Украина срочно обратилась к МАГАТЭ с требованием: ситуация в энергосистеме критическая

Российские оккупанты били даже по подстанциям, которые питают Ривненскую и Хмельницкую АЭС.

https://glavred.info/war/ukraina-srochno-obratilas-k-magate-s-trebovaniem-situaciya-v-energosisteme-kriticheskaya-10714166.html Ссылка скопирована

Украина срочно обратилась в МАГАТЭ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, flickr

Россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, из-за чего в большинстве регионов введены графики почасовых отключений света. Украина требует от МАГАТЭ срочно созвать Совет управляющих. Об этом заявил министр энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

Украина ожидает формирования механизмов по предотвращению атаки РФ на объекты критической инфраструктуры и усиления международного давления по вопросам ядерной и радиационной безопасности.

Сейчас из-за вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме остается очень сложной. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

видео дня

"Эта атака стала одной из технологически самых сложных. Россия использует разведывательные данные для нанесения ударов именно по ключевым элементам технологической схемы энергосистемы", - отметил Колесник.

Самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской и Полтавской областях. Там повреждены высоковольтные линии. Также были атакованы подстанции, которые обеспечивают питание Хмельницкой и Ровенской АЭС.

"Это не первый прицельный удар по ключевым высоковольтным линиям. Их повреждение заставляет атомную генерацию временно уменьшать производство, чтобы избежать рисков аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе", - сказал Колесник.

Сейчас государство призывает бизнес использовать импорт электроэнергии во избежание ограничений. Минэнерго находится в постоянном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Отключение света - что известно

Как сообщал Главред, в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключение света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

Кроме того, страна-агрессор Россия ежедневно атакует украинскую энергетику. Из-за этого графиков отключения света не удастся избежать до конца зимы. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.

Напомним, что в ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины - по данным правительства, целью стали тепловые и газовые объекты в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и других областях, что повлекло отключение света, отопления и водоснабжения. Следствием стало "нулевое" производство электроэнергии на нескольких украинских тепловых станциях, введение графиков отключений и повышенная тревога перед зимним периодом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред