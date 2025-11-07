Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Армия РФ впервые за более чем два года близка к большому завоеванию Украины - WSJ

Анна Косик
7 ноября 2025, 08:31
97
Хотя ситуация на фронте очень сложная, но у украинских военных все еще есть шанс ослабить вражескую группировку.
Покровское направление, воин ВСУ
Путин надеется, что его стратегия по Покровску сработает / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 24 ОМБр

Главное:

  • Россияне на пороге захвата Покровска
  • Враг надеется, что преимущество в живой силе поможет дожать ВСУ
  • Украинские военные уничтожают в 10 раз больше противников, чем армия РФ

Армия страны-агрессора России находится на пороге крупнейшего за последние 2,5 года завоевания Украины. Но потенциальная победа - это захваченный, полностью разрушенный город Покровск. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Издание пишет, что пока россияне делают ставку на военную машину, которая может позволить победить в битве за Покровск, Украина стремится истощить эти ресурсы врага и полагается на западных союзников в обеспечении ее финансирования и вооружения.

видео дня

В чем преобладает армия РФ

Украинские военные неоднократно сообщали о преимуществе оккупантов в живой силе, а также беспилотниках. Поэтому военные аналитики говорят, что город может "упасть" в ближайшие недели. Зато украинская власть приняла решение продолжать борьбу за город.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Что даст России захват Покровска

Издание утверждает, что захват Покровска в первую очередь подкрепит аргумент, который кремлевский диктатор Владимир Путин выдвигает президенту Трампу: победа России неизбежна, а отправка оружия в Киев - пустая трата.

Почему Украина продолжает борьбу за город

И пока Путин гонится за "подтверждением" для Трампа, Украина имеет шанс на ослабление противника. Уже есть признаки того, что несмотря на преимущество в человеческих ресурсах, военная машина РФ может дать сбой.

Кроме этого украинские военные продолжают борьбу за Покровск, потому что в случае выхода Сил обороны из города, им придется и оставить соседний Мирноград, который также оказался под угрозой.

Как оценивают решение о продолжении боев за Покровск военные

Один офицер из 25-й воздушно-десантной бригады Украины считает, что бои в Покровске все еще в пользу Украины, поскольку его бригада убивает примерно от 50 до 100 россиян в день и оставляет еще больше раненых. Несколько других военных заявили, что соотношение потерь может достигать 10 к 1 в пользу Украины.

"За всю войну я не видел, чтобы они несли такие огромные потери и все равно продолжали давить", - подчеркнул офицер.

В то же время военные не скрывают того, что россияне постоянно обстреливают пути снабжения в город, солдатам часто приходится проходить пешком более 15 километров, чтобы добраться до позиций, а в небе доминируют дроны и самолеты противника.

"У них просто больше ресурсов - людей, дронов, экипажей. Они пытаются решить проблемы количеством: больше тел или больше металл", - отметили они.

Офицер 68-й бригады выразил мнение, что пора отступить из города, потому что потери Украины, у которой и без того нехватка военных на фронте, того не стоят.

Что думает аналитик о возможном захвате Покровска

Аналитик Института изучения войны, вашингтонского аналитического центра Джордж Баррос сказал, что Покровск вряд ли падет неизбежно, учитывая, сколько времени понадобилось России, чтобы захватить другие городские районы.

По его мнению, продолжая борьбу там, Украина имела шанс истощить россиян, понеся при этом гораздо меньшие потери сама.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили здание городского совета в Покровске от российских захватчиков и установили на нем государственный флаг Украины.

Накануне стало известно, что на Покровском направлении в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ фиксируется существенный рост штурмовых действий российских войск по всей линии обороны.

Напомним, Главред писал, что недавно на Покровском направлении Донецкой области российские оккупанты пытались воспользоваться погодными условиями - туманом для продвижения вперед.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ впервые за более чем два года близка к большому завоеванию Украины - WSJ

Армия РФ впервые за более чем два года близка к большому завоеванию Украины - WSJ

08:31Фронт
Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине: что сказал глава США

Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине: что сказал глава США

06:53Война
Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

02:04Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарования

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарования

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Последние новости

08:31

Армия РФ впервые за более чем два года близка к большому завоеванию Украины - WSJ

08:27

Бои за Покровск: что происходит в городемнение

08:21

В России уничтожают предательницу Украины Анну Асти

07:24

РФ атаковала Запорожье дронами: под удар попали многоэтажки и детский садФото

06:53

Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине: что сказал глава СШАВидео

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
06:10

Путин перешел в контратаку к Трампумнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с белками за 23 секунды

05:30

Деньги польются рекой: какие знаки зодиака сорвут куш достатка в ближайшее время

04:47

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Реклама
04:14

Расчет пенсии: что ждет украинцев со стажем 35 лет

03:45

Учёные бьют тревогу: мрачный прогноз неминуемого глобального потепления

03:10

Денежное дерево будет цвести круглый год: секретная подкормка для всех растенийВидео

02:43

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

02:04

Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

01:30

Мисс Вселенная-2025: участница досрочно покинула конкурс

00:54

Нашел жене замену: Роман Сасанчин "засветил" лицо новой девушки

00:32

"Динамо" феерично разгромило соперника в Лиге конференций: подробности матча

00:01

Не в столице и не в большом городе: где спряталась самая длинная улица УкраиныВидео

06 ноября, четверг
23:29

Впервые в истории участия: украинка стала Вице-мисс Земля-2025

23:17

Лига конференций: "Шахтер" с большим преимуществом одержал вторую победу

Реклама
23:08

Россияне активизируются: военный предупредил об угрозе на важном направлении

22:19

Женщина-конфетка: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

22:10

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему на самом деле кот мяукает ночьюВидео

22:09

"По рюмочке": Остап Ступка высказался о своем алкоголизме

21:53

СМИ раскрыли "семейную империю" Путина: диктатор устроил во власть 24 родственника

21:52

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:43

Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцевВидео

21:06

Сломанная корона: Король нанес последний сокрушительный удар по бывшему принцу

20:59

Трансмиссия этого не прощает: какие привычки водителей незаметно "убивают" коробку

20:49

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

20:48

"Первый приговор в истории Украины": оккупанту дали пожизненное за расстрел пленного

20:35

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:27

Порошок или гель для стирки: названо средство, которое работает лучше всего

19:49

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

19:47

Свежие огурцы без теплицы и огорода: эксперт раскрыл сорта и пошаговую схемуВидео

19:45

MELOVIN раскрыл шокирующую сумму, которую вложил в создание своего нового альбома

19:34

Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

19:26

Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

19:25

Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильноВидео

19:10

Началась ядерная Санта-Барбара: Путин разыграл целый спектакльмнение

Реклама
18:52

Стаканы засияют за секунды: чем натереть посуду, чтобы убрать весь налетВидео

18:50

"Взял песню без разрешения": группа "Тінь Сонця" раскрыла детали скандала с Усиком

18:38

"Национальный кешбэк": Минэкономики сообщило, когда будут выплаты за август

18:32

Есть ли угроза тотального блэкаута: РФ выбрала цели новых массированных ударов

18:26

Свет будут выключать до позднего вечера: новые графики на 7 ноября

18:16

Янина Соколова рассказала о своей "терапии" после расставания с Харчишиным

18:11

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

17:52

Покровск стал "сложной дилеммой" для Украины и шансом для Путина – WP

17:49

Головоломка для людей с острым зрением: найдите зефир среди тюленей за 11 секунд

17:42

Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять