резервы и технику. Это дает шансы Украине удержать контроль над городом.

Зачем России Покровск - мнение эксперта

Главред писал, что по мнению научного сотрудника Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Кремль пытается всеми силами оккупировать Покровск, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу "неспособность" Украины сдерживать российское наступление.

Белесков считает, что в голове Путина захват Покровска должен быть именно тем, что "убедит" президента США в "неизбежности" российской победы.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным Владимира Зеленского, Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс. В городе сейчас находятся 314 российских военных.

Ранее военные сообщили, что Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске. Украинские бойцы сдерживают попытки врага наладить логистику и срывают переброску подкреплений.

Накануне стало известно, что пока россияне делают ставку на военную машину, которая может позволить победить в битве за Покровск, Украина стремится истощить эти ресурсы врага и полагается на западных союзников в обеспечении ее финансирования и вооружения.

Больше новостей:

О персоне: Джонатан Свит Джонатан Свит - полковник армии США в отставке, 30 лет прослужил военным разведчиком. С 2012 по 2014 год он возглавлял отдел разведывательных операций Европейского командования США, работая с партнерами по НАТО на Черном море и в странах Балтии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред