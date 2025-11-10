Когда и где сегодня будут выключать свет: графики отключения на 10 ноября

Вы узнаете:
В понедельник, 10 ноября, в ряде регионов Украины будут действовать плановые графики отключений света.
В частности, ограничение электроснабжения запланировано в Киеве, Киевской области, Днепропетровщине и Одесском регионе, сообщили в ДТЭК.
Компания "ДТЭК Киевские электросети" обнародовала графики.
График отключения света на 10 ноября 2025 - Киев
В столице Украине сегодня не будет света около четырнадцати часов в зависимости от группы.
Фактически в течение всего дня в столице будет отсутствовать электричество.
График отключения света на 10 ноября 2025 - Киевская область
Режим отключения света уже опубликовали на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети.
График отключения света на 10 ноября 2025 - Днепропетровская область
Актуальную информацию о графиках можно найти на ресурсах "ДТЭК Днепровские электросети".
График отключения света на 10 ноября 2025 - Одесская область
Графики отключений света опубликованы ДТЭК Одесские электросети.
Отметим, что из-за обстрелов ситуация сложная, отключения света продолжаются по всем регионам Украины.
Где можно посмотреть график отключения света?
Актуальную информацию о графиках можно найти на ресурсах ДТЭК.
Как писал Главред, ранее в Укрэнерго сообщили, что графики почасовых отключений запланированы будут действовать 10 ноября с 00:00 до 23:59 и предусматривают почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 2 до 4 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.
В Укрэнерго подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
Есть ли риск техногенной катастрофы в Киеве: мнение эксперта
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что "техногенной катастрофы" зимой в Киеве не будет.
"Я считаю, что все же мы продержимся на 9 атомных блоках, на импорте. Мы продержимся на тех теплопунктах", - сказал эксперт в эфире Киев24.
Он также обратил внимание на то, что отопление в Киеве обеспечивают не только крупные теплоэлектроцентрали, такие как ТЭЦ-5, но также много мини-котельных (до 60 единиц).
"Даже если им удастся разрушить ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, хотя это еще не факт, все же будут предложены какие-то решения - модульные котельные, возможно будут люди обогреваться электрической энергией. То есть на каком-то минимуме мы пройдем зиму, паниковать не надо", - добавил Омельченко.
Удары РФ по энергетике Украины
Как писал Главред, в ГУР заявили, что Россия изменила тактику ракетных и дроновых ударов по украинской энергетике. Враг сосредоточился на постепенном уничтожении инфраструктуры в приграничных областях и создании так называемой "буферной зоны".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 8 ноября, под атакой РФ оказались украинские города, энергетическая инфраструктура и гражданские люди. Украина работает с партнерами, в частности США, над закупкой дополнительных систем ПВО.
8 ноября в Центрэнерго сообщили, что в Украине из-за массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру остановились все теплоэлектростанции. Генерация электроэнергии отсутствует.
О персоне: Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.
