Кремль готовит "финальный ход" на Донбассе: Сырский объяснил планы РФ — NYP

Россия наращивает группировку под Покровском и пытается прорвать украинскую линию обороны.

Сырский опровергает фейки о захвате города / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

РФ перебросила около 150 тыс. войск под Покровск

В наступлении - крупные механизированные группы и 4 бригады МП

ВСУ держат оборону и наносят оккупантам существенные потери

Россия начала масштабную стратегическую наступательную операцию в районе Покровска, перебросив туда значительные силы. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в комментарии The New York Post.

По его словам, противник пытается прорвать украинскую оборону, сосредоточив в направлении Покровска большое количество войск, техники и морской пехоты.

"Ситуация на передовой действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и захватить этот район", - отметил Сырский.

Он опроверг заявления российских пропагандистов о якобы падении Покровска или окружении украинских подразделений.

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, будто она находится под их контролем. Но это утверждение - что враг захватил практически все, и они вот-вот с этим покончат - не соответствует действительности", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

150 тысяч российских военных сосредоточены под Покровском

Как отмечает The New York Post, из примерно 700 тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории Украины, около 150 тысяч направлены именно в район Покровска. К наступлению привлечены мощные механизированные части и четыре бригады морской пехоты.

Сырский пояснил, что целью России является окружение Покровска и соседних населенных пунктов с трех направлений - севера, юга и востока, чтобы перекрыть линии снабжения и заставить местных жителей покинуть свои дома.

"Наша задача - убедиться, что уровень мобилизации людей будет равным или меньше количества потерь, которые они понесут. Они уже два месяца проводят эти активные штурмовые действия без всякого материального успеха", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

Главнокомандующий также рассказал, что передовую вблизи Покровска недавно посетил президент Владимир Зеленский:

"Каждый раз, когда приезжает президент, это всегда сильный толчок. Это дает (украинским войскам - ред.) больше моральной силы, чтобы лучше бороться с врагом".

Украина нуждается в большем количестве ракет и средств ПВО

Сырский отметил важность усиления украинской артиллерии и разведки:

"Наша артиллерия вынуждена атаковать далеко в тыл на большие расстояния, поэтому важность ракет растет", - сказал он.

Он также обратился к международным партнерам с призывом предоставить Украине дополнительные системы ПВО, ракеты и средства радиоэлектронной борьбы для защиты от атак российских дронов и ракет по критической инфраструктуре.

Ситуация в Покровске - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак подчеркнул, что Покровск уже более года остается одним из самых напряженных участков фронта. По его оценке, захват города не остановит Россию, поскольку ее планы гораздо шире - речь идет как минимум о контроле всей Донецкой области. "Российское руководство регулярно озвучивает дедлайны и маршруты продвижения войск, в частности планы дойти до Краматорска и Славянска", - отметил Ступак.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Кроме того, украинские войска уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду. Оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалев в комментарии УНИАН.

Напомним, что российские оккупационные войска активизировали попытки обходить украинские позиции в районе Малокатериновки и на смежных направлениях, в частности вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения враг использует дно Каховского водохранилища. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

