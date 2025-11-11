В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

Жителей одного из регионов Украины призвали немедленно покинуть свои дома.

В одном из поселков Запорожской области объявили срочную эвакуацию

Покинуть населенный пункт в первую очередь должны семьи с детьми

Принудительную и обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в Запорожском районе. Жителей поселка Малокатериновка призвали немедленно эвакуироваться в более безопасное место. Об этом сообщила Кушугумская громада в Telegram.

"В соответствии с приказом Запорожской областной военной администрации от 10.11.2025 г. № 72 и распоряжением председателя Кушугумского поселкового совета от 07.11.2025 года №183, на территории Кушугумского поселкового совета (поселка Малокатериновка) объявлена обязательная эвакуация принудительным способом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, и объявлено проведение обязательной эвакуации населения из поселка Малокатериновка в связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью и активизацией боевых действий", - говорится в сообщении. видео дня

Цель такого мероприятия - сохранение жизни людей, которые живут в зоне потенциальной опасности.

"Просим жителей поселка с пониманием отнестись к принятому решению, не медлить и выполнять указания соответствующих служб. Ваша безопасность - высшая ценность", - написали в громаде, добавив, что сейчас следует сохранять спокойствие, действовать слаженно и ответственно.

В громаде подчеркнули, что дополнительная информация о логистике, транспорте и пунктах размещения появится отдельно.

Что происходит на Запорожском направлении

Во вторник, 11 ноября, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что ВСУ были вынуждены отойти с позиций вблизи 5 населенных пунктов в Запорожской области.

"В Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные Силы Украины с удерживаемых позиций", - отметил Волошин.

Напомним, Главред писал, что украинцев предупредили об угрозе эвакуации из городов из-за риска отключения отопления. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сказал, если в Киеве в зимний период будут отключены ТЭЦ, и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже не будет перспективы их восстановления, то в городе должны объявлять эвакуацию.

Ранее сообщалось, что из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями.

Кроме этого, Харьковская власть расширила зону обязательной эвакуации. Эвакуация охватывает более 40 населенных пунктов региона, планируют вывезти 601 ребенка и 409 семей в более безопасные места.

