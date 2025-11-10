Укр
Когда и где сегодня будут выключать свет: графики отключения на 10 ноября

Анна Ярославская
10 ноября 2025, 08:30обновлено 10 ноября, 09:18
322
В понедельник у многих жителей столицы будет отсутствовать электричество в течение почти всего дня.
Отключения света
Отключения света сегодня будут действовать в ряде областей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Где сегодня будут отключать свет
  • Какие графики будут действовать в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях
  • Сколько очередей потребителей будут отключать 10 ноября

В понедельник, 10 ноября, в ряде регионов Украины будут действовать плановые графики отключений света.

В частности, ограничение электроснабжения запланировано в Киеве, Киевской области, Днепропетровщине и Одесском регионе, сообщили в ДТЭК.

видео дня

Компания "ДТЭК Киевские электросети" обнародовала графики.

График отключения света на 10 ноября 2025 - Киев

В столице Украине сегодня не будет света около четырнадцати часов в зависимости от группы.

Фактически в течение всего дня в столице будет отсутствовать электричество.

График отключения света - Киев
График отключения света на 10 ноября - Киев / t.me/dtek_ua
График отключения света на 10 ноября - Киев
График отключения света на 10 ноября - Киев / t.me/dtek_ua

График отключения света на 10 ноября 2025 - Киевская область

Режим отключения света уже опубликовали на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети.

График отключения света на 10 ноября - Киевская область
График отключения света на 10 ноября - Киевская область / t.me/dtek_ua
График отключения света на 10 ноября - Киевская область
График отключения света на 10 ноября - Киевская область / t.me/dtek_ua

График отключения света на 10 ноября 2025 - Днепропетровская область

Актуальную информацию о графиках можно найти на ресурсах "ДТЭК Днепровские электросети".

График отключения света на 10 ноября - Днепропетровская область
График отключения света на 10 ноября - Днепропетровская область / t.me/dtek_ua
График отключения света на 10 ноября - Днепропетровская область
График отключения света на 10 ноября - Днепропетровская область / t.me/dtek_ua

График отключения света на 10 ноября 2025 - Одесская область

Графики отключений света опубликованы ДТЭК Одесские электросети.

График отключения света на 10 ноября - Одесская область
График отключения света на 10 ноября - Одесская область / t.me/dtek_ua
График отключения света на 10 ноября - Одесская область
График отключения света на 10 ноября - Одесская область / t.me/dtek_ua

Отметим, что из-за обстрелов ситуация сложная, отключения света продолжаются по всем регионам Украины.

Где можно посмотреть график отключения света?

Актуальную информацию о графиках можно найти на ресурсах ДТЭК.

Как писал Главред, ранее в Укрэнерго сообщили, что графики почасовых отключений запланированы будут действовать 10 ноября с 00:00 до 23:59 и предусматривают почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 2 до 4 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.

В Укрэнерго подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Есть ли риск техногенной катастрофы в Киеве: мнение эксперта

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что "техногенной катастрофы" зимой в Киеве не будет.

"Я считаю, что все же мы продержимся на 9 атомных блоках, на импорте. Мы продержимся на тех теплопунктах", - сказал эксперт в эфире Киев24.

Он также обратил внимание на то, что отопление в Киеве обеспечивают не только крупные теплоэлектроцентрали, такие как ТЭЦ-5, но также много мини-котельных (до 60 единиц).

"Даже если им удастся разрушить ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, хотя это еще не факт, все же будут предложены какие-то решения - модульные котельные, возможно будут люди обогреваться электрической энергией. То есть на каком-то минимуме мы пройдем зиму, паниковать не надо", - добавил Омельченко.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфогарфика: Главред

Удары РФ по энергетике Украины

Как писал Главред, в ГУР заявили, что Россия изменила тактику ракетных и дроновых ударов по украинской энергетике. Враг сосредоточился на постепенном уничтожении инфраструктуры в приграничных областях и создании так называемой "буферной зоны".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 8 ноября, под атакой РФ оказались украинские города, энергетическая инфраструктура и гражданские люди. Украина работает с партнерами, в частности США, над закупкой дополнительных систем ПВО.

8 ноября в Центрэнерго сообщили, что в Украине из-за массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру остановились все теплоэлектростанции. Генерация электроэнергии отсутствует.

О персоне: Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

