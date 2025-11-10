Укр
Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

Юрий Берендий
10 ноября 2025, 21:24
Ступак предположил, что бои в Украине продлятся как минимум до марта 2026 года, однако развитие событий может измениться из-за непредсказуемых факторов.
Москва поставила дедлайн для окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Война России против Украины продлится по крайней мере до марта 2026 года. Кремль рассчитывает вести боевые действия с учетом зимы, истощения Украины и внутренних проблем западных партнеров. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По словам эксперта, Москва надеется, что политическая ситуация в Европе изменится, и к пророссийскому лагерю присоединятся не только Орбан и Фицо. Он привел пример Чехии, где правительство возглавил пророссийский политик Бабиш. Ступак подчеркнул, что Россия решила переждать в надежде на тяжелую зиму для Украины, чтобы страна ослабла, а ее войска потерпели поражения, тогда как российские силы смогут продвинуться на фронте.

"Москва думает, что к марту 2026 года армия РФ выйдет на совсем другие рубежи. Что будет после марта 2026 года, понимания нет. Я не берусь заглядывать за такой горизонт, потому что может быть всякое, например, в новогоднюю ночь Путин может умереть - будет лежать посреди своего большого кабинета, дрожать ногами и биться в последних конвульсиях", - предположил он.

Он также предположил другие альтернативные сценарии:

  • возможный авиационный инцидент с большим прокремлевским лобби, который ослабит пророссийские факторы;
  • появление у Украины сверхдальнобойного оружия, которое сдержит наступление. По словам Ступака, в таком случае до конца марта российские войска могут оставаться на подступах к Краматорску и Славянску, не добившись решающих успехов.

"Поэтому говорю осторожно: до марта 2026 года боевые действия точно будут продолжаться, но где будет пролегать линия фронта, какие планы будут у Кремля - это угадать сложно", - резюмирует он.

Когда закончится война РФ против Украины - прогноз эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и содиректор программ внешней политики Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что завершение полномасштабной войны в 2026 году маловероятно, однако не исключено достижение договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью OBOZ.UA.

Наиболее вероятным сценарием он называет остановку боевых действий вдоль линии фронта, что станет формой деэскалации, но не окончательным завершением войны или разрешением конфликта.

При этом ключевую роль в возможности реализации такого сценария, по его мнению, играет позиция Соединенных Штатов.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска начали масштабное стратегическое наступление в районе Покровска, перебросив туда значительные силы. Об этом в интервью The New York Post сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский. По его словам, враг пытается прорвать украинскую оборону, сосредоточив в этом направлении большое количество живой силы, техники и подразделений морской пехоты.

Российские войска также нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, что привело к введению графиков почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов страны. Министр энергетики Николай Колесник заявил, что Украина призывает МАГАТЭ срочно созвать Совет управляющих.

Кроме того, в ночь на 10 ноября подразделения Сил специальных операций ВСУ совершили атаку на нефтебазу "Гвардейский" в Крыму. Беспилотники попали в насосную станцию, расположенную на территории объекта, сообщили в ССО.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

война в Украине новости Украины Иван Ступак
Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
