Путин не уложился в свой график: в Foreign Affairs объяснили, почему зима станет решающей для фронта

Покровск - не единственная горячая точка.

Путин на год отстал от графика захвата Покровска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com_GeneralStaff.ua, АрмияInform

Основное:

Покровск стал главной точкой российского наступления

Россия пытается изолировать украинские подразделения с помощью дронов и артиллерии

Защита Покровска критически важна

Зима 2025-2026 может стать переломной в войне между Украиной и Россией. По данным аналитического материала Foreign Affairs, украинские силы сталкиваются с беспрецедентными вызовами: истощением боевых подразделений, дефицитом боеприпасов и угрозой потери стратегических городов Донбасса.

Россия, которая планировала захватить Покровск еще в 2024 году, только сейчас приближается к цели. Город, важный логистический узел, превращен в руины, но российские войска продолжают продвижение, изолируя украинских защитников с помощью дронов и новых типов вооружения. Параллельно продолжается наступление на Константиновку, а гражданское население в Краматорске и Запорожье подвергается ударам от управляемых авиабомб.

Истощение обеих армий

Украина теряет боевую пехоту, хотя общая численность военных остается стабильной. В то же время Россия сталкивается с проблемами рекрутинга: после двух лет массовых наборов добровольцев, количество желающих воевать за деньги уменьшается. Кремль вынужден прибегать к принудительным методам набора.

Энергетический фронт и удары по нефтяной инфраструктуре

Украина активизировала удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что уже влияет на внутренние поставки топлива. Если Киев сможет атаковать экспортную инфраструктуру, это может создать финансовый кризис для Кремля. Особенно важным является перекрытие "теневого флота" - старых танкеров, которые перевозят российскую нефть в Индию и Китай. Эксперты призывают Европу к решительным действиям, в частности ограничению доступа таких судов к Балтийскому морю.

Энергосистема Украины уже не выдерживает нагрузки: даже в Киеве отключают свет на несколько часов ежедневно. Если Россия усилит удары, страна может столкнуться с масштабными перебоями тепла и электричества. Выживание зависит от способности Украины продержаться до весны, пока санкции и удары по российской экономике не дадут результат.

Когда закончится война РФ против Украины - прогноз эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и содиректор программ внешней политики Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что завершение полномасштабной войны в 2026 году маловероятно, однако не исключено достижение договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью OBOZ.UA.

Наиболее вероятным сценарием он называет остановку боевых действий вдоль линии фронта, что станет формой деэскалации, но не окончательным завершением войны или разрешением конфликта.

При этом ключевую роль в возможности реализации такого сценария, по его мнению, играет позиция Соединенных Штатов.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит заявил, что военное командование РФ прилагает максимум усилий и использует все возможные ресурсы, чтобы захватить Покровск. В то же время украинские военные внутри города постоянно отражают атаки РФ.

Крым того, Битва за Покровск приближается к решающей точке, а российский диктатор Владимир Путин имеет два сценария в случае возможного захвата города. Об этом говорится в материале DW.

В то же время аналитики Института изучения войны сообщили, что наступление российских оккупантов на Покровском направлении замедлилось, однако это, скорее всего, не продлится долго.

Также стоит внимания:

О персоне: Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

