РФ атаковала Запорожье дронами: под удар попали многоэтажки и детский сад

Кратко:
- Взрывы прогремели после полуночи
- Повреждены жилые дома и здание детского сада
- Коммунальные службы уже устраняют последствия атаки
В ночь на 7 ноября российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью. О взрывах в регионе стало известно после полуночи. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, ударной волной выбило окна жилой многоэтажки.
"В результате атаки россиян, выбиты окна в жилых домах и детском саду в одном из районов Запорожья", — написал Федоров.
Коммунальщики уже начали ликвидацию последствий.
Федоров также подчеркнул, что на этот раз российская атака обошлась без пострадавших.
Атаки РФ на Запорожье - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 2 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского удара поврежден жилой сектор. Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье. Еще один человек погиб.
В ночь на 30 октября Запорожская область была под массированной атакой врага. Армия РФ применила ударные дроны, которые представляли угрозу областному центру, а затем нанес удары баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.
В ночь на 10 октября российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Оккупанты нанесли удары по частному сектору и объектам инфраструктуры. В результате обстрела произошли пожары. Погиб 7-летний мальчик, еще пять человек получили ранения.
Отметим, в сентябре стало известно, что в Запорожье во дворах многоэтажных домов будут построены специальные модульные укрытия.
