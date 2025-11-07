Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ продвинулись на Донетчине: Сырский заявил об усилении давления на РФ

Руслана Заклинская
7 ноября 2025, 17:27
866
Сырский подчеркнул, что украинские войска усиливают свои позиции.
ВСУ продвинулись на Донетчине: Сырский заявил об усилении давления на РФ
/ Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 127 отдельная тяжелая механизированная бригада

На Добропольском выступе украинские штурмовики продвинулись вперед. Увеличение давления на этом направлении заставляет РФ распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Главком ВСУ заслушал доклады командиров о текущей ситуации в Донецкой области и первоочередных потребностей подразделений. Среди ключевых вопросов - обеспечение безопасности логистических путей, а также координация действий штурмовых групп, которые продолжают вытеснять российские войска из городских районов.

"Усиливаем войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами. Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска", - отметил Сырский.

видео дня

По его словам, за прошедшие сутки на отдельных направлениях Добропольского выступления штурмовые подразделения Украины продвинулись вперед. В общем, за время проведения операции освобождено 188 км² территории, еще 248,7 км² зачищено от российских ДРГ.

"Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается. Спасибо каждому украинскому защитнику и каждой защитнице за стойкость, храбрость и профессионализм", - подчеркнул он.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский назвал "цель номер один" для РФ и заявил о рекордных потерях

Зеленский назвал "цель номер один" для РФ и заявил о рекордных потерях

18:08Фронт
"Нужно готовиться": Зеленский предупредил о непростой зиме из-за атак РФ

"Нужно готовиться": Зеленский предупредил о непростой зиме из-за атак РФ

17:59Украина
Рекордные потери РФ, успехи ВСУ и ответ Орбану - главные заявления Зеленского

Рекордные потери РФ, успехи ВСУ и ответ Орбану - главные заявления Зеленского

17:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

Мало и дорого: в Украине стал дефицитом базовый продукт, что будет с ценами

Мало и дорого: в Украине стал дефицитом базовый продукт, что будет с ценами

Последние новости

18:08

Зеленский назвал "цель номер один" для РФ и заявил о рекордных потерях

17:59

"Нужно готовиться": Зеленский предупредил о непростой зиме из-за атак РФВидео

17:57

Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночьВидео

17:54

Рекордные потери РФ, успехи ВСУ и ответ Орбану - главные заявления Зеленского

17:54

Защита от дронов: Зеленский анонсировал важную программу

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
17:31

"Никогда не видели такого": чем украинский картофель удивлял англичан 300 лет назадВидео

17:27

ВСУ продвинулись на Донетчине: Сырский заявил об усилении давления на РФ

17:17

"Затишье" в Покровске: военные сказали о возможном ударе РФ по другому городу

16:53

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Реклама
16:52

Визит Джоли в Херсон: скандал с ТЦК разозлил киевских чиновников – Telegraph

16:47

Встретили у поезда: Анджелина Джоли получила особенный подарок в УкраинеВидео

16:39

Один способ очистки нержавейки покорил Сеть: холодильник блестит, как зеркалоВидео

16:35

Цена стремительно "летит" в пропасть: в Украине неожиданно подешевел популярный овощ

16:33

Россияне с дрона обстреляли маршрутку на Херсонщине: есть погибший и раненые

16:20

Течет ли в ваших жилах восточная кровь: фамилии украинцев с турецким прошлым

16:13

"Говорила бред": подруги Повалий внезапно раскрыли ее истинное лицо

15:55

"Мобилизовал" почти 90 тысяч москвичей: СБУ сообщила Собянину о подозрении

15:48

Гончаренко могли интегрировать в партию Порошенко как "ФСБшную консерву" – военный

15:44

Лавров "попал в немилость" Путина: в Кремле сделали публичное заявление

15:25

Влупит -1 и будут лить дожди: где в ближайшие дни "врежет" мороз

Реклама
15:12

Не только Киев: в Кремле выдумали еще одного "виновника" продолжения войны

15:10

"Есть что скрывать": участница "Холостяка" резко высказалась о Софии Шамии

14:57

"Целью является уменьшение угроз": в ЕС запретили выдачу россиянам многоразовых виз

14:47

Плесень исчезнет навсегда: одно натуральное средство творит чудеса без химииВидео

14:40

До границы с Польшей: стало известно, где построят вторую в Украине евроколею

14:39

Украинцы смогут бесплатно проехать 3 000 км на поезде: когда заработает программа

14:19

РФ тотально простреливают: ГУР осуществило успешную операцию в глубоком тылу врага

14:12

Британия объявила о первой поставке бронемашин Ajax, но есть нюанс

14:08

По Украине распространяется опасное растение: что о нем известно

13:58

Назывался "братом" Ермака и требовал $100 тысяч: полиция поймала группу мошенниковФото

13:53

Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиковВидео

13:29

Второй ребенок: Тина Кароль намекнула на новый статус

13:25

Иван Грозный сбежал, Москву сожгли дотла - что скрывают учебники истории РоссииВидео

13:24

В Украину мчится похолодание: названа дата, когда погода окончательно испортится

13:22

Самый быстрый завтрак из яйца: три ингредиента, 40 секунд и все готово

13:16

Вышла из себя: Гузеева устроила громкие разборки в аэропортуВидео

13:04

Под Курдюмовкой убит главный герой известного российского сериала

13:01

Астрологи назвали самых упорных знаков зодиака: всегда идут до конца

12:49

В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда

12:39

Новая фаворитка Путина, которой приписывают роман с диктатором, серйозно опозорилась

Реклама
12:32

Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабристаВидео

12:22

Начнется настоящая "белая полоса": кому внезапно повезет до конца годаВидео

12:16

Орбан едет в Белый дом: что будет требовать от Трампа

12:07

В РФ вызверились на экс-любовницу Путина и ее нового мужа: что они учудили

12:06

На вес золота: цена базового продукта шокировала украинцев

11:49

Под угрозой шесть областей: СМИ назвали главную опасность российских КАБов

11:43

Китайский гороскоп на завтра 8 ноября: Кроликам - обида, Обезьянам - угроза

11:26

"Могут платить": в ВРУ заговорили о повышении тарифов для населения

11:22

Путинист Стас Михайлов отправляет детей из РФ - что произошло

11:12

Из Беларуси до Киева — 440 км: в Forbes предупредили о новых угрозах для Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять