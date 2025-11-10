Украина срочно обратилась к МАГАТЭ с требованием: ситуация в энергосистеме критическая

Россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, из-за чего в большинстве регионов введены графики почасовых отключений света. Украина требует от МАГАТЭ срочно созвать Совет управляющих. Об этом заявил министр энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.
Украина ожидает формирования механизмов по предотвращению атаки РФ на объекты критической инфраструктуры и усиления международного давления по вопросам ядерной и радиационной безопасности.
Сейчас из-за вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме остается очень сложной. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
"Эта атака стала одной из технологически самых сложных. Россия использует разведывательные данные для нанесения ударов именно по ключевым элементам технологической схемы энергосистемы", - отметил Колесник.
Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской и Полтавской областях. Там повреждены высоковольтные линии. Также были атакованы подстанции, которые обеспечивают питание Хмельницкой и Ровенской АЭС.
"Это не первый прицельный удар по ключевым высоковольтным линиям. Их повреждение заставляет атомную генерацию временно уменьшать производство, чтобы избежать рисков аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе", - сказал Колесник.
Сейчас государство призывает бизнес использовать импорт электроэнергии во избежание ограничений. Минэнерго находится в постоянном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Отключение света - что известно
Как сообщал Главред, в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключение света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.
Кроме того, страна-агрессор Россия ежедневно атакует украинскую энергетику. Из-за этого графиков отключения света не удастся избежать до конца зимы. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.
Напомним, что в ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины - по данным правительства, целью стали тепловые и газовые объекты в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и других областях, что повлекло отключение света, отопления и водоснабжения. Следствием стало "нулевое" производство электроэнергии на нескольких украинских тепловых станциях, введение графиков отключений и повышенная тревога перед зимним периодом.
Читайте также:
- Когда и где сегодня будут выключать свет: графики отключения на 10 ноября
- Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению
- Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всего
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред