ВСУ продвинулись на Донетчине: Сырский заявил об усилении давления на РФ

Сырский подчеркнул, что украинские войска усиливают свои позиции.

Офис президента Украины, 127 отдельная тяжелая механизированная бригада

На Добропольском выступе украинские штурмовики продвинулись вперед. Увеличение давления на этом направлении заставляет РФ распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Главком ВСУ заслушал доклады командиров о текущей ситуации в Донецкой области и первоочередных потребностей подразделений. Среди ключевых вопросов - обеспечение безопасности логистических путей, а также координация действий штурмовых групп, которые продолжают вытеснять российские войска из городских районов.

"Усиливаем войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами. Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска", - отметил Сырский.

По его словам, за прошедшие сутки на отдельных направлениях Добропольского выступления штурмовые подразделения Украины продвинулись вперед. В общем, за время проведения операции освобождено 188 км² территории, еще 248,7 км² зачищено от российских ДРГ.

"Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается. Спасибо каждому украинскому защитнику и каждой защитнице за стойкость, храбрость и профессионализм", - подчеркнул он.

