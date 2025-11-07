Армия РФ впервые за более чем два года близка к большому завоеванию Украины - WSJ

Хотя ситуация на фронте очень сложная, но у украинских военных все еще есть шанс ослабить вражескую группировку.

https://glavred.info/front/armiya-rf-vpervye-za-bolee-chem-dva-goda-blizka-k-bolshomu-zavoevaniyu-ukrainy-wsj-10713122.html Ссылка скопирована

Путин надеется, что его стратегия по Покровску сработает / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 24 ОМБр

Главное:

Россияне на пороге захвата Покровска

Враг надеется, что преимущество в живой силе поможет дожать ВСУ

Украинские военные уничтожают в 10 раз больше противников, чем армия РФ

Армия страны-агрессора России находится на пороге крупнейшего за последние 2,5 года завоевания Украины. Но потенциальная победа - это захваченный, полностью разрушенный город Покровск. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Издание пишет, что пока россияне делают ставку на военную машину, которая может позволить победить в битве за Покровск, Украина стремится истощить эти ресурсы врага и полагается на западных союзников в обеспечении ее финансирования и вооружения.

видео дня

В чем преобладает армия РФ

Украинские военные неоднократно сообщали о преимуществе оккупантов в живой силе, а также беспилотниках. Поэтому военные аналитики говорят, что город может "упасть" в ближайшие недели. Зато украинская власть приняла решение продолжать борьбу за город.

Покровск / Инфографика: Главред

Что даст России захват Покровска

Издание утверждает, что захват Покровска в первую очередь подкрепит аргумент, который кремлевский диктатор Владимир Путин выдвигает президенту Трампу: победа России неизбежна, а отправка оружия в Киев - пустая трата.

Почему Украина продолжает борьбу за город

И пока Путин гонится за "подтверждением" для Трампа, Украина имеет шанс на ослабление противника. Уже есть признаки того, что несмотря на преимущество в человеческих ресурсах, военная машина РФ может дать сбой.

Кроме этого украинские военные продолжают борьбу за Покровск, потому что в случае выхода Сил обороны из города, им придется и оставить соседний Мирноград, который также оказался под угрозой.

Как оценивают решение о продолжении боев за Покровск военные

Один офицер из 25-й воздушно-десантной бригады Украины считает, что бои в Покровске все еще в пользу Украины, поскольку его бригада убивает примерно от 50 до 100 россиян в день и оставляет еще больше раненых. Несколько других военных заявили, что соотношение потерь может достигать 10 к 1 в пользу Украины.

"За всю войну я не видел, чтобы они несли такие огромные потери и все равно продолжали давить", - подчеркнул офицер.

В то же время военные не скрывают того, что россияне постоянно обстреливают пути снабжения в город, солдатам часто приходится проходить пешком более 15 километров, чтобы добраться до позиций, а в небе доминируют дроны и самолеты противника.

"У них просто больше ресурсов - людей, дронов, экипажей. Они пытаются решить проблемы количеством: больше тел или больше металл", - отметили они.

Офицер 68-й бригады выразил мнение, что пора отступить из города, потому что потери Украины, у которой и без того нехватка военных на фронте, того не стоят.

Что думает аналитик о возможном захвате Покровска

Аналитик Института изучения войны, вашингтонского аналитического центра Джордж Баррос сказал, что Покровск вряд ли падет неизбежно, учитывая, сколько времени понадобилось России, чтобы захватить другие городские районы.

По его мнению, продолжая борьбу там, Украина имела шанс истощить россиян, понеся при этом гораздо меньшие потери сама.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили здание городского совета в Покровске от российских захватчиков и установили на нем государственный флаг Украины.

Накануне стало известно, что на Покровском направлении в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ фиксируется существенный рост штурмовых действий российских войск по всей линии обороны.

Напомним, Главред писал, что недавно на Покровском направлении Донецкой области российские оккупанты пытались воспользоваться погодными условиями - туманом для продвижения вперед.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред