Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

Ступак предположил, что бои в Украине продлятся как минимум до марта 2026 года, однако развитие событий может измениться из-за непредсказуемых факторов.

Россияне готовятся воевать до марта 2026 года

Точные планы Кремля предсказать трудно

Война России против Украины продлится по крайней мере до марта 2026 года. Кремль рассчитывает вести боевые действия с учетом зимы, истощения Украины и внутренних проблем западных партнеров. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По словам эксперта, Москва надеется, что политическая ситуация в Европе изменится, и к пророссийскому лагерю присоединятся не только Орбан и Фицо. Он привел пример Чехии, где правительство возглавил пророссийский политик Бабиш. Ступак подчеркнул, что Россия решила переждать в надежде на тяжелую зиму для Украины, чтобы страна ослабла, а ее войска потерпели поражения, тогда как российские силы смогут продвинуться на фронте.

"Москва думает, что к марту 2026 года армия РФ выйдет на совсем другие рубежи. Что будет после марта 2026 года, понимания нет. Я не берусь заглядывать за такой горизонт, потому что может быть всякое, например, в новогоднюю ночь Путин может умереть - будет лежать посреди своего большого кабинета, дрожать ногами и биться в последних конвульсиях", - предположил он.

Он также предположил другие альтернативные сценарии:

возможный авиационный инцидент с большим прокремлевским лобби, который ослабит пророссийские факторы;

появление у Украины сверхдальнобойного оружия, которое сдержит наступление. По словам Ступака, в таком случае до конца марта российские войска могут оставаться на подступах к Краматорску и Славянску, не добившись решающих успехов.

"Поэтому говорю осторожно: до марта 2026 года боевые действия точно будут продолжаться, но где будет пролегать линия фронта, какие планы будут у Кремля - это угадать сложно", - резюмирует он.

Когда закончится война РФ против Украины - прогноз эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и содиректор программ внешней политики Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что завершение полномасштабной войны в 2026 году маловероятно, однако не исключено достижение договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью OBOZ.UA.

Наиболее вероятным сценарием он называет остановку боевых действий вдоль линии фронта, что станет формой деэскалации, но не окончательным завершением войны или разрешением конфликта.

При этом ключевую роль в возможности реализации такого сценария, по его мнению, играет позиция Соединенных Штатов.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска начали масштабное стратегическое наступление в районе Покровска, перебросив туда значительные силы. Об этом в интервью The New York Post сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский. По его словам, враг пытается прорвать украинскую оборону, сосредоточив в этом направлении большое количество живой силы, техники и подразделений морской пехоты.

Российские войска также нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, что привело к введению графиков почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов страны. Министр энергетики Николай Колесник заявил, что Украина призывает МАГАТЭ срочно созвать Совет управляющих.

Кроме того, в ночь на 10 ноября подразделения Сил специальных операций ВСУ совершили атаку на нефтебазу "Гвардейский" в Крыму. Беспилотники попали в насосную станцию, расположенную на территории объекта, сообщили в ССО.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

