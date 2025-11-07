РФ атаковала Запорожье дронами: под удар попали многоэтажки и детский сад

Ударной волной выбило окна в многоэтажке и садике. Пострадавших, к счастью, нет.

Последствия атаки на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

Взрывы прогремели после полуночи

Повреждены жилые дома и здание детского сада

Коммунальные службы уже устраняют последствия атаки

В ночь на 7 ноября российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью. О взрывах в регионе стало известно после полуночи. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, ударной волной выбило окна жилой многоэтажки.

"В результате атаки россиян, выбиты окна в жилых домах и детском саду в одном из районов Запорожья", — написал Федоров.

Коммунальщики уже начали ликвидацию последствий.

Федоров также подчеркнул, что на этот раз российская атака обошлась без пострадавших.

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 2 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского удара поврежден жилой сектор. Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье. Еще один человек погиб.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В ночь на 30 октября Запорожская область была под массированной атакой врага. Армия РФ применила ударные дроны, которые представляли угрозу областному центру, а затем нанес удары баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.

В ночь на 10 октября российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Оккупанты нанесли удары по частному сектору и объектам инфраструктуры. В результате обстрела произошли пожары. Погиб 7-летний мальчик, еще пять человек получили ранения.

Отметим, в сентябре стало известно, что в Запорожье во дворах многоэтажных домов будут построены специальные модульные укрытия.

